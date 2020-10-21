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Отель «Октябрьская» – современная классика в центре Санкт-Петербурга

21 октября 2020
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Главная козырная карта «Октябрьской» — ее расположение. Отель находится прямо на пересечении Невского и Лиговского проспектов, у площади Восстания, в двух минутах ходьбы от одноименной станции метро и трех — от Московского железнодорожного вокзала.

Здание отеля было построено в 1851 году знаменитым архитектором Александром Гемилианом, создавшим, в частности, Доходный дом на Невском проспекте и комплекс зданий Арсенала на Комсомола. Все 373 номера «Октябрьской» спроектированы по принципу архитектурного «золотого сечения». В отеле нет двух одинаковых номеров: все уникальны и отличаются друг от друга нюансами планировки и деталями отделки. Каждый оснащен эргономичной мебелью и современным оборудованием. Последние реновации были завершены в 2019 году.

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Вот так в «Октябрьской» выглядят сьюты...
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... а вот так – джуниор-сьюты
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Одна из комнат в сьюте на четверых

Впрочем, называть «Октябрьскую» только отелем не совсем верно. По сути, это большой многофункциональный комплекс, включающий не только номерной фонд, но и конгресс-холл, ресторанную группу, предприятия, оказывающие услуги сервиса и экскурсионное обслуживание.

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Зеленый конференц-зал
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Большой конференц-зал

Рестораны при «Октябрьской» известны далеко за ее пределами. В светлой и торжественной «Ассамблее» сделан акцент на классической и современной русской кухне, «Du Nord 1834 кондитерская» – это оригинальное сочетание стильного французского ресторана и уютной пекарни-кондитерской в духе маленьких кафе парижских предместий, а в лобби-баре «Абажур» царит фьюжн из русских, европейских и азиатских блюд.

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