Эко-курорт «Уткино»: активный отдых для всей семьи на юге России
Обычай пить кофе ровно в полдень, микс южных национальных кухонь, верховая езда, донская керамика — так можно описать Ростовскую область, один из самых теплых уголков России. Он привлекает приезжих со всей страны. Кто-то едет сюда за разнообразной кухней: обилием видов рыбы и раков и южной выпечкой. Кто-то — своими глазами увидеть историческое наследие края: аксайские катакомбы, например. Но большинство стремится в Ростовскую область ради природных богатств. Здесь пересекают верхом десятикилометровые степи, купаются в одной из самых больших рек Европы — Дону, дельта которого стала домом для десятков видов птиц, рыб и растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области и России.
Баланс между активным и релаксационным отдыхом соблюден в загородном эко-курорте для семейного отдыха «Уткино», расположившемся в 170 километрах от Ростова-на-Дону, на берегу залива реки Маныч.
Но ещё шесть лет назад эта местность была нежилой, и вряд ли кто-то мог представить, что тут появится пятизвездочный гостиничный комплекс со спа, охотничьими угодьями, стрелковым и конным клубами, вертолетной площадкой, бассейном, пляжем, отличными ресторанами и множеством развлечений. А главное — станет оазисом спокойствия и релакса для всех любителей загородного семейного отдыха.
Впервые посетившие «Уткино» восхищаются, с какой любовью, вкусом и чувством меры сделан каждый его уголок. Это заслуга его создателя Алексея Фролова. Алексей — большой ценитель активного отдыха и семейных традиций. «Уткино» он строил в первую очередь для себя и своей семьи. Многие приезжают сюда в том числе за гармонией семейной жизни — атмосфера любви и взаимоуважения от Алексея и его красавицы-жены Виктории, которой он по-настоящему гордится, тут буквально витает в воздухе.
Для городских жителей здесь главная роскошь — единение с природой. Даже когда отель полностью заполнен — а номеров всего 51, — есть ощущение, что вы одни.
Загадывая новые мечты: долгожданный семейный отдых
Эко-курорт просто создан для отдыха с детьми. На территории в 494 га создана разнообразная инфраструктура для юных путешественников. Детский клуб представлен отдельным коттеджем — это настоящая дверь в мир новых открытий: две мастерских, две игровых комнаты, тинейджерская, детский бассейн с водными пушками и горками, детская площадка. Поражает и сама концепция детского отдыха: юные путешественники проходят замысловатые квесты, познают водный мир, знакомятся с обитателями конного клуба, фермерского хозяйства, заводят крепкую дружбу с малышом альпаки по имени Бурато и навсегда влюбляются в природу.
Комфортные номера
Ароматные смолы ангарской сосны, из дерева которой выполнены номера, одновременно успокаивают вечером и бодрят утром. Уютный интерьер номеров и всего комплекса: натуральные ткани, старинные ружья и охотничьи трофеи на стенах — создают ощущение комфорта загородной жизни.
Гастрономическое путешествие
Начиная с деревенского завтрака на веранде в отеле и заканчивая гастрономической экскурсией по местным донским ресторанам, отдых в загородном комплексе наполнен впечатлениями от вкусной еды. Особые эмоции вызывают десерты, приготовленные шеф-поваром ресторана «Уткино» Екатериной: от медовика с трюфелем и ванильно-сливочным мороженым до «Кубика Рубика» в виде ассорти спрятанных в хрустящий шоколад сорбетов и мороженого с разными вкусами.
Русская баня и спа
Парение банным веником и прыжок в ледяную купель — настоящая формула перерождения русского человека. Для тех, кто предпочитает более мягкую телесную релаксацию, «Уткино» уже включил в стоимость проживания посещение Spa& Wellness. Это тысяча квадратных метров спа-комплекса на берегу реки Маныч: всесезонный джакузи под открытым небом, программы ухода за кожей, бассейн, инфракрасная камера и приватная зона на двоих.
Конный спорт
Даже если вы никогда не сидели верхом на лошади, в загородном комплексе «Уткино» позаботятся о вашей безопасности. Здесь проводятся индивидуальные занятия по езде верхом, мастер-классы по дрессировке лошадей, прогулки в экипаже и даже катания для детей. Освоившись, можно попробовать силы в конкуре — соревновании по преодолению препятствий верхом.
Эко-ферма и эко-продукция
В «Уткино» разводят поросят, утят, кроликов, коз и гусей для собственной эко-продукции. Семейные экскурсии, доступные в любой день, здесь особенно популярны: общение с животными традиционно вызывает восторг у детей.
Сувенирами друзьям и близким станет экологически чистая продукция фермы: паштеты, колбасы, варенья и чайные сборы.
Водные прогулки по Дону и рыбалка
Катание на тихоходном судне дает возможность создать свой сценарий путешествия. До заката можно наблюдать за миром птиц и растений дельты Дона, а после — за звездным небом. В промежутке можно устроить легкий ужин на воде. Река Маныч станет вызовом для любителей спортивной рыбалки, а несколько прудиков на территории комплекса обеспечат успешный исход предприятия. Выловленную рыбу вам приготовят в ресторане отеля.
Стрелковый клуб
В «Уткино» находится один из крупнейших в стране лучных полигонов с 3D-мишенями. А еще можно пострелять дробью по тарелкам, пометать ножи и посшибать мишени в полукилометровом тире. Ничто не сравнится с радостью от звука попадания в цель!
Собственный экстремальный маршрут
Багги, индивидуальный гид и собственный маршрут обеспечат вам полную свободу перемещения. Ваш выбор: исследовать бескрайние ростовские степи или загадочную Шаминскую гору. Вырезанная древним проливом между Черным и Каспийским морем, Шаминка своими обрывами и обилием ракушек вносит разнообразие в пейзаж области. Умиротворение, прилив сил и покой — так описывают впечатления от горы хоть раз побывавшие там.
На такой отдых просто необходимо взять с собой камеру: устроить фотоохоту на фауну Дона, вдохновиться интерьерами комплекса или запечатлеть один из лучших закатов в своей жизни.