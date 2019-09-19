Отдых в стиле рок-звезды, или «Всё включено» в Hard Rock Hotels

В бренде Hard Rock Hotels есть всего пять отелей, которые предлагают проживание в пятизвёздочных отелях и «настоящий All-inclusive»:

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana,

Hard Rock Hotel Cancun,

Hard Rock Hotel Riviera Maya,

Hard Rock Hotel Vallarta

Hard Rock Hotel Los Cabos

Здесь есть всём что нужно для отдыха: от ресторанов a la carte, кафе и баров (без доплат и без ограничений по посещениям). В меню есть отличные блюда для веганов и вегетарианцев (что по-настоящему здорово), есть и блюда без глютена и без лактозы. Алкоголь так же включён в стоимость, а выпить и закусить можно не только в ресторане, но и прямо на пляже или у бассейна – здесь не берут дополнительных денег за обслуживание (настоящий All-Inclusive). В отеле Punta Cana есть особая услуга Dinner In The Sky – ужин на подвесной платформе на высоте 50 метров (за дополнительную плату, но, судя по отзывам, оно того стоит).

Абсолютно все номера – с двухместным джакузи, кофе-машиной и мини-баром (ежедневное пополнение – без доплат, а убираются в номере дважды за день).

Забронировать номер и узнать об отелях больше можно на официальном сайте.

Чем развлечься? В каждом «Хард Рок отеле» есть Music Lab – специальный зал-студия, где можно поиграть на любом музыкальном инструменте, а также дать живой концерт для других гостей. На чём играть? Как насчёт легендарных Fender? Здесь их бесплатно дают в аренду. А для ценителей тёплого винилового звука – проигрыватели Crosley с коллекцией пластинок.

Есть здесь и полностью укомплектованные фитнес-клубы, а в Punta Cana есть и казино – самое большое в Карибском бассейне, а по интерьерам – настоящий стиль Лас-Вегаса! Ночной клуб на его территории не уступает по атмосфере лучшим клубам Майами.

Расслабиться и/или развеяться можно в спа-центре, салоне красоты, или на поле для гольфа (кстати, при бронировании номера до 31.12.2020 на эти услуги действует 75% скидка!).

Может показаться удивительным, но эти отели подойдут и для семейного отдыха!

Тут есть, например, мини-клубы для самых маленьких рок-звёзд (до 12 лет) работают с утра и до вечера и предлагают огромный выбор интерактивных развлечений – без доплат, само собой.

Новый проект Kidz Bop позволяет детям от 6 до 12 лет сделать первые шаги в карьере музыканта, записав песню, оформив обложку альбома и устроив фотосессию на красной ковровой дорожке (только в Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana и Hard Rock Hotel Riviera Maya);

Аквапарк и комплекс экстремальных видов спорта Woodward (только в Hard Rock Hotel Riviera Maya), очень часто сюда приезжает знаменитый скейтер Тони Хоук со своей семьёй.

Кстати, о семье: для молодожёнов есть особые предложения – вроде бесплатной символической свадебной церемонии и бесплатного пакет для молодожёнов (услуга доступна во всех отелях в течении 12 месяцев после заключения брака).



Бесплатная символическая свадебная церемония с make-up, причёской, маникюром для невесты, фотосессией (40 фото во время церемонии) и 50-минутным релакс – массажем для двоих (акция действует при бронировании любого типа номера от 14 ночей в Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancun и Hard Rock Hotel Riviera Maya до 31.12.2020).

Hard Rock Hotel Los Cabos – самый молодой отель цепочки Hard Rock Hotels All-inclusive, располагается в Кабо-Сан-Лукас. Именно на пляже перед отелем снимался фильм «Троя» с Бредом Питтом, а за отелем находятся первые спроектированные поля для гольфа от знаменитого гольфиста Тайгера Вудса. Отдельно стоить отметить, что Лос-Кабос очень популярен у музыкантов и актёров Голливуда. Совсем недавно здесь отмечала своё 33-летие Леди Гага, и неоднократно отдыхали Ферги, Леонардо Ди Каприо, Джей Ло, Харрисон Форд и другие знаменитости.