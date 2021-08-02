11 достопримечательностей мира, которые прекрасны с воздуха

Новая версия Microsoft Flight Simulator для ПК вышла в прошлом году, а сейчас видеоигра стала доступна на новом поколении консолей Xbox Series X|S. В этом авиасимуляторе доступны все действующие аэропорты мира, а облететь можно любую точку нашей планеты. Редакция NG отправилась в путешествие по культовым местам в Microsoft Flight Simulator и сравнила реальные фотографии достопримечательностей с их живыми кадрами из игры.
1. Мон-Сен-Мишель, Франция
Согласно христианским легендам, скалистому острову Мон-Сен-Мишель было предначертано обратиться в монументальное сооружение. Знамение явилось в 708 году в лице архангела Михаила, лично пришедшего к епископу французского города Авранша и наказавшего ему возвести на скале церковь. Впрочем, остров оброс не только культовыми, но и крепостными сооружениями, ведь монастырь неоднократно осаждали — то викинги в ходе своих набегов, то англичане во время Столетней войны.
Сейчас Мон-Сен-Мишель — одно из самых популярных туристических мест в мире, но повезло тем, кто лицезрел величественные бастионы и романские строения не только с узких улочек монастыря, но и с высоты птичьего полёта.
2. Ангкор-Ват, Камбоджа
Сокрытый в сени тропических лесов, Ангкор-Ват являет собой настоящее сердце Камбоджи. Этот храмовый комплекс построили в первой половине XII века в честь бога Вишну. Окружённый огромным прямоугольным прудом Ангкор-Ват относится к самым грандиозным монументальным сооружениям на Земле наряду с афинским Парфеноном, могольским Тадж-Махалом и яванским Боробудуром.
В центре комплекса расположилась храм-гора, представляющая украшенную трёхъярусную пирамиду с башнями на вершине, чья общая высота достигает 65 м. Гигантский Ангкор-Ват не просто является крупнейшим храмовым комплексом в мире, но и крупнейшим доиндустриальным поселением на Земле.
В Microsoft Flight Simulator вы сможете в реальном времени облететь монументальный Ангкор-Ват и любые другие достопримечательности, насладившись пейзажами и архитектурными красотами этих мест. Кроме того, если в момент игры на территории Камбоджи бушует шторм или, напротив, башни храм-горы ласкает нежное утреннее солнце, реальные погодные условия отразятся и на вашем игровом процессе. Разумеется, можно «включить» хоть бурю, хоть ясную погоду и самому.
3. Статуя Христа-Искупителя, Бразилия
38-метровая статуя Христа-Искупителя — это настоящий символ Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. Она возведена на вершине горы Корковаду, но изумительное расположение оборачивается и против самого сооружения: будучи самой высокой точкой округи, статуя регулярно — в среднем, четыре раза в год — становится мишенью молний. Для восстановления повреждённых стихией частей Христа-Искупителя епархия вынуждена хранить запасы камня.
4. Замок Нойшванштайн, Германия
Сказочный Нойшванштайн приказал возвести баварский король Людвиг II, известный своим эксцентричным поведением и построенным при его жизни замкам. Это строение, название которого дословно переводится как «Новый лебединый утёс», поставили на руинах двух крепостей, попутно опустив плато примерно на 8 метров при помощи взрыва скалы. Так появился один из самых знаменитых замков не только Германии, но и всего мира.
Нойшванштайн не было ни оборонительным сооружением, ни местом для королевских гуляний — даже сам Людвиг II прожил в нём лишь 172 дня, а в момент его смерти в 1886 году строительство всё ещё не было закончено. Во многом это был личный полёт фантазии правителя Баварии: он одобрял каждый чертёж, и в конце-концов его участие в проектировании оказалось столь значительным, что замок стали считать личным творением «сказочного короля».
5. Вулкан Креницына, Россия
Вулкан Креницына — это типичный двухъярусный «вулкан в вулкане». Абсолютная высота этого курильского чуда составляет 1325 м, но прекрасен он даже не величиной, а своим строением: его вулканический конус возвышается из озера Кольцевое, которое окружено соммой — стенами более древней кальдеры Тао-Русыр.
Без сомнений, вулкан Креницына заслуженно считается одним из самых красивых вулканов мира и входит в список «Ста чудес России».
6. Кёльнский собор, Германия
Готические башни Кёльнского собора известны даже тем, кто никогда не посещал Германию: этот храм занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён в список объектов Всемирного культурного наследия. Шедевр мирового зодчества поражает не только красотой, но и масштабом — подумать только, один лишь фундамент собора весит столько же, сколько и всё остальное здание, высота которого составляет 157 метров!
Пройдя 509 ступенек, путешественники смогут забраться на шпиль собора и оглядеть окрестности с высоты 152,5 метра. А если хочется увидеть сам собор с высоты, можно взять «Аэробус», «Боинг» или другой самолёт из богатого авиапарка Microsoft Flight Simulator, и облететь главный храм Кёльна на нём. Каждый летательный аппарат в игре воссоздан с высочайшей точностью, и реалистичность происходящего легко погрузит вас в игровой процесс.
Высокий уровень детализации и обработки локаций позволит насладиться местностью и получить уникальные впечатления от путешествий, а постоянно обновляющаяся коллекция достопримечательностей не даст вам заскучать — облететь можно буквально весь мир.
7. Marina Bay Sands, Сингапур
Визитная карточка инстаграма туристов, что посетили процветающий Сингапур — курорт Marina Bay Sands. Его внешний вид уникален: со стороны кажется, будто на три отдельно стоящих небоскрёба водрузили гигантский сёрф, который на самом деле представляет из себя 340-метровый скайпарк с бесконечным бассейном.
Архитектура небоскрёбов вдохновлена колодами карт, что для Marina Bay Sands особенно символично, ведь в комплексе есть и казино. Более того, на момент своего открытия в 2010 году он был объявлен самым дорогим автономным казино в мире стоимостью в 8 млрд $ (включая стоимость земель).
8. Бурдж-Халифа, ОАЭ
По прилёту в Дубай «Бурдж-Халифа» бросается в глаза первой — уже из иллюминатора подлетающего к аэропорту самолёта виднеется возвышающееся над облаками строение, высота которого составляет рекордные 828 метров.
Изучение города и его предместий из окон «Дубайской башни» уже производит сильнейшее впечатление, однако возможность подняться на один уровень с крышей здания и осмотреть его со стороны стоит куда больше. В Microsoft Flight Simulator вы сможете по достоинству оценить архитектурный шедевр ОАЭ, начав свой путь из международного аэропорта Дубай — или любого другого аэропорта в мире. Можно прилететь как из Лимы, так и из Иркутска: в авиасимуляторе доступны все действующие аэропорты планеты Земля.
9. Замок Химэдзи, Япония
Один из древнейших сохранившихся японских замков, Химэдзи, или Замок белой цапли, получил своё название из-за окрашенных в белый цвет стен и изящных контуров крыши, что на фоне неба напоминают раскинувшую крылья цаплю. Будучи военным сооружением, Химэдзи не раз переходил из рук в руки во времена междоусобицы, однако ценность этого оборонительного сооружения была столь велика, что новые владельцы непременно стремились восстановить и усовершенствовать его.
Возведённый ещё в XIV веке, Химэдзи прекрасно сохранился, в отличие от большинства других замков, пострадавших во время Второй мировой войны или из-за стихийных бедствий.
10. Мечеть аль-Харам, Саудовская Аравия
Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы один раз в своей жизни совершить хадж — паломничество в Мекку. Увы, тем, кто не исповедует ислам, никак не попасть в этот город, и уж тем более не войти во внутренний двор мечети аль-Харам, где находится главная святыня ислама — Кааба. В восточном углу этой черной кубической постройки заключен Черный камень — реликвия мусульман, которую, согласно легенде, Адам получил от Аллаха.
11. Башни Петронас, Малайзия
До 2003 года Башни Петронас были самыми высокими зданиями в Азии: и хоть сейчас они занимают 7 место в этом рейтинге, менее впечатляющими они от этого не стали. При возведении строители столкнулись с проблемой: предполагаемая площадка для строительства находилась одной частью на краю скальной породы, а другой — на мягком известняке. Чтобы одна из башен не просела под своей же тяжестью, их перенесли на мягкий грунт и создали самый большой бетонный фундамент в мире — сваи пришлось вбивать на глубину более чем 100 метров!
При строительстве Башен Петронас необходимо было использовать лишь те материалы, что производили в Малайзии. Из-за такой задачи невозможно было обеспечить строителей необходимым количеством стали: специально для башен-близнецов пришлось разработать особо прочный и одновременно эластичный бетон, который можно было производить в стране — из-за него небоскрёб получился вдвое тяжелее аналогичных стальных, но отличается уникальной прочностью своей конструкции.
Реальные путешествия возможны далеко не всегда, и в последние годы каждый прочувствовал это как нельзя лучше. Впрочем, в Microsoft Flight Simulator у вас есть возможность моментально отправиться в любое путешествие прямо из дома — а также шанс посетить не только главные мировые достопримечательности, но и места родные вашему сердцу.
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