Осеннее расслабление в Swissôtel Resort Сочи Камелия

Этой осенью роскошный пятизвездочный отель Swissôtel Resort Сочи Камелия приглашает гостей не просто отдохнуть, но и провести время с пользой — восстановить энергию и обрести душевное равновесие.

Swissôtel Resort Сочи Камелия — роскошный пятизвездочный отель на берегу Черного моря с идеальным песчаным пляжем (что для Сочи редкость). Отель всемирно известной сети ACCOR — здание прославленного пансионата «Интурист», восстановленное с европейским лоском и шиком отелей Swissôtel Hotels & Resorts в окружении вечнозеленого парка.

Особая гордость отеля — открытый бассейн, температура воды в котором поддерживается на отметке +28 °C круглый год, что позволяет наслаждаться отдыхом и природой южного курорта независимо от сезона.