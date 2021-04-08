Обратно в игру: как трейлраннер Хиллари Аллен вернулась в спорт после травмы

Самый большой страх спортсменов любого уровня — это травмы. Из-за него многие даже не начинают бегать, а многие решают бросить бег. Исследования показали, что процент травм среди бегунов не менялся вот уже 40 лет (ежегодно 40% бегунов получают травмы). The North Face решили исправить эту проблему и посвятили несколько лет разработке новых кроссовок с технологией VECTIV.

Хиллари Аллен — трейлраннер The North Face, которая во время забега в Норвегии в 2017 году упала с хребта и сломала несколько костей. Врачи сообщили ей, что она никогда не сможет снова бегать. Однако Хиллари смогла совершить невозможное и теперь снова побеждает на трейлах, заряжая окружающих своей изумительной улыбкой. Один из рекордов она поставила именно в кроссовках VECTIV, пробежав расстояние в 86 километров на высоте 6300м+ за 15 часов 39 минут 09 секунд.

Мы публикуем беседу с Хиллари о ее истории и тестировании технологии VECTIV.

– После травмы в 2017 году вам сказали, что вы больше никогда не сможете бегать. Каково было тестировать прототипы VECTIV™, зная, что ваш организм, возможно, еще не готов к забегам?

– Я немного сомневалась. Однако я была нацелена на восстановление и хотела найти обувь, которая мне в этом поможет. К тому же участие в тестировании — это отличная возможность адаптировать обувь под себя и узнавать, что работает, а что нет. Разработкой VECTIV занималась отличная команда, которая вносила изменения по мере тестирования и моих отзывов.

– Вы тестировали прототип VECTIV Infinite на TDS (146 км, подъем более 9600 м) во время недели UTMB 2019 и заняли второе место, что очень впечатляет. Вы заметили разницу между новыми кроссовками и прошлой обувью для трейлраннинга от TNF?

– Да, конечно! Я прошла в различных прототипах сотни миль и тысячи футов подъемов и спусков, прежде чем убедила инженеров из All Triangles, что я могу в них соревноваться. Я была уверена в этих кроссовках, и мне было в них очень комфортно. Между кроссовками VECTIV и прошлой обувью бренда есть огромная разница. Если коротко, — они обеспечивают комфорт и точность движений на трейле.