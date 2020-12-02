Парфюмерные маршруты: Калабрия, Италия

Парфюмер-путешественник Тьерри Вассер проводит треть своего времени в изыскательных поездках. Для него при создании партнёрских отношений необходимо личное знакомство с местностью. Помимо обеспечения стабильного качества ингредиентов, необходимых для Дома, он также способствует тому, чтобы производители вносили разнообразие в производство и оберегали его процесс.

Прежде всего, профессия парфюмера — это личный опыт. Мы говорим на языке ароматов. Исходные ингредиенты — это наши слова. Изучая их лично, можно контролировать элементы нашего «словаря». Любое обращение к природе происходит через людей, заботящихся о ней. В первую очередь, это история человека, история его отношений. Мы не можем ничего без любви и уважения людей.