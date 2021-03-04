«Орёл и решка»: 10 лет культовому тревел-шоу

Я безумный аэрофоб. И когда мы на съемках ехали на вертолетную площадку, я понял, что небо занесено тучами, дует сильнейший ветер. Тогда я обратился к съемочной группе, что, может быть, мы не полетим из-за погодных условий. Но, по словам ребят, лететь было можно.

Когда мы приехали, подошли к пилоту, он сказал, что ветер сильный, но в принципе безопасно. В принципе! «В прин-ци-пе», понимаете? Меня взял такой испуг! Я вышел на улицу и увидел, что рядом с дверью находится могила основателя этой компании. И у меня сердце в пятки ушло. Я понял, что это может быть мой последний полет.

Еще больший страх меня одолел, когда я узнал, что летать мы будем 50 минут. И когда мы шли на посадку в вертолет, мне наш саунд-продюсер написал, что сегодня день смерти Коби Брайанта, который разбился на вертолете. Когда я садился в вертолет, меня начало так трясти, что я не мог ничего с собой сделать, не мог совладать с собой.

Вертолет взлетел, я пролетел минут семь, меня колотило от страха, в горле пересохло. Я попросил развернуться, и мы полетели обратно. Вот так вот череда событий повлияла на мои страхи в этом путешествии.