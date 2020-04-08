Объявлен старт конкурса «Снимай науку!»

2 апреля телеканал «Наука» совместно с «Викимедиа РУ» начал прием работ на конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку!». Снимки победителей украсят научные статьи Википедии, лучшие фрагменты видео попадут в эфир, а один из участников конкурса получит шанс стать ведущим на канале «Наука».

«Основная задача конкурса — популяризация науки. Нам уже удалось в предыдущих конкурсах „Снимай науку“ показать, что наука — это очень любопытно, красиво и увлекательно, и судя по тому объему работ, которые мы получаем на конкурс, она доступна большому количеству заинтересованных людей. Нам хочется показать, что заниматься наукой может любой желающий, стоит только этого захотеть. Кроме того, сейчас, в период, когда многие вынуждены изменить свой привычный образ жизни, конкурс может стать прекрасной возможностью открыть для себя что-то новое. Ведь снимать науку можно не выходя из дома! Это могут быть и фото-, и видеоработы» — рассказала Мария Семенова, главный редактор телеканала «Наука».