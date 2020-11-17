«Он убирается, пока я на работе». 4 аргумента в пользу робота-пылесоса с Wi-Fi

С экрана своего смартфона в режиме реального времени вы сможете отслеживать статус прибора, его месторасположение на условной карте помещения и зону завершенной уборки. Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Через приложение можно настроить расписание уборки с точностью до часа, по вашему желанию робот-пылесос отправится в указанную точку комнаты для локальной уборки, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование.

Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.