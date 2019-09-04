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Калейдоскоп

Объявлен состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020

Промо
04 сентября 2019
Lexus Design Award Russia Top Choice 2020_лого.jpg
Lexus Design Award Russia Top Choice 2020.jpg
Стали известны имена членов жюри и экспертного совета российского этапа международного конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020.

Lexus Design Award Russia Top Choice инициирован брендом Lexus в 2016 году и обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.

Конкурс дает возможность участникам проявить свои таланты и стремления в самых различных областях: промышленном и цифровом дизайне, архитектуре, инновационной моде и высоких технологиях, этим и обусловлен широкий спектр направлений деятельности, которые представляют члены жюри.

Состав жюри и экспертного совета Lexus Design Award Russia Top Choice, который обновляется каждый год, объединяет главный признак – в него входят признанные и авторитетные практики, люди, которые делают важнейшие вклады в формирование лучшего будущего, каждый в своей отрасли. Члены жюри и эксперты премии примут участие в отборе заявок на конкурс, а в дальнейшем поделятся своим вдохновляющим опытом и профессиональными секретами в рамках предусмотренной образовательной программы. Во время образовательных сессий и мастер-классов они расскажут о современных трендах в своих областях и вызовах, которые современность ставит перед практиками. При этом учитывается и тот фактор, что Lexus Design Award Russia Top Choice уже не первый год демонстрирует высочайший творческий и инновационный потенциал в российских регионах. В состав жюри и экспертного совета конкурса в этом году вошли представители как Москвы, так и регионов, а полномасштабная образовательная программа в рамках российского этапа Lexus Design Award распространяется не только на столицу, но и на ряд других крупных городов страны.

В состав жюри Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 вошли: эксперт в области образования Екатерина Черкес-заде, искусствовед, создатель Московского музея дизайна Александра Санькова, промышленный дизайнер Вадим Кибардин, инженер-робототехник Илья Чех, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам развития общественных пространств Наталия Фишман-Бекмамбетова. 

Состав жюри

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Екатерина Черекс-заде – эксперт в области образования. Директор университета креативных индустрий Universal University, объединяющего ведущие учебные заведения в области творческих индустрий: Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки и другие проекты.
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Александра Санькова – Историк дизайна, искусствовед, куратор, автор книг и документальных кино о дизайне. Является членом Международного союза дизайнеров. В 2012 году стала соосновательницей и директором Московского Музея дизайна — единственной в России институции подобного рода, в коллекции которого собраны знаковые предметы отечественного дизайна. Организует выставки и конкурсы графического и промышленного дизайна.
RTC Jury_Вадим Кибардин.jpg
Вадим Кибардин – Российский промышленный дизайнер и основатель бренда Kibardin Design, продукция которого представлена в 27 странах мира. Обладатель престижных наград, включая Good Design в США, Red Dot Award в Германии и других. По мнению редакции Wallpaper входит в список сорока дизайнеров, которые изменят мир.
RTC Jury_Илья Чех.jpg
Илья Чех – Инженер-робототехник и генеральный директор компании «Моторика», разрабатывающей бионические протезы рук в инновационном центре «Сколково». Участвовал в создании лунохода в составе команды «Селеноход». В 2013-2014 годах занимался разработками в области космических систем сближения. Участник первой российской команды программы Mars Desert Research Station.
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Наталия Фишман-Бекмамбетова – Помощник Президента Республики Татарстан — реализовывает проекты в области благоустройства набережных, улиц, парков и площадей Татарстана. Ранее выступала координатором образовательной программы в Институте «Стрелка» и участвовала в формировании концепции развития ЦПКиО имени Горького в Москве. Также работала советником руководителя Департамента культуры правительства Москвы, где занималась реформами библиотек, музеев, парков, участвовала в запуске Еврейского Музея и Центра толерантности в качестве директора по развитию.

В экспертный совет вошли: архитектор Рубен Аракелян, промышленный дизайнер Евгений Аринин, промышленный дизайнер Тимур Бурбаев, ди-ректор «Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования» Виктор Клименко в городе Томск, российский дизайн-критик Ольга Косырева, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова в Ека-теринбурге, промышленный дизайнер Ярослав Рассадин, главный редактор журнала «Интерьер+Дизайн» Наталья Тимашева, Президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», Софья Троценко, архитектор Сердар Яников и руководитель направления Culture&Science Фонда СКОЛКОВО Елена Пантелеева. 

Состав экспертного совета 

RTC Expert_Рубен Аракелян.JPG
Рубен Аракелян – Художник и архитектор, руководитель Архитектурного бюро WALL, член Президиума Союза Архитекторов России, член Экспертного совета Общественной палаты г. Москва, преподаватель МАРШ и МАРХИ.
RTC Expert_Евгений Аринин.jpg
Евгений Аринин – Дизайнер, основатель и генеральный директор ARINE ATELIER, лауреат ряда престижных международных премий и наград.
RTC Expert_Ярослав Рассадин.jpg
Ярослав Рассадин – Дизайнер и эксперт по автомобильному инжинирингу, лауреат премии Red Dot design concept, аналитик и консультант по дизайн-процессам и разработке дизайна изделий, мебели, освещения, аксессуаров, электроники, транспорта.
RTC Expert_Тимур Бурбаев.jpg
Тимур Бурбаев – Арт-директор направления "Промышленный дизайн" Студии Артемия Лебедева, руководитель направле-ния "Промышленный дизайн" в Школе дизайна НИУ ВШЭ.
RTC Expert_Виктор Клименко.jpg
Виктор Клименко - Директор Сибирского центра промышлен-ного дизайна и прототипирования при ТГУ.
RTC Expert_Ольга Косырева.jpg
Ольга Косырева – признанный дизайн-критик, историк ди-зайна, тренд-аналитик, преподаватель и лектор. Основа-тель и руководитель «Дизайн-лектория Ольги Косыревой» - программы авторских лекций об истории и современном со-стоянии дизайна.
RTC Expert_Алиса Прудникова.jpg
Алиса Прудникова - директор по региональному развитию РОСИЗО, комиссар и художественный руководитель Ураль-ской индустриальной биеннале современного искусства, проекта NEMOSKVA, куратор, арт-менеджер.
RTC Expert_Наталья Тимашева.jpg
Наталья Тимашева - главный редактор журнала ИНТЕРЬ-ЕР+ДИЗАЙН и сайта interior.ru, автор более 1000 публи-каций. Эксперт в области современного дизайна. Участ-ник жюри международных конкурсов и ведущая авторских программ.
RTC Expert_Софья Троценко.jpg
Софья Троценко - Президент Фонда поддержки современно-го искусства «ВИНЗАВОД», директор школы дизайна Инсти-тута общественных наук РАНХиГС, общественный деятель.
RTC Expert_Сердар Яников.jpg
Сердар Яников - архитектор, интерьерный дизайнер сту-дии-агентства DesignAid. Специалист по дизайну как жи-лых помещений, так и общественных пространств. Ведет ряд образовательных проектов, циклов лекций и мастер-классов.
RTC Expert_Елена Пантелеева.jpg
Елена Пантелеева - специалист в области современного искусства, основатель журнала Blacksquare и газеты Winzavod ArtReview, с 2011 по 2013 – директор ЦСИ «Винзавод». В настоящее время является руководителем направления Culture&Science, фонд Сколково, идеолог и куратор про-екта «Дни промдизайна в Сколково».

Прием заявок на конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 открыт до 31 октября 2019 года на сайте. Заявки принимаются от архитекторов и дизайнеров, а также от представителей мира искусства, высоких технологий и других областей – основополагающим принципом является возможность визуализации идеи и представления ее в виде прототипа. Участие в конкурсе – это не только возможность заявить о себе и своих идеях в профессиональном сообществе, получить оценку и рекомендации лучших экспертов мирового уровня, но и реальный путь к практическому воплощению самых смелых и инновационных разработок во благо человечества.

Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получает уникальную возможность представить свой проект на Неделе дизайна в Милане – одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.

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