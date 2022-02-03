Отметь международный день Nutella с ведущими шеф-поварами России

Ежегодно 5 февраля, в Международный день Nutella, поклонники бренда во всем мире объединяются, чтобы провести этот день вместе и обменяться положительными эмоциями, а бренд, в свою очередь, радует аудиторию интересными активностями.

В этом году в России к празднованию присоединятся сразу 3 известных шеф-повара, которые проведут прямые эфиры в Instagram и поделятся авторскими рецептами по приготовлению десертов с Nutella. В день праздника в Instagram-аккаунте бренда @nutellarus пройдет конкурс «Готовь как шеф-повар с Nutella». Помимо увлекательного контента подписчиков ждет еще много других приятных сюрпризов.

Праздник стал известен во всем мире благодаря американскому блогеру Саре Россо. Пятнадцать лет назад она предложила объединиться всем любителям ореховой пасты Nutella и делиться 5 февраля своей любовью к бренду. C тех пор миллионы людей выкладывают фотографии, видео с Nutella в социальных сетях, делятся рецептами разных блюд с ореховой пастой и отмечают этот праздник.

В этом году амбассадором Международного дня Nutella в России стал московский ресторатор Виталий Истомин. 2 февраля он проведет увлекательный мастер-класс по приготовлению авторского десерта с Nutella. Для тех, кто в Москве: не проходите мимо! Ведь 4 и 5 февраля все желающие смогут попробовать кулинарную задумку Виталия Истомина в ресторане AVA на Патриарших прудах! А члены комьюнити Nutella Morning Club смогут получить десерт со скидкой 20%! Необходимо быть подписанным на @nutellarus, сделать фото или видео десерта и выложить его в ленту или сторис Instagram, отметив официальные аккаунты ресторана и бренда. Эстафету флешмоба 3 и 4 февраля подхватят известные мастера высокой кухни – Андрей Бова (Екатеринбург) и Илья Захаров (Сочи), которые проведут мастер-классы по приготовлению своих фирменных десертов с Nutella для поклонников бренда.

Расписание эфиров:

Виталий Истомин @istomin_vitaly – прямой эфир 2 февраля 2022 года, начало в 20.00 по московскому времени;

Андрей Бова @bova.andrei - прямой эфир 3 февраля 2022 года, начало в 20.00 по московскому времени;

Илья Захаров @zakharov._ilya - прямой эфир 4 февраля 2022 года, начало в 20.00 по московскому времени.

В день праздника, 5 февраля, в официальном аккаунте бренда пройдет конкурс «Готовь как шеф-повар с Nutella». Участникам будет предложено самостоятельно создать любой из трех десертов, предложенных шеф-поварами, поделиться в своей ленте Instagram, отметить аккаунт @nutellarus и поставить хештеги #ГотовьКакШефСNutella, #worldnutelladay. Все эфиры будут сохранены в аккаунтах шеф-поваров и бренда, чтобы в любое время вы могли приготовить авторские десерты с Nutella. Выигрывайте призы, делитесь радостью общения, вкусными угощениями с любимыми и отмечайте Международный день Nutella!