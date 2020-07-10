Эко-курорт «Уткино»: активный отдых для всей семьи на юге России

Обычай пить кофе ровно в полдень, микс южных национальных кухонь, верховая езда, донская керамика — так можно описать Ростовскую область, один из самых теплых уголков России. Он привлекает приезжих со всей страны. Кто-то едет сюда за разнообразной кухней: обилием видов рыбы и раков и южной выпечкой. Кто-то — своими глазами увидеть историческое наследие края: аксайские катакомбы, например. Но большинство стремится в Ростовскую область ради природных богатств. Здесь пересекают верхом десятикилометровые степи, купаются в одной из самых больших рек Европы — Дону, дельта которого стала домом для десятков видов птиц, рыб и растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области и России.

Баланс между активным и релаксационным отдыхом соблюден в загородном эко-курорте для семейного отдыха «Уткино», расположившемся в 170 километрах от Ростова-на-Дону, на берегу залива реки Маныч.

Но ещё шесть лет назад эта местность была нежилой, и вряд ли кто-то мог представить, что тут появится пятизвездочный гостиничный комплекс со спа, охотничьими угодьями, стрелковым и конным клубами, вертолетной площадкой, бассейном, пляжем, отличными ресторанами и множеством развлечений. А главное — станет оазисом спокойствия и релакса для всех любителей загородного семейного отдыха.