Осень в Нижнем Новгороде: куда пойти и где остановиться

Кремль
Главное новшество обновленного кремля – маршрут по его крепостной стене протяжённостью 2 км 113 м, самый длинный из подобных в России. Это единственный кремль у нас в стране, который посетители смогут полностью обойти по кругу. Впрочем, прогулка потребует серьёзных усилий, ведь перепад высот – почти 30-этажный дом: нашу средневековую твердыню нужно будет брать штурмом. Кроме стены откроются башни, в прошлом недоступные для туристов. Раньше в кремле работало только четыре башни – Дмитриевская, Никольская, Ивановская и Зачатьевская, а в этом году мы планируем завершить работы ещё в трёх – Тайницкой, Часовой и Борисоглебской. Часовая – самая высокая: 33 м от земли, 154 м над уровнем Волги. С неё видно на 70 км вперёд – там установят бинокли и можно будет посмотреть на заволжские дали, Стрелку, канатную дорогу.
Нынешняя реставрация кремля – вторая масштабная за всю его 500-летнюю историю. Предыдущая проходила в 1949–1969 годах: тогда занимались в основном стенами и башнями, а сейчас упор идёт на укрепление склонов.
Набережная Федоровского
Отсюда открывается один из лучших видов на город. Пожалуй, тут – лучшая перспектива с видами на Нижний. Два уникальных моста на набережной Федоровского возвышаются над землей на десятки метров и помогают пешеходам переходить овраги. Особенно интересен мост через Почтовый съезд, который виден с речного вокзала. Безоблачными вечерами над ним виднеется яркое пятно луны.
Чкаловская лестница
Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов родился в Нижегородской губернии, он один из знаменитейших людей области, и понятно, почему его памятник стоит в месте с самым красивым пейзажем, открывающимся от Кремля. Отсюда отлично просматривается панорама слияния рек, Собор Александра Невского и стадион чемпионата мира по футболу, построенный на пустыре возле бывшего грузового порта, от которого остались постройки конца XIX века.
От памятника герою можно спуститься по Чкаловской лестнице вниз на набережную.
Стрелка
Когда-то на Стрелке, расположенной на месте слияния Оки и Волги, находился грузовой порт. Это была закрытая территория, куда пускали только работников. В 2017 году порт обанкротился, Стрелку зачистили, подготовили к чемпионату мира (рядом построили стадион) и обнесли забором. А теперь ее открыли для всех желающих – не только для туристов, но и горожан, ведь большинство из них никогда там не были.
Теперь здесь появился арт-парк, разделённый на несколько зон. Это, в частности, две поляны на месте снесённых бетонных складов: можно будет устраивать пикники, проводить маркеты и небольшие фестивали. Сеть дорожек приводит к центральному мысу. Так случится перезагрузка территории, которая раньше была брутальной и индустриальной, а теперь станет открытым общественным пространством и новым культурным центром города.
Почему культурным? В ажурные конструкции бывших пакгаузов, сохранившихся с XIX столетия, будут аккуратно добавлены выставочный и концертный павильоны. Площадь вокруг них планируется задействовать под экспозиции и концертные программы. Из прежних объектов здесь сохранили памятник погибшим в Великую Отечественную войну, вход в бункер и ярмарочную фильтровальную станцию, которая сейчас на этапе ремонта и консервации.
Где остановиться
Новых достопримечательностей в Нижнем хватит на неделю насыщенного путешествия, но оптимальный формат – наведаться туда на выходные. А чтобы успеть обойти все главные красоты, советуем остановиться в AZIMUT Отель Нижний Новгород – оттуда всего несколько сотен метров до Благовещенского монастыря и улицы Рождественской. Кремль лежит в 1,5 км от отеля, а знаменитая Нижегородская ярмарка – в 1,2 км. Выйдя из отеля, вы окажетесь на набережной Федоровского – отличная точка для начала прогулки по городу.
Кстати, из окон AZIMUT Отель Нижний Новгород открывается бесспорно лучший вид на слияние Оки и Волги.
Отель расположен на Дятловых горах с прекрасным видом на Стрелку. А помимо кучи популярных прогулочных мест рядом – средоточие самых необычных баров города.
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Узнать, что еще можно посмотреть в городе-юбиляре, можно в нашем спецпроекте, посвященном Нижнему Новгороду: