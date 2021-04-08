Обратно в игру: как трейлраннер Хиллари Аллен вернулась в спорт после травмы

Самый большой страх спортсменов любого уровня — это травмы. Из-за него многие даже не начинают бегать, а многие решают бросить бег. Исследования показали, что процент травм среди бегунов не менялся вот уже 40 лет (ежегодно 40% бегунов получают травмы). The North Face решили исправить эту проблему и посвятили несколько лет разработке новых кроссовок с технологией VECTIV.
Хиллари Аллен — трейлраннер The North Face, которая во время забега в Норвегии в 2017 году упала с хребта и сломала несколько костей. Врачи сообщили ей, что она никогда не сможет снова бегать. Однако Хиллари смогла совершить невозможное и теперь снова побеждает на трейлах, заряжая окружающих своей изумительной улыбкой. Один из рекордов она поставила именно в кроссовках VECTIV, пробежав расстояние в 86 километров на высоте 6300м+ за 15 часов 39 минут 09 секунд.
Мы публикуем беседу с Хиллари о ее истории и тестировании технологии VECTIV.
– После травмы в 2017 году вам сказали, что вы больше никогда не сможете бегать. Каково было тестировать прототипы VECTIV™, зная, что ваш организм, возможно, еще не готов к забегам?
– Я немного сомневалась. Однако я была нацелена на восстановление и хотела найти обувь, которая мне в этом поможет. К тому же участие в тестировании — это отличная возможность адаптировать обувь под себя и узнавать, что работает, а что нет. Разработкой VECTIV занималась отличная команда, которая вносила изменения по мере тестирования и моих отзывов.
– Вы тестировали прототип VECTIV Infinite на TDS (146 км, подъем более 9600 м) во время недели UTMB 2019 и заняли второе место, что очень впечатляет. Вы заметили разницу между новыми кроссовками и прошлой обувью для трейлраннинга от TNF?
– Да, конечно! Я прошла в различных прототипах сотни миль и тысячи футов подъемов и спусков, прежде чем убедила инженеров из All Triangles, что я могу в них соревноваться. Я была уверена в этих кроссовках, и мне было в них очень комфортно. Между кроссовками VECTIV и прошлой обувью бренда есть огромная разница. Если коротко, — они обеспечивают комфорт и точность движений на трейле.
– Насколько мы знаем, раньше вы работали в магазине беговой экипировки в Боулдере. На что вы в первую очередь обращаете внимание при выборе обуви для трейлраннинга? Есть ли какие-то требования только для женщин?
– Сначала я смотрю на то, как обувь ощущается на ногах. Я ее примеряю и оцениваю, как она сидит, нет ли каких-то некомфортных зон. Если все в порядке, то это хороший знак. Затем, разумеется, я выбегаю в ней на трейл. Я оцениваю контакт с поверхностью, ощущение различных препятствий, боковую поддержку стопы и сцепление подошвы. Мне кажется, что женская стопа отличается от мужской. именно поэтому я считаю примерку очень важной. Она поможет выяснить, подходит ли обувь и не мешают ли швы или прострочка.
– Вы тесно работали с командой All Triangles во время разработки технологии VECTIV. О чем вы рассказали команде и что они учли при разработке кроссовок, которые скоро появятся в продаже?
– Вряд ли я смогу вспомнить какой-то отдельный совет. Это было множество рекомендаций от меня и других спортсменов, которые сложились в готовый продукт. Я рада, что в итоге появилась целая линейка обуви с разными моделями для различных типов поверхности и дистанций.
– Что бы вы отметили в технологии VECTIV?
– Для меня главное — это процесс разработки новой обуви и технологии. И не только в этом году, но и в будущем. Это показывает, как важен трейлраннинг для компании, и это отличный способ выпустить новый продукт для трейлраннеров. Я рада быть частью процесса и команды, которая занималась созданием этой обуви.
– The North Face запустила кампанию Reset Normal («Перезапусти нормальность»), в рамках которой мы попросили всех своих спортсменов, сотрудников и покупателей адаптировать свой образ жизни под новые условия. Как ты смогла установить для себя новую норму?
– Я обожаю эту кампанию. Для меня перезагрузка начинается с психологического здоровья и работы над лучшей версией себя в своей голове. Такой перезапуск помогает мне показывать лучший результат во всех аспектах жизни.