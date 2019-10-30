Новый смартфон Honor 9X: панорамный FullView экран и тройная камера 48 МП

Яркий панорамный Honor FullView экран с диагональю 6,59 дюйма не имеет рамок и вырезов, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фото и видео. Полезная площадь экрана Honor 9X составляет 91%.

Honor 9X выделяется не только новым экраном, но и прогрессивным трехмерным дизайном задней панели. Десятки тысяч призм отражают и преломляют свет, создавая уникальный паттерн в виде латинской буквы X. Honor 9X будет доступен в двух вариантах оформления: сапфировый синий с трехмерным дизайном и минималистичный полночный чёрный.