Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву

Где сыграть свадьбу или отпраздновать день рождения, когда на выбор — вся Москва? Есть стильное решение: праздник с видом на столицу на 20-м этаже AZIMUT Отель Смоленская Москва. Комфорт, изысканная кухня и яркие фото с панорамой исторического центра будут обеспечены.

AZIMUT Отель Смоленская Москва — флагманский отель сети AZIMUT Hotels. Он открылся в июне 2017 года и сразу прославился прекрасными видами на город. Из окон номеров и общественных зон можно полюбоваться зданием Министерства иностранных дел, одной из семи легендарных сталинских высоток столицы, и футуристическим пейзажем Москвы-Сити.

Осенью 2018 года отель представил гостям новую площадку — панорамный зал «Арбат». Он расположен на 20-м этаже здания, откуда весь исторический центр Москвы виден как на ладони. Площадь зала составляет 180 м2; здесь можно устроить праздничный банкет на 80 человек или пригласить до 150 гостей, если планируется фуршет. К залу примыкает специальная Welcome drink-зона с барной стойкой и лучшими видами на историческую высотку МИД РФ.

Интерьер зала «Арбат», как и всего отеля, выполнен в стиле интеллектуального минимализма. Это строгий, лаконичный, но в то же время изысканный и легкий дизайн с умным использованием пространства. Светлый тон и отсутствие лишних деталей играют на руку молодоженам — этот зал легко оформить в любой цветовой гамме.

Стильным акцентом «Арбата» стал графичный потолок и необычные брутальные светильники, которые контрастно выделяются на стенах. Но его главным украшением остаются окна. Большая площадь остекления и панорамный вид создают потрясающий фон для свадьбы в любое время суток, но особенно красиво здесь на закате и в вечерних сумерках, когда огни мегаполиса цветным каскадом разбегаются где-то далеко внизу.