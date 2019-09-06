О чем будут говорить на ежегодной экологической конференции «Ведомостей»: темы и спикеры
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.
В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства России.
В фокусе обсуждения
• Реализация национального проекта «Экология»: промежуточные итоги
• Парижское соглашение о климате: сколько будет стоить его ратификация российской промышленности?
• Внедрение НДТ: новые возможности или новые проблемы для бизнеса?
• Сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ и квоты на выбросы: кто в ответе за экологию регионов?
• Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем.
Среди спикеров
• Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума РФ
• Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
• Рустем Гималетдинов, вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке, «Лукойл»
• Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, «Русская медная компания»
• Михаил Дыган, сотрудник департамента государственной энергетической политики, Министерство энергетики Российской Федерации
• Рашид Исмаилов, заместитель председателя, Общественный деловой совет национального проекта «Экология»; председатель, Российское экологическое общество
• Константин Кушнир, заместитель технического директора по охране окружающей среды, «Сибирская генерирующая компания»
• Игорь Нечаев, генеральный директор, МХК «Еврохим»
* Глеб Овсянников, начальник департамента общественных связей, «Лукойл»
• Светлана Радионова, глава, Росприроднадзор
• Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ОК «Русал»
• Сергей Рогинко, руководитель центра экологии и развития, Институт Европы РАН
• Дмитрий Скобелев, руководитель, Бюро НДТ
• Галина Христофорова, директор по экологии, НЛМК
• Евгений Шварц, независимый директор, член совета директоров, ГМК «Норильский никель»
Подробности ищите на сайте конференции.