Особенности национальной уборки

Уборка в японской культуре — это одна из основ формирования характера. Считается, что человек, который совладает с чистотой вокруг себя, будет находиться в гармонии с самим собой. Привычка «приводить в порядок свою планету» воспитывается в японцах с детства: в школах под уборку отведена отдельная часть расписания. По мере того, как дети растут, их представление о пространстве, за которое они в ответе, выходит за рамки класса и начинает включать в себя район, город и, наконец, всю страну. Чистота также является центральной частью буддизма, где ежедневные задачи по уборке и приготовлению пищи рассматриваются как духовные упражнения, наряду с медитацией.

Япония — это ещё и центр инноваций, поэтому здесь в большом объёме используют передовые технические устройства для облегчения процесса уборки. Так, японцы одни из первых начали доверять чистку полов в своих домах пылесосам-роботам. На сегодняшний день такие устройства ушли далеко вперёд своих предшественников. Например, пылесос iBoto Smart C820W Aqua может то, что несколько лет назад казалось сюжетом фантастического фильма: