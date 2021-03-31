Обновление на вершине модельного ряда Haval

В марте в официальных дилерских центрах Haval станет доступен Haval H9 2021 модельного года, оснащенный бензиновым двигателем. Флагманский рамный внедорожник получил ряд усовершенствований в области технологий, управления на бездорожье и дизайна интерьера. Стоимость автомобиля в комплектации Comfort составит 2 620 000 рублей, Elite — 2 820 000 рублей, Premium — 2 990 000 рублей, включая НДС.
Все версии Haval H9 будут оборудованы мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и повышенным качеством графики, а также обновленной цифровой панелью приборов. Теперь структура и дизайн вывода информации соответствуют современной концепции, ранее представленной в интеллектуальном кроссовере Haval F7.
Благодаря изменению настроек бензинового силового агрегата крутящий момент увеличился с 350 Н·м до 380 Н·м, что исключительно важно на бездорожье. При этом мощность бензинового двигателя Haval H9 версии 2021 года была оптимизирована с 245 л. с. до 218 л. с. — это обеспечило модели соответствие эко-стандарту Евро-6.
Автомобили Haval H9 2021 модельного года в комплектациях Elite и Premium получили ряд дополнительных систем для повышения внедорожных характеристик и помощи водителю. В топовой версии Haval H9 оснащается функцией блокировки переднего дифференциала (в дополнение к блокировке заднего дифференциала, имевшейся ранее). Haval H9 Elite и Premium оборудованы системами Off-Road круиз-контроля (позволяет задать постоянную скорость движения на сложных участках дороги) и помощи при повороте на бездорожье Tank turn (уменьшает радиус разворота в ограниченном пространстве приблизительно на 1 метр).
Обновленный внедорожник оснащается электроусилителем руля, благодаря чему система предупреждения о выходе из полосы движения дополнилась функцией возврата в полосу. Список электронных ассистентов водителя версий Elite и Premium дополнился рядом систем: предупреждения об открытой двери и о наезде автомобиля сзади, управления дальним светом Auto Hi-Beam и распознавания дорожных знаков TSR (последние две доступны только в топовой комплектации).
Haval H9 2021 года в версии Premium получит новый дизайн интерьера: отделка салона кожей Nappa в черном и коричневом исполнении дополнена новым ромбовидным рисунком. В сочетании с обновленными шпонированными вставками интерьер стал выглядеть более стильно.
Рамный внедорожник Haval H9 производится на российском заводе Haval полного цикла в Тульской области. Сейчас Haval H9 представлен в России в трех комплектациях — Comfort, Elite и Premium. В базовой версии Comfort Haval H9 поставляется в 5-местной конфигурации салона, в остальных версиях — это 7-местный внедорожник. Во всех комплектациях Haval H9 оснащается системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании ZF. Haval H9 в комплектациях Comfort и Elite предлагается как с бензиновым двигателем с турбонаддувом, так и с дизельным мотором. Топ-версия H9 Premium доступна только с бензиновым двигателем.