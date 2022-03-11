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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
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Открытие: международная туристическая выставка «Интурмаркет»

National Geographic Россия

Фото: pixabay

Фото: pixabay

С 12-14 марта в выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит международная туристическая выставка «Интурмаркет».

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Выставка традиционно является важнейшим событием российского туризма.

Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.

Мероприятие выявляет самых активных представителей туристской индустрии страны и выступает в качестве объединяющей коммуникационной площадки. Радует, удивляет, настраивает на работу, объединяет лучших!

Профессионалы расширяют на выставке свои бизнес-возможности, путешественники находят ответы на вопросы: «Как путешествовать?», «Куда ехать?», «Где остановиться?», «Что посетить?», «Что увезти с собой?» и другие.

Все гости «Интурмаркета» с радостью отмечают удивительную атмосферу праздника, созданную на выставке.

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – место открытий и перспектив. «Интурмаркет» – это праздник для туристов и профессионалов сферы. 

Среди запланированных мероприятий – Специализированная деловая сессия «IT-технологии в межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России», бизнес-Форум: «Туризм, креативные коды, креативные индустрии - лучшие муниципальные практики России» , а еще – семинар «Последствия спецоперации. Жизнь турагента в новой реальности».

С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно ознакомиться на сайте выставки itmexpo.ru.
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», метро «Выставочная»

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