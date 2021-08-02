11 достопримечательностей мира, которые прекрасны с воздуха

Согласно христианским легендам, скалистому острову Мон-Сен-Мишель было предначертано обратиться в монументальное сооружение. Знамение явилось в 708 году в лице архангела Михаила, лично пришедшего к епископу французского города Авранша и наказавшего ему возвести на скале церковь. Впрочем, остров оброс не только культовыми, но и крепостными сооружениями, ведь монастырь неоднократно осаждали — то викинги в ходе своих набегов, то англичане во время Столетней войны.

Сейчас Мон-Сен-Мишель — одно из самых популярных туристических мест в мире, но повезло тем, кто лицезрел величественные бастионы и романские строения не только с узких улочек монастыря, но и с высоты птичьего полёта.