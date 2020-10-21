Отель «Октябрьская» – современная классика в центре Санкт-Петербурга

Главная козырная карта «Октябрьской» — ее расположение. Отель находится прямо на пересечении Невского и Лиговского проспектов, у площади Восстания, в двух минутах ходьбы от одноименной станции метро и трех — от Московского железнодорожного вокзала.

Здание отеля было построено в 1851 году знаменитым архитектором Александром Гемилианом, создавшим, в частности, Доходный дом на Невском проспекте и комплекс зданий Арсенала на Комсомола. Все 373 номера «Октябрьской» спроектированы по принципу архитектурного «золотого сечения». В отеле нет двух одинаковых номеров: все уникальны и отличаются друг от друга нюансами планировки и деталями отделки. Каждый оснащен эргономичной мебелью и современным оборудованием. Последние реновации были завершены в 2019 году.