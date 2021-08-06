Отдых на краю света: путешествие в Заполярье
Зачем ехать на Край Земли? Чтобы пережить приключение, которое оставит воспоминания на всю жизнь! Ведь именно здесь, за Полярным кругом, можно посмотреть в глаза северному ветру, пропитаться силой шторма, почувствовать настроение легендарных мест Кольского полуострова и увидеть знаменитых морских исполинов.
Компания Tundra House предлагает отправиться в настоящую туристическую экспедицию по Заполярью. Можно выбрать несколько вариантов путешествия:
Багги-тур по Кольскому
Первый вариант разработан специально для тех, кто обожает экстрим и драйв. Из Мурманска гости отправляются до точки, где на багги стартуют к берегу Баренцева моря. Маршрут проходит вдоль живописной реки Титовка. Интересно, что изначально её называли Китовка, поскольку в прошлом в устье реки заходили киты. Путь экспедиции лежит через горный перевал Муста-Тунтури, откуда открывается великолепный вид на несколько озер, как будто повисших в воздухе.
Во время экспедиции путешественники проживают в уютных коттеджах туристического комплекса Tundra House. Эстетов и любителей комфорта обязательно порадуют потрясающие виды с террас на морские волны.
Ну, а знатоки авторской кухни высоко оценят арктические блюда и вкуснейшие деликатесы Баренцева моря. Кстати, добыть морские дары можно самостоятельно, занявшись фридайвингом. Свободное погружение под присмотром опытного инструктора подарит уникальную возможность познакомиться с невероятным подводным царством Баренцева моря.
Для того, чтобы увидеть Ледовитый океан, стоит отправиться в удивительное путешествие на багги по полуострову Рыбачий. По версии сервиса Google Карты, он входит в Топ-15 самых красивых мест России. Кроме этого, на маршруте можно увидеть красивейшие утесы и морские пляжи с водопадами, маяк и севшее на мель судно, прогуляться по уникальному каменистому берегу, получившему название «Армагеддон» и проехать по литорали Кийского рейда.
Одно из самых незабываемых моментов приключения – whale watching, наблюдение за китами в их естественной среде обитания. Комфортабельный катер доставляет туристов к мысу Цып-наволок. Команда Tundra House называет это место «китовой бухтой», потому что именно здесь наиболее высока вероятность встречи с этими морскими гигантами.
Еще одна достопримечательность, которую нужно обязательно увидеть – остров Аникиев. Это настоящий музей под открытым небом. Он знаменит тем, что на нем находится каменная плита с автографами мореплавателей из России, Дании, Швеции, Норвегии, Англии. Самый старый автограф датируется XIV веком.
Море открытий
Второй вариант экспедиционного маршрута от Tundra House берет курс из порта Мурманска на Порт-Владимир. Это покинутый поселок на острове Шалим в Ура-Губе — место основания китобойной компании промышленника Германа Гебеля в XIX веке.
Далее катер направляется в Мотовской залив Баренцева моря. По пути туристов ждут остановки на «рыбных банках», для морской рыбалки на треску. В таких местах самая высокая вероятность увидеть китов, приходящих сюда охотиться на рыбу. В маршрутной карте есть не только возможность полюбоваться на легендарных исполинов, но и также изучить остров Аникиев.
Любителей невероятных эмоций ждет фантастическое джип-сафари. Участники экспедиции доезжают до Северного Ледовитого Океана, чтобы не только полюбоваться на его бескрайние воды, но и увидеть самую северную континентальную точку Европейской части России – мыс Немецкий. Именно здесь находится Край Земли!
В рамках тура путешественники также исследуют полуостров Средний. Побывают у скал «Два брата» — знаменитым сейдам Акка и Укка, окутанным саамскими легендами. Этот уникальный природный памятник представляет собой два 30-метровых каменных останца. По одной из легенд, древние саамы совершали у подножия скал ритуальные жертвоприношения. Поэтому существует поверье, что между этими останцами можно проходить только в одну сторону — от моря к горе.
А еще можно посетить живописный Берег рыжих камней и увидеть своими глазами батарею береговой артиллерии Поночевного, которая в годы ВОВ обороняла Средний полуостров от нападения вражеских войск с моря.
Какой бы маршрут экспедиции вы не выбрали, скучать точно не придется. Уникальные локации, эмоции, драйв сменяются дегустациями блюд северной кухни с видом на океан или отдыхом в банном комплексе, с теплой купелью под открытым небом. Туристическая экспедиция в Заполярную тундру – это всегда необычное приключение, которое точно запомнится на всю жизнь!
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