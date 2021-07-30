Опасные «спящие» вулканы

Йеллоустон (США)

Йеллоустонская кальдера размером 55 на 73 км расположена в штате Вайоминг (США) и занимает треть территории одноименного национального парка, в зоне которого расмещено 3 тысячи гейзеров (в том числе фонтанирующий на высоту в 120 метров гейзер «Пароход») и 10 тысяч горячих источников. Первое из трех известных извержений вулкана произошло здесь 2,1 млн лет назад, второе – 1,3 и третье – 0,64 млн лет назад. Под поверхностью кальдеры сохранился пузырь магмы с температурой выше 800 °С, который залегает на глубине от 8 до 16 км.

Фудзияма (Япония)

Расположенная на острове Хонсю, в 90 км к юго-западу от Токио «спящий» вулкан Фудзи высотой в 3776 м и с кратером диаметром в 500 м, начиная с 781 года, 12 раз проявлял свою активность. Во время памятного пробуждения в 1707 году он покрыл пеплом территорию в радиусе 100 км (в Токио/Эдо мощность слоя пепла составляла 15 см). О приближающемся пробуждении вулкана свидетельствуют растущее число землетрясений, поднятие уровня воды в озере Сай, выбросы пара из жерла вулкана.

Флегрейские поля (Италия)

В районе Campi Flegrei, в девяти милях от Неаполя, в котором живет 1,5 миллионов человек, на площади в 100 ка км расположено семейство из 23 потухших вулканов. Около 40 тысяч лет назад здесь произошло извержение, которое по мощности уступало лишь Йеллоустону и было сильнейшим в Европе за последние 200 тыс. лет. Оно произошло синхронно с извержением вулкана Казбек на Кавказе и вызвало наступление «вулканической зимы». В результате о температура воздуха понизилась на 5–10 °С. Вулканические выбросы покрыли слоем пепла более 1,1 миллиона км², достигли Южного Урала и берегов Каспия. Последнее извержение на Флегрейских полях, которые переводятся как «выжженная земля», произошло 29 сентября 1538 года.

Подводная кальдера Кикай (Япония)

Сложенная риолитовой магмой подводная кальдера Кикай – кратер супервулкана Акахоя расположенна в 50 км к югу от острова Кюсю. Купол кальдеры высотой в 600 м венчает кратер размером 19х24 км. Известно три крупные извержения этого вулкана, которые состоялись 140, 95 и 7,3 тысячи лет тому назад. Последний взрыв и извержение вулкана уничтожил древнюю цивилизацию Джомона, обитавшую на юге Японии. «Спящий» супервулкан, по расчетам ученых, содержит в своих недрах порядка 41 км3 расплавленных пород и представляет серьезную угрозу жителям острова и прилегающей территории Японии. В случае его взрыва могут погибнуть около 120 млн человек и будет покрыта 20-сантиметровым слоем пепла вся Япония. Цунами достигнут берегов Северной Америки, Австралии и Северной Африки.