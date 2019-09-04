Объявлен состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020

Lexus Design Award Russia Top Choice инициирован брендом Lexus в 2016 году и обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.
Конкурс дает возможность участникам проявить свои таланты и стремления в самых различных областях: промышленном и цифровом дизайне, архитектуре, инновационной моде и высоких технологиях, этим и обусловлен широкий спектр направлений деятельности, которые представляют члены жюри.
Состав жюри и экспертного совета Lexus Design Award Russia Top Choice, который обновляется каждый год, объединяет главный признак – в него входят признанные и авторитетные практики, люди, которые делают важнейшие вклады в формирование лучшего будущего, каждый в своей отрасли. Члены жюри и эксперты премии примут участие в отборе заявок на конкурс, а в дальнейшем поделятся своим вдохновляющим опытом и профессиональными секретами в рамках предусмотренной образовательной программы. Во время образовательных сессий и мастер-классов они расскажут о современных трендах в своих областях и вызовах, которые современность ставит перед практиками. При этом учитывается и тот фактор, что Lexus Design Award Russia Top Choice уже не первый год демонстрирует высочайший творческий и инновационный потенциал в российских регионах. В состав жюри и экспертного совета конкурса в этом году вошли представители как Москвы, так и регионов, а полномасштабная образовательная программа в рамках российского этапа Lexus Design Award распространяется не только на столицу, но и на ряд других крупных городов страны.
В состав жюри Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 вошли: эксперт в области образования Екатерина Черкес-заде, искусствовед, создатель Московского музея дизайна Александра Санькова, промышленный дизайнер Вадим Кибардин, инженер-робототехник Илья Чех, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам развития общественных пространств Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Состав жюри
В экспертный совет вошли: архитектор Рубен Аракелян, промышленный дизайнер Евгений Аринин, промышленный дизайнер Тимур Бурбаев, ди-ректор «Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования» Виктор Клименко в городе Томск, российский дизайн-критик Ольга Косырева, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова в Ека-теринбурге, промышленный дизайнер Ярослав Рассадин, главный редактор журнала «Интерьер+Дизайн» Наталья Тимашева, Президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», Софья Троценко, архитектор Сердар Яников и руководитель направления Culture&Science Фонда СКОЛКОВО Елена Пантелеева.
Состав экспертного совета
Прием заявок на конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 открыт до 31 октября 2019 года на сайте. Заявки принимаются от архитекторов и дизайнеров, а также от представителей мира искусства, высоких технологий и других областей – основополагающим принципом является возможность визуализации идеи и представления ее в виде прототипа. Участие в конкурсе – это не только возможность заявить о себе и своих идеях в профессиональном сообществе, получить оценку и рекомендации лучших экспертов мирового уровня, но и реальный путь к практическому воплощению самых смелых и инновационных разработок во благо человечества.
Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получает уникальную возможность представить свой проект на Неделе дизайна в Милане – одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.