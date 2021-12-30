Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»
Подведены итоги Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию», и Mastercard как официальный партнёр этого проекта объявила победителя в своей номинации «Маршрут ярких впечатлений». В шорт-лист вошли пять участников: маршруты из Дагестана, Калининградской, Ленинградской и Рязанской областей и Челябинска.
В итоге победителем стал туристический маршрут «Искусство жить на янтарном берегу» продюсерской группы из Калининградской области.
Команда из Калининграда предлагает побывать в самых ярких и необычных местах, которые в полной мере передают дух и традиции этого края. Следуя по маршруту, можно посетить поселок Янтарный, позавтракать в музее-квартире Густава Гроссманна «Altes Haus», изучить процесс сырного производства, прогуляться по национальному парку Куршская коса и многим другим местам.
В качестве приза авторы победившего «Маршрута ярких впечатлений» получили приглашение на просмотр матча Континентальной хоккейной лиги из VIP-ложи Mastercard. Кроме того, информация о их туре по янтарному побережью России появится на ресурсах Mastercard – на сайте и в социальных сетях.
«Мы благодарим Агентство стратегических инициатив за возможность стать партнёром проекта, и рады совместно работать над развитием туризма в России, предлагая наши инновации и экспертизу», – сказал Алексей Малиновский.
Всероссийский проект «Открой свою Россию» организован Агентством стратегических инициатив при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды и Минкультуры. На рассмотрение Конкурсной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко было представлено около 200 уникальных авторских туров, проходящих по 60 регионам России, из которых были выбраны 30 победителей.
О туристических проектах и предложениях Mastercard
Mastercard во всем мире и в России поддерживает проекты, направленные на развитие внутреннего туризма, гастрономии, спорта и искусства.
На сайте Mastercard и международной платформе Priceless.com представлены предложения для держателей карт: выгодные условия при проживании в отелях, скидки на посещения любимых ресторанов, театров, выставок, спортивных событий и многое другое.
С 2020 года Mastercard совместно с Novikov School проводят серию мастер-классов «Гастрономическое путешествие по России». Вместе с известными шеф-поварами участники виртуального тура отправляются в популярные для отдыха регионы и готовят кулинарные шедевры местной кухни у себя дома.
В партнерстве с холдингом Випсервис подготовлена эксклюзивная Авиапрограмма: для держателей российских премиальных карт World Mastercard Black Edition® и World Elite Mastercard® предусмотрены различные привилегии, такие как повышение класса обслуживания, опция дополнительного багажа, скидка для двух пассажиров, путешествующих в бизнес-классе, и многое другое.