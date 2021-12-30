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Калейдоскоп
Партнёрский материал

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

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30 декабря 2021
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Калининградская область
Фото: Михаил Хромов
Mastercard назвала победителя в номинации «Маршрут ярких впечатлений» Всероссийского проекта «Открой свою Россию».

Подведены итоги Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию», и Mastercard как официальный партнёр этого проекта объявила победителя в своей номинации «Маршрут ярких впечатлений». В шорт-лист вошли пять участников: маршруты из Дагестана, Калининградской, Ленинградской и Рязанской областей и Челябинска.

В итоге победителем стал туристический маршрут «Искусство жить на янтарном берегу» продюсерской группы из Калининградской области.

Команда из Калининграда предлагает побывать в самых ярких и необычных местах, которые в полной мере передают дух и традиции этого края. Следуя по маршруту, можно посетить поселок Янтарный, позавтракать в музее-квартире Густава Гроссманна «Altes Haus», изучить процесс сырного производства, прогуляться по национальному парку Куршская коса и многим другим местам.

В качестве приза авторы победившего «Маршрута ярких впечатлений» получили приглашение на просмотр матча Континентальной хоккейной лиги из VIP-ложи Mastercard. Кроме того, информация о их туре по янтарному побережью России появится на ресурсах Mastercard – на сайте и в социальных сетях.

«Возможности для развития внутреннего туризма в России безграничны. В нашей стране много прекрасных мест, а также талантливых людей, которые создают новые интересные маршруты. Путешественники ценят аутентичные туры, они хотят посещать необычные места, пробовать и узнавать что-то новое, тем самым приобретая бесценный опыт. «Маршрут ярких впечатлений» предлагает именно то, что позволяет людям разнообразить их увлечения и делает жизнь намного интереснее», – комментирует Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

«Мы благодарим Агентство стратегических инициатив за возможность стать партнёром проекта, и рады совместно работать над развитием туризма в России, предлагая наши инновации и экспертизу», – сказал Алексей Малиновский.

Всероссийский проект «Открой свою Россию» организован Агентством стратегических инициатив при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды и Минкультуры. На рассмотрение Конкурсной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко было представлено около 200 уникальных авторских туров, проходящих по 60 регионам России, из которых были выбраны 30 победителей.

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О туристических проектах и предложениях Mastercard

Mastercard во всем мире и в России поддерживает проекты, направленные на развитие внутреннего туризма, гастрономии, спорта и искусства.

На сайте Mastercard и международной платформе Priceless.com представлены предложения для держателей карт: выгодные условия при проживании в отелях, скидки на посещения любимых ресторанов, театров, выставок, спортивных событий и многое другое.

С 2020 года Mastercard совместно с Novikov School проводят серию мастер-классов «Гастрономическое путешествие по России». Вместе с известными шеф-поварами участники виртуального тура отправляются в популярные для отдыха регионы и готовят кулинарные шедевры местной кухни у себя дома.

В партнерстве с холдингом Випсервис подготовлена эксклюзивная Авиапрограмма: для держателей российских премиальных карт World Mastercard Black Edition® и World Elite Mastercard® предусмотрены различные привилегии, такие как повышение класса обслуживания, опция дополнительного багажа, скидка для двух пассажиров, путешествующих в бизнес-классе, и многое другое.

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