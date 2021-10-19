Открыт прием заявок на конкурс Правительства Москвы для туротрасли

Представителей гостиничной и туристической индустрии столицы приглашают принять участие в конкурсе на присуждение премии «Путеводная звезда». Попробовать свои силы могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве. Ежегодно премию вручают лучшим экскурсионным проектам, туристическим сервисам, гостиницам и профессионалам отрасли. Победителей выберут с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин».
Заявки принимаются с 09:00 19 октября по 13:00 2 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Номинации и спецпризы
В числе основных номинаций конкурса — «Московский завтрак», «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: музеи», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения», «Московское гостеприимство: туроператор», «Лучшая гостиница „пять звезд“», «Лучшая гостиница „четыре звезды“», «Лучшая гостиница „три звезды“», «Лучший хостел», «Лучший бутик-отель», «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире» и «Стартап года».
Кроме того, на церемонии награждения участникам вручат два дополнительных приза в специальных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.
Впервые в списке номинаций конкурса представлены «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года» от цифрового туристического сервиса Russpass.
Шорт-лист и голосование
С 3 по 9 ноября будут рассматриваться поступившие заявки, их оценят по таким критериям, как средняя ежемесячная загрузка туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, уровень эпидемиологической безопасности. Ознакомиться со всеми критериями можно на сайте премии.
Организаторы сформируют шорт-лист — выберут по пять лучших кандидатов в каждой номинации. А победителей определят москвичи — участники проекта «Активный гражданин». Голосование пройдет с ноября по декабрь в несколько этапов.
Справка
Премия «Путеводная звезда» учреждена Правительством Москвы в 1999 году. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. Присуждение премии стало важным событием в жизни столичной индустрии гостеприимства. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие. Победителей конкурса выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования в проекте «Активный гражданин».
Более подробная информация опубликована на сайте премии.