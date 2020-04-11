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Калейдоскоп

Открылась регистрация на третий марафон «Тренировки с космонавтом»

11 апреля 2020
После объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  пандемии нового коронавируса, началась активная подготовка к масштабному спортивному проекту для всех людей, находящихся в самоизоляции — международному онлайн-марафону «Тренировки с космонавтом 3.0» при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности »Роскосмос».

Марафон «Тренировки с космонавтом»

Массовый старт регистрации участников марафона всех возрастов пройдет  с 7 по 12 апреля на сайте www.trenirovkiskosmonavtom.ru и будет приурочен ко Дню космонавтики. Участие бесплатное. 

«Мы решили объединить людей планеты, оказавшихся в изоляции. Я, как космонавт, понимаю, насколько важна поддержка, мотивация и позитивный настрой. Тем более в наше время. Только вместе, через спорт и ежедневные достижения мы сможем побороть любые болезни, стать сильнее и здоровее!», — говорит Сергей Рязанский, Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского Движения Школьников и идейный вдохновитель проекта.

Миссия марафона — дистанционно объединить и поддержать людей всей планеты в ситуации изоляции, привить привычку к здоровому образу жизни и мысли через регулярные занятия спортом, не выходя в общественные места.

Организаторы марафона ставят цель объединить 100 000 участников по всему миру — взрослых и детей, тренируясь вместе с профессиональными фитнес-тренерами, национальными героями и звездами на протяжении девяти недель.

Оставить заявку на участие, а также стать партнером марафона или тренером можно на сайте проекта www.trenirovkiskosmonavtom.ru

Откуда взялась эта идея?

Марафон «Тренировки с космонавтом» проводится третий раз и впервые носит официальный международный формат. Первый марафон  проводился в 2018–2019 году и был приурочен к восхождению на высочайшую точку Африки — Килиманджаро. Тогда победителем стал житель города Мозырь (Белоруссия). Второй марафон проводился в формате семейного и объединил более 500 семей по всей России с детьми в возрасте от 5 по 16 лет. Победителями стала семья из Краснодара.

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