Открылась регистрация на третий марафон «Тренировки с космонавтом»

Массовый старт регистрации участников марафона всех возрастов пройдет с 7 по 12 апреля на сайте www.trenirovkiskosmonavtom.ru и будет приурочен ко Дню космонавтики. Участие бесплатное.

«Мы решили объединить людей планеты, оказавшихся в изоляции. Я, как космонавт, понимаю, насколько важна поддержка, мотивация и позитивный настрой. Тем более в наше время. Только вместе, через спорт и ежедневные достижения мы сможем побороть любые болезни, стать сильнее и здоровее!», — говорит Сергей Рязанский, Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского Движения Школьников и идейный вдохновитель проекта.

Миссия марафона — дистанционно объединить и поддержать людей всей планеты в ситуации изоляции, привить привычку к здоровому образу жизни и мысли через регулярные занятия спортом, не выходя в общественные места.

Организаторы марафона ставят цель объединить 100 000 участников по всему миру — взрослых и детей, тренируясь вместе с профессиональными фитнес-тренерами, национальными героями и звездами на протяжении девяти недель.

Оставить заявку на участие, а также стать партнером марафона или тренером можно на сайте проекта www.trenirovkiskosmonavtom.ru