О чем расскажут на кинолектории «Моей планеты»? Приходите и узнаете!

Быть тревел-журналистом — значит много путешествовать. И хотя звучит это как работа мечты, освоить эту профессию не так просто: одной готовности к постоянным поездкам будет мало. Что должен уметь настоящий журналист и с чего стоит начинать, если вы решили заняться производством тревел-контента расскажет Диана Джалалова, ведущая проекта «Один день в городе» вместе с Романом Лобашовым, креативным продюсером телеканала «Моя Планета».

Спикеры разберут самые распространенные ошибки, поделятся секретами, расскажут, как онлайн-медиа размывают границы между автором и аудиторией на примерах своих фильмов. Слушатели прямо во время сеанса смогут задать накопившиеся вопросы и получить профессиональные советы.

Кроме того, в программе фестиваля РГО-2019 всех посетителей ждут лекции знаменитых ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, выступления национальных коллективов со всей России, кинопоказы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с призами.

В дни фестиваля на территории «Зарядья» появятся уличные инсталляции. Здесь будут расположены жилища народов России: чум, юрта, яранга, кубанская хата, современный дом — геокупол, а также традиционные и новейшие средства передвижения. Любителей глубоководных исследований ждет стилизованный подводный аппарат «Батискаф», который «погрузит» гостей праздника на дно озера Байкал. Гости увидят реконструкцию спасательного вельбота Уайта XIX века. А через «двери путешествий» посетители парка совершат виртуальные туры в заповедные уголки нашей страны.

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