Обновление на вершине модельного ряда Haval

В марте в официальных дилерских центрах Haval станет доступен Haval H9 2021 модельного года, оснащенный бензиновым двигателем. Флагманский рамный внедорожник получил ряд усовершенствований в области технологий, управления на бездорожье и дизайна интерьера. Стоимость автомобиля в комплектации Comfort составит 2 620 000 рублей, Elite — 2 820 000 рублей, Premium — 2 990 000 рублей, включая НДС.

Все версии Haval H9 будут оборудованы мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и повышенным качеством графики, а также обновленной цифровой панелью приборов. Теперь структура и дизайн вывода информации соответствуют современной концепции, ранее представленной в интеллектуальном кроссовере Haval F7.

Благодаря изменению настроек бензинового силового агрегата крутящий момент увеличился с 350 Н·м до 380 Н·м, что исключительно важно на бездорожье. При этом мощность бензинового двигателя Haval H9 версии 2021 года была оптимизирована с 245 л. с. до 218 л. с. — это обеспечило модели соответствие эко-стандарту Евро-6.