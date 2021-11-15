Осеннее расслабление в Swissôtel Resort Сочи Камелия

Этой осенью роскошный пятизвездочный отель Swissôtel Resort Сочи Камелия приглашает гостей не просто отдохнуть, но и провести время с пользой — восстановить энергию и обрести душевное равновесие.
Swissôtel Resort Сочи Камелия — роскошный пятизвездочный отель на берегу Черного моря с идеальным песчаным пляжем (что для Сочи редкость). Отель всемирно известной сети ACCOR — здание прославленного пансионата «Интурист», восстановленное с европейским лоском и шиком отелей Swissôtel Hotels & Resorts в окружении вечнозеленого парка.
Особая гордость отеля — открытый бассейн, температура воды в котором поддерживается на отметке +28 °C круглый год, что позволяет наслаждаться отдыхом и природой южного курорта независимо от сезона.
Теперь гостям отеля доступны обновленные оздоровительные программы Wellness – 4-х разовое питание по особенному меню, специальные тренировки – от дыхательной гимнастики до пилатеса, а также процедуры в термальном комплексе спа-центра швейцарского бренда Pürovel Spa & Sport – расслабляющие и восстанавливающие спа-ритуалы.
Программы разработаны для всей семьи. Экспресс-программы (3 дня/ 2 ночи) прекрасная возможность снять стрессовую нагрузку, повысить работоспособность, улучшить внешний вид. Программы от 5 дней/ 4 ночей помогут долгосрочно восстановить ресурсы организма, повысить жизненный тонус, стать стройнее, выглядеть моложе на несколько лет. Больше о программах можно узнать здесь.
Даже если времени совсем немного, можно попробовать тестовую программу в течение лишь одного дня – его будет достаточно, чтобы понять, что жить в стиле Wellness – здорово!
Приятным дополнением к отдыху станет особенная привилегия для всех без исключения гостей отеля – бесплатная аренда на 24 часа новейших моделей автомобилей Ауди. Первый полностью электрический автомобиль марки – E-tron тоже уже доступен для тест-драйва. На территории отеля даже есть собственная зарядная станция – о ее поиске беспокоиться не придется.
Все подробности ищите на сайте отеля – swissotelsochi.ru