Особенности национальной уборки

Иран
В Иране существует традиция под названием «Хане Текани», что дословно переводится как «встряхивание дома». Во время этого ритуала вся семья собирается вместе, чтобы привести в порядок вещи, до которых в течение года редко доходили руки: от мебели до дальних уголков садов. А в марте иранцы отмечают Навруз — праздник весеннего равноденствия, которому предшествует масштабная весенняя уборка. Чтобы по достоинству отметить этот момент обновления, горожане берутся за швабры за несколько недель до торжества.
Китай
Согласно старинному китайскому поверью, любая уборка должна начинаться с порога и заканчиваться в середине жилища. Капитальная уборка проводится один раз в году — за неделю до Нового года по лунному календарю. Если верить древней легенде, таким образом можно освободить пространство для удачи. Очень важно не переусердствовать и закончить уборку до полуночи, иначе можно спугнуть удачу, которая уже пожаловала в дом с наступлением нового года.
Германия
Трудолюбие и скрупулезность жителей Германии отражается и на ведении хозяйства. Особенно интересен их подход к утилизации мусора. На территории страны существует сложная система классификации отходов. Бумагу, пластик, стекло, органический мусор тщательно сортируют и раскладывают по отдельным контейнерам разных цветов. Для каждой федеральной земли существуют свои комбинации контейнеров. Батарейки и аккумуляторы горожане относят в ближайшие супермаркеты и отдают на переработку. Мебель, бытовая техника и даже рождественские ели считаются отдельными видами отходов, которые вывозятся бесплатно по расписанию.
США
По большей части мягкий климат, развитая система очистки улиц и отказ жителей от общественного транспорта в пользу собственного сформировали привычку американцев ходить дома в уличной обуви. Генеральная уборка в основном проводится перед крупными праздниками: Рождеством или Днём благодарения. США — одна из немногих стран с высокой долей обращений в клининговые сервисы.
Турция
Жители этой страны — большие любители чистоты. Это связано не только со сложившимися традициями, но и с религией: в Коране есть строчка, посвящённая наведению порядка. Здесь убираются много и часто. За неделю турки проводят 3-4 генеральные уборки. Раз в месяц моют ковры и развешивают их на балконах — сушиться и создавать особенный колорит, так поражающий при каждой поездке в эту страну.
Гватемала
Каждый год в декабре гватемальцы выходят на фестиваль Quema del Diablo, что означает «сжигание дьявола». Они делают чучела из мусора, скопившегося за год, и сжигают их на улицах. Жители страны считают, что это единственный способ изгнать дьявола, живущего в старых вещах. Истоки такой необычной традиции уходят своими корнями в начало XVIII века. Празднование подталкивает горожан к избавлению от абсолютно всего ненужного, поэтому к началу рождественских каникул в домах не найти лишней вещи.
Израиль
В большинстве своём израильтяне предпочитают не занимать свои мысли вопросом чистоты, а передать его в чужие умелые руки. Таких искусных хранительниц порядка в стране не хватает. Поэтому за хорошими домработницами охотятся: их переманивают, привозят из других городов. Перед Святой Пасхой жители страны традиционно устраивают генеральную уборку и несколько дней вымывают всё до состояния новой квартиры. Посуду перед праздником принято кашеровать — обдавать кипятком или прокаливать. Во всех городах в это время даже работают специальные пункты по кашерованию посуды.
Япония
Уборка в японской культуре — это одна из основ формирования характера. Считается, что человек, который совладает с чистотой вокруг себя, будет находиться в гармонии с самим собой. Привычка «приводить в порядок свою планету» воспитывается в японцах с детства: в школах под уборку отведена отдельная часть расписания. По мере того, как дети растут, их представление о пространстве, за которое они в ответе, выходит за рамки класса и начинает включать в себя район, город и, наконец, всю страну. Чистота также является центральной частью буддизма, где ежедневные задачи по уборке и приготовлению пищи рассматриваются как духовные упражнения, наряду с медитацией.
Япония — это ещё и центр инноваций, поэтому здесь в большом объёме используют передовые технические устройства для облегчения процесса уборки. Так, японцы одни из первых начали доверять чистку полов в своих домах пылесосам-роботам. На сегодняшний день такие устройства ушли далеко вперёд своих предшественников. Например, пылесос iBoto Smart C820W Aqua может то, что несколько лет назад казалось сюжетом фантастического фильма:
- Программирование по дням недели позволяет ему работать автономно, даже в отсутствие хозяина. Он включится в нужное время, сделает свою работу и выключится, вернувшись на отведённое для него место;
- Пылесос оснащён навигационной системой Vslam, аналоги которой применяются в автопилотировании. Это особая разновидность электронного зрения в сочетании с электронной памятью и высокой концентрацией на меняющемся положении в пространстве. Таким образом iBoto Smart C820W Aqua способен ориентироваться в вашей квартире не хуже вас;
- Может осуществлять уборку с препятствиями: самостоятельно преодолевает пороги и другие границы, распознавая и учитывая их;
- Может долгое время работать без дополнительной подзарядки.
Управлять iBoto Smart C820W Aqua также можно с помощью приложения. Помимо построения карты перемещения робота-пылесоса, приложение позволяет менять мощность всасывающего устройства и устанавливать границы зоны уборки.