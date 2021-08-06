Отдых на краю света: путешествие в Заполярье

Первый вариант разработан специально для тех, кто обожает экстрим и драйв. Из Мурманска гости отправляются до точки, где на багги стартуют к берегу Баренцева моря. Маршрут проходит вдоль живописной реки Титовка. Интересно, что изначально её называли Китовка, поскольку в прошлом в устье реки заходили киты. Путь экспедиции лежит через горный перевал Муста-Тунтури, откуда открывается великолепный вид на несколько озер, как будто повисших в воздухе.

Во время экспедиции путешественники проживают в уютных коттеджах туристического комплекса Tundra House. Эстетов и любителей комфорта обязательно порадуют потрясающие виды с террас на морские волны.