«Он убирается, пока я на работе». 4 аргумента в пользу робота-пылесоса с Wi-Fi
Аргумент 1: вы не привязаны к локации
Преимущество гаджетов с Wi-Fi в том, что запустить их можно из любой точки, где есть интернет. То есть, находиться рядом с роботом пока идет уборка совсем не обязательно. И в этом большой плюс — назначить «генеральную уборку» можно, например, по пути с работы домой.
Аргумент 2: вы управляете роботом через приложение
С экрана своего смартфона в режиме реального времени вы сможете отслеживать статус прибора, его месторасположение на условной карте помещения и зону завершенной уборки. Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Через приложение можно настроить расписание уборки с точностью до часа, по вашему желанию робот-пылесос отправится в указанную точку комнаты для локальной уборки, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование.
Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.
Аргумент 3: вы решаете сразу две бытовые задачи
Робот PVCR 3200 IQ Home Aqua умеет выполнять влажную и сухую уборку полов, тем самым решая две трудозатратные задачи. С помощью вращающихся боковых и центральной щетки пылесос собирает даже мелкий мусор, а система построения маршрута GyroInside позволяет сделать это максимально быстро. Робот PVCR 3200 способен проводить эффективную уборку на протяжении 150 минут, после чего автоматически вернется на базу для подзарядки.
Аргумент 4: вы делаете шаг в будущее
C IQ Home вы сможете в режиме онлайн отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника управляется одним кликом со смартфона.