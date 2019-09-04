Объявлен состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020

Lexus Design Award Russia Top Choice инициирован брендом Lexus в 2016 году и обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.

Конкурс дает возможность участникам проявить свои таланты и стремления в самых различных областях: промышленном и цифровом дизайне, архитектуре, инновационной моде и высоких технологиях, этим и обусловлен широкий спектр направлений деятельности, которые представляют члены жюри.

Состав жюри и экспертного совета Lexus Design Award Russia Top Choice, который обновляется каждый год, объединяет главный признак – в него входят признанные и авторитетные практики, люди, которые делают важнейшие вклады в формирование лучшего будущего, каждый в своей отрасли. Члены жюри и эксперты премии примут участие в отборе заявок на конкурс, а в дальнейшем поделятся своим вдохновляющим опытом и профессиональными секретами в рамках предусмотренной образовательной программы. Во время образовательных сессий и мастер-классов они расскажут о современных трендах в своих областях и вызовах, которые современность ставит перед практиками. При этом учитывается и тот фактор, что Lexus Design Award Russia Top Choice уже не первый год демонстрирует высочайший творческий и инновационный потенциал в российских регионах. В состав жюри и экспертного совета конкурса в этом году вошли представители как Москвы, так и регионов, а полномасштабная образовательная программа в рамках российского этапа Lexus Design Award распространяется не только на столицу, но и на ряд других крупных городов страны.

В состав жюри Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 вошли: эксперт в области образования Екатерина Черкес-заде, искусствовед, создатель Московского музея дизайна Александра Санькова, промышленный дизайнер Вадим Кибардин, инженер-робототехник Илья Чех, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам развития общественных пространств Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Состав жюри