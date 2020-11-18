Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву
Где сыграть свадьбу или отпраздновать день рождения, когда на выбор — вся Москва? Есть стильное решение: праздник с видом на столицу на 20-м этаже AZIMUT Отель Смоленская Москва. Комфорт, изысканная кухня и яркие фото с панорамой исторического центра будут обеспечены.
AZIMUT Отель Смоленская Москва — флагманский отель сети AZIMUT Hotels. Он открылся в июне 2017 года и сразу прославился прекрасными видами на город. Из окон номеров и общественных зон можно полюбоваться зданием Министерства иностранных дел, одной из семи легендарных сталинских высоток столицы, и футуристическим пейзажем Москвы-Сити.
Осенью 2018 года отель представил гостям новую площадку — панорамный зал «Арбат». Он расположен на 20-м этаже здания, откуда весь исторический центр Москвы виден как на ладони. Площадь зала составляет 180 м2; здесь можно устроить праздничный банкет на 80 человек или пригласить до 150 гостей, если планируется фуршет. К залу примыкает специальная Welcome drink-зона с барной стойкой и лучшими видами на историческую высотку МИД РФ.
Интерьер зала «Арбат», как и всего отеля, выполнен в стиле интеллектуального минимализма. Это строгий, лаконичный, но в то же время изысканный и легкий дизайн с умным использованием пространства. Светлый тон и отсутствие лишних деталей играют на руку молодоженам — этот зал легко оформить в любой цветовой гамме.
Стильным акцентом «Арбата» стал графичный потолок и необычные брутальные светильники, которые контрастно выделяются на стенах. Но его главным украшением остаются окна. Большая площадь остекления и панорамный вид создают потрясающий фон для свадьбы в любое время суток, но особенно красиво здесь на закате и в вечерних сумерках, когда огни мегаполиса цветным каскадом разбегаются где-то далеко внизу.
В один из самых особенных дней года 31 декабря, гостей отеля ждет новогодний ужин в ресторане Avenue, который будет проходить с 20:00 до 23:00. В программе – авторское банкетное меню от шеф-повара с широким ассортиментом холодных закусок, салатов, горячих блюд и десертов в формате шведского стола. Цена – 5500 рублей на человека, для детей скидки (до 6 лет бесплатно, с 7 до 12 лет – 50%). В стоимость ужина входят безалкогольные напитки и игристое вино в неограниченном количестве.
А 1 января в Avenue накроют новогодний завтрак, который будет ждать вас с 8:00 до 13:00. Помимо традиционных утренних блюд меню похвастает наваристым бульоном с куриным филе, гренками и зеленью, ароматными мандаринами, домашним имбирным печеньем и игристым вином в неограниченном количестве.
Если нужно провести банкет до 80 человек, то зал «Арбат» идеально для этого подойдёт. Совсем большие компании (80-200), AZIMUT ждут в зале «Москва» на третьем этаже. Залы предоставляются комплементарно. Стоимость банкета — от 4000 рублей, фуршета — от 3000 рублей (для агентств предоставляется комиссия 10%, а для корпоративных заказчиков — балы Smart Club).
Необходимо предварительное бронирование.
Для резерва: tdyatlova@azimuthotels.com, +7 495 181-58-00 доб. 5603
При праздновании свадьбы в AZIMUT Отель Смоленская в дополнение к впечатляющим видам из окон зала вас ждет безупречная команда менеджеров, которая возьмет на себя большую часть хлопот: поможет определиться с меню торжества, его тематикой, а также предложит варианты оформления.
На свадьбе должно быть не только красиво, но и вкусно. AZIMUT Отель Смоленская за почти два года существования успел прославиться своей изысканной кухней. Профессиональные кондитеры и повара во главе с шефом умеют совместить эстетику и вкус, создавая потрясающие блюда из натуральных свежих продуктов. Меню каждого торжества будет уникальным — молодожены могут сами выбрать понравившиеся блюда, не ограничиваясь стандартным «пакетом».
Отдельного внимания стоит главное блюдо в меню — праздничный торт. Все молодожены мечтают создать свой собственный шедевр, который смог бы удивить гостей не только вкусом, но и стильным дизайном. Кондитеры AZIMUT Смоленская поддержат самые смелые идеи, а опыт и профессионализм помогут реализовать их вкусно и красиво.
Вот такой будет свадьба на фоне захватывающих видов Москвы. И в этой картине не хватает последнего штриха — подарков. Отель дарит молодоженам специальные условия размещения, а также несколько приятных сюрпризов: ночь в романтичном номере Полулюкс, памятный сувенир, возможность проведения фотосессии в Клубной гостиной с видом на башни Москвы-сити и выгодные тарифы на проживание гостей. А один из подарков точно останется на всю жизнь: молодой паре, отпраздновавшей свадьбу в отеле, предоставляется пожизненная скидка 20% на размещение в номере Полулюкс в день каждой годовщины торжества.
Подробности и бронирование — на сайте AZIMUT Отель Смоленская.