Открыт прием заявок на конкурс Правительства Москвы для туротрасли

В числе основных номинаций конкурса — «Московский завтрак», «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: музеи», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения», «Московское гостеприимство: туроператор», «Лучшая гостиница „пять звезд“», «Лучшая гостиница „четыре звезды“», «Лучшая гостиница „три звезды“», «Лучший хостел», «Лучший бутик-отель», «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире» и «Стартап года».

Кроме того, на церемонии награждения участникам вручат два дополнительных приза в специальных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.

Впервые в списке номинаций конкурса представлены «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года» от цифрового туристического сервиса Russpass.