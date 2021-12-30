Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Подведены итоги Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию», и Mastercard как официальный партнёр этого проекта объявила победителя в своей номинации «Маршрут ярких впечатлений». В шорт-лист вошли пять участников: маршруты из Дагестана, Калининградской, Ленинградской и Рязанской областей и Челябинска.

В итоге победителем стал туристический маршрут «Искусство жить на янтарном берегу» продюсерской группы из Калининградской области.