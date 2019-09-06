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Калейдоскоп

О чем будут говорить на ежегодной экологической конференции «Ведомостей»: темы и спикеры

06 сентября 2019
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13 сентября в отеле «Ритц-Карлтон Москва» состоится II ежегодная конференция «Промышленная экология» делового издания «Ведомости».

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства России.

В фокусе обсуждения

• Реализация национального проекта «Экология»: промежуточные итоги

• Парижское соглашение о климате: сколько будет стоить его ратификация российской промышленности?

• Внедрение НДТ: новые возможности или новые проблемы для бизнеса?

• Сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ и квоты на выбросы: кто в ответе за экологию регионов?

• Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем.

Среди спикеров

• Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума РФ

• Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

• Рустем Гималетдинов, вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке, «Лукойл»

• Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, «Русская медная компания»

• Михаил Дыган, сотрудник департамента государственной энергетической политики, Министерство энергетики Российской Федерации

• Рашид Исмаилов, заместитель председателя, Общественный деловой совет национального проекта «Экология»; председатель, Российское экологическое общество

• Константин Кушнир, заместитель технического директора по охране окружающей среды, «Сибирская генерирующая компания»

• Игорь Нечаев, генеральный директор, МХК «Еврохим»

* Глеб Овсянников, начальник департамента общественных связей, «Лукойл»

• Светлана Радионова, глава, Росприроднадзор

• Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ОК «Русал»

• Сергей Рогинко, руководитель центра экологии и развития, Институт Европы РАН

• Дмитрий Скобелев, руководитель, Бюро НДТ

• Галина Христофорова, директор по экологии, НЛМК

• Евгений Шварц, независимый директор, член совета директоров, ГМК «Норильский никель»

Подробности ищите на сайте конференции

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