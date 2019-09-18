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Калейдоскоп

О чем расскажут на кинолектории «Моей планеты»? Приходите и узнаете!

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18 сентября 2019
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С 19 по 21 сентября в парке «Зарядье» состоится кинопремьера и лекция от телеканала «Моя Планета». Мероприятие пройдет в рамках IV Фестиваля Русского географического общества, вход свободный.

Гости фестиваля смогут познакомиться с разнообразной природой России и научатся снимать тревел-контент.

19 сентября в 20:00 – презентация нового проекта «Кавказский пленник с Андреем Понкратовым» телеканала «Моя Планета»

Ведущий Андрей Понкратов отправляется в «добровольный кавказский плен», чтобы по-настоящему плениться Кавказом и составить подробный видеопутеводитель. На этой раз Андрей путешествует по Кабардино-Балкарии. Его цель — восхождение на Эльбрус. Но путь к легендарной вершине неблизкий и непростой. Куда заведет дорога? С какими людьми сведет? И главный вопрос: сможет ли ведущий покорить самую высокую точку не только Кавказа, но и всей Европы?

Приглашенные спикеры:

• Андрей Понкратов — ведущий проекта

• Яна Лепассар — соавтор проекта

• Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя Планета»

• Александра Боровикова — шеф-редактор

• Роман Лобашов — креативный продюсер телеканала

21 сентября в 18:00 в лектории Заповедного посольства – public talk Дианы Джалаловой, ведущей проекта «Один день в городе» вместе с Романом Лобашовым, креативным продюсером телеканала «Моя Планета».

Быть тревел-журналистом — значит много путешествовать. И хотя звучит это как работа мечты, освоить эту профессию не так просто: одной готовности к постоянным поездкам будет мало. Что должен уметь настоящий журналист и с чего стоит начинать, если вы решили заняться производством тревел-контента расскажет Диана Джалалова, ведущая проекта «Один день в городе» вместе с Романом Лобашовым, креативным продюсером телеканала «Моя Планета».

Спикеры разберут самые распространенные ошибки, поделятся секретами, расскажут, как онлайн-медиа размывают границы между автором и аудиторией на примерах своих фильмов. Слушатели прямо во время сеанса смогут задать накопившиеся вопросы и получить профессиональные советы.

Кроме того, в программе фестиваля РГО-2019 всех посетителей ждут лекции знаменитых ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, выступления национальных коллективов со всей России, кинопоказы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с призами.

В дни фестиваля на территории «Зарядья» появятся уличные инсталляции. Здесь будут расположены жилища народов России: чум, юрта, яранга, кубанская хата, современный дом — геокупол, а также традиционные и новейшие средства передвижения. Любителей глубоководных исследований ждет стилизованный подводный аппарат «Батискаф», который «погрузит» гостей праздника на дно озера Байкал. Гости увидят реконструкцию спасательного вельбота Уайта XIX века. А через «двери путешествий» посетители парка совершат виртуальные туры в заповедные уголки нашей страны.

Больше информации о фестивале РГО-2019 ищите на сайте.

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