«Орёл и решка»: 10 лет культовому тревел-шоу

Я безумный аэрофоб. И когда мы на съемках ехали на вертолетную площадку, я понял, что небо занесено тучами, дует сильнейший ветер. Тогда я обратился к съемочной группе, что, может быть, мы не полетим из-за погодных условий. Но, по словам ребят, лететь было можно.
Когда мы приехали, подошли к пилоту, он сказал, что ветер сильный, но в принципе безопасно. В принципе! «В прин-ци-пе», понимаете? Меня взял такой испуг! Я вышел на улицу и увидел, что рядом с дверью находится могила основателя этой компании. И у меня сердце в пятки ушло. Я понял, что это может быть мой последний полет.
Еще больший страх меня одолел, когда я узнал, что летать мы будем 50 минут. И когда мы шли на посадку в вертолет, мне наш саунд-продюсер написал, что сегодня день смерти Коби Брайанта, который разбился на вертолете. Когда я садился в вертолет, меня начало так трясти, что я не мог ничего с собой сделать, не мог совладать с собой.
Вертолет взлетел, я пролетел минут семь, меня колотило от страха, в горле пересохло. Я попросил развернуться, и мы полетели обратно. Вот так вот череда событий повлияла на мои страхи в этом путешествии.
Меня бросает в дрожь, когда я вспоминаю съемки в … Кругосветке!
Вообще меня от всех съемок бросает в дрожь, потому что каждая съемка в «Орле и Решке» — это настоящий подвиг. Но Кругосветка для меня была открытием моих возможностей.
Я в очередной раз себе доказала, что я суперженщина. И вообще, что нет ничего невозможного, и человек может все. А если локально разбирать, то бросает в дрожь от кокосового червя, которого я съела в Амазонии — вот это было неприятно, и до сих пор немного скулы сводит. И от укусов муравьев-пули тоже бросает в дрожь. До сих пор не знаю, как я это сделала.
Никогда не забуду, как я испугалась в Сербии с парашютом за спиной. Дверь в самолёте открылась на высоте 4000 метров, и у меня сдали нервы. Никогда не думала, что так боюсь высоты. Это был один из самых страшных дней в моей жизни.
А больше всего мне запомнились съёмки в Африке, когда мы с оператором поднимались на содовый вулкан в Танзании. С нами поднимался гид, который до этого семь раз поднимался на Килиманджаро, а этот подъем не осилил, и у него случилась истерика и судороги. В итоге, за кадром, мы тащили на себе двухметрового африканца.
«Кажется, я влюбилась в Африку!»
Так я начинала писать пост в Инстаграм, пока мы ехали в машине, и ровно после того, как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха цеце. У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться!
Мы выехали в отель по лютому бездорожью, нас подкидывало на кочках каждую минуту и моя укушенная, простите, попа стала похожа на табуретку. Мне казалось, что ещё чуть-чуть и надо будет делать снимок копчика. Но все обошлось, и я остаюсь при своём «влюбилась в Африку!».
Никогда не забуду, как я испугался, в первый раз увидев 10-метровую китовую акулу. Ей тоже было не по себе, ведь рядом с ней плыло полутораметровое чудовище и говорило под водой подводку. Явно про неё.
Больше всего мне запомнились съемки в Джакарте, столице Индонезии. Столько доброжелательных и открытых людей в одном месте я встречал только в сказках и на проходной телеканала «Спас». Получилась одна из самых смешных и добрых программ. Всем советую посмотреть выпуск из Джакарты сезона «Мегаполисы на хайпе». Это не реклама — это реальный способ заработать.
Самыми безжалостными для меня были съемки в Норвегии! У меня промокли ноги через двадцать минут после начала съемок. Я спал в палатке, не выспался. Все очень дорого. И холодно. Но зато есть что вспомнить! Всегда самые безжалостные выпуски получаются самыми интересными.
Когда мы снимали в Бангкоке, я был абсолютным новичком в телевизионных съемках и слабо понимал, что от меня хочет режиссёр. Мне довольно сильно доставалось на съемках от команды. Плюс, добавьте сюда график «Решки», с которым я тоже только познакомился, сильную жару и влажность, а ещё личные переживания на тему того, что я пока не соответствую ожиданиям. В общем, я тогда на полном серьёзе подумал, что у меня не получится, что эта работа не для меня.
Но потом мы полетели в следующий город, где уже было чуть полегче, а потом в следующий. И спустя какое-то время меня в первый раз похвалил режиссер (скорее всего, он был в состоянии аффекта). Но по ощущениям это было так, как если бы я взял какую-нибудь премию на фестивале «Сандэнс».
Эти съемки мне запомнились жутким морозом, было очень холодно! Но помню очень крутую рэп-вечеринку, на которой мне надели на руку змею. Это сделал молодой человек, которого я попросила угостить меня чем-нибудь в баре. Правда, он обманул меня, забрал змею и не угостил.
Также я прыгала на сцене с кучей рэперов, танцевала и уснула возле костра. Меня поразило и даже немного напугало метро в Атланте. Избитые люди, бомжи. Они спят, испражняются прямо в вагоне, и там стоит гробовая тишина. Было страшно!
«Орел и Решка» в цифрах:
• Трэвел-шоу № 1;
• миллионы телезрителей по всему миру;
• 30 сезонов;
• более 550 выпусков;
• 2 свадьбы ведущих (Андрей Бедняков и Настя Короткая, Алина Астровская и Антон Лаврентьев);
• 10 разбитых коптеров;
• 127 стран;
• 248 прыжков с высоты в пропасть;
• почти 600 бутылок со 100 долларами — итого 60 000 $;
• 1000 несъедобных блюд;
• 100 000 попыток поймать монетку «Орла и Решки»;
• 1 000 000 неудачных и смешных дублей;
• 1 133 823 952 просмотров на YouTube.
На телеканале «Пятница» уже начался юбилейный сезон «Орел и решка. 10 лет», который ведут десять звездных пар ведущих: от Гудкова и Дорна до Little Big и Анны Седоковой. Подключайтесь!