Осень в Нижнем Новгороде: куда пойти и где остановиться

Главное новшество обновленного кремля – маршрут по его крепостной стене протяжённостью 2 км 113 м, самый длинный из подобных в России. Это единственный кремль у нас в стране, который посетители смогут полностью обойти по кругу. Впрочем, прогулка потребует серьёзных усилий, ведь перепад высот – почти 30-этажный дом: нашу средневековую твердыню нужно будет брать штурмом. Кроме стены откроются башни, в прошлом недоступные для туристов. Раньше в кремле работало только четыре башни – Дмитриевская, Никольская, Ивановская и Зачатьевская, а в этом году мы планируем завершить работы ещё в трёх – Тайницкой, Часовой и Борисоглебской. Часовая – самая высокая: 33 м от земли, 154 м над уровнем Волги. С неё видно на 70 км вперёд – там установят бинокли и можно будет посмотреть на заволжские дали, Стрелку, канатную дорогу.

Нынешняя реставрация кремля – вторая масштабная за всю его 500-летнюю историю. Предыдущая проходила в 1949–1969 годах: тогда занимались в основном стенами и башнями, а сейчас упор идёт на укрепление склонов.