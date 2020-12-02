Парфюмерные маршруты: Калабрия, Италия

Экстракт бергамота придаёт аромату ту многогранность, которой не достичь, используя лимон. Бергамот не является излишне сильным, он лишь мягко приоткрывает завесу поистине восхитительного мира.
БЕРГАМОТ В АРОМАТАХ GUERLAIN
Этот фаворит Guerlain, обладающий искристыми, кислотными, цветочными, зелёными, пряными и лавандовыми оттенками, задействован в большинстве формул Дома. Являясь членом семьи цитрусовых нот, бергамот не имеет себе равных среди свежих оттенков, которые объединил в себе незаменимый аккорд Герлинады. Бергамот — это жемчужина коллекции свежих ароматов Aqua Allegoria, также сияющая в Shalimar, где его содержание достигает 30%.
ПРИРОДА – САМОЕ ЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ПАРФЮМЕРА
Парфюмер-путешественник Тьерри Вассер проводит треть своего времени в изыскательных поездках. Для него при создании партнёрских отношений необходимо личное знакомство с местностью. Помимо обеспечения стабильного качества ингредиентов, необходимых для Дома, он также способствует тому, чтобы производители вносили разнообразие в производство и оберегали его процесс.
Прежде всего, профессия парфюмера — это личный опыт. Мы говорим на языке ароматов. Исходные ингредиенты — это наши слова. Изучая их лично, можно контролировать элементы нашего «словаря». Любое обращение к природе происходит через людей, заботящихся о ней. В первую очередь, это история человека, история его отношений. Мы не можем ничего без любви и уважения людей.
В ПОИСКАХ ЗЕЛЁНОГО ЗОЛОТА
В большинстве своём бергамот выращивают в Калабрии на площади в 1500 гектаров, в южной части итальянского полуострова. Для того, чтобы получить бергамот наилучшего качества, Guerlain вступил в экологическое партнёрство с производителями и сборщиками региона. Наиболее известный из них — Джанфранко Капуа (Gianfranco Capua). В течение смены трёх поколений, на протяжении почти 60 лет Дом беспрерывно сотрудничал с Капуа. Его избранный сорт Fantastico Typico, искусно защищённый от ветра, может похвастаться исключительным качеством плодов и крупным урожаем. Цветение начинается в апреле, а сбор плодов происходит между серединой ноября и серединой февраля. Каждый собранный фрукт моют и помещают в большое устройство, счищающее кожуру и собирающее сырой зелёный экстракт.
У Джанфранко Капуа есть талант инженера, но он также имеет качества парфюмера: любопытство и юношеский энтузиазм, которые помогают оставаться заинтересованным и при этом всегда двигаться вперёд.
ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ, СОЗДАННАЯ ИЗ СТРАСТИ И ЧУВСТВ
Этот фермер — гораздо больше, чем просто производитель, и в этом можно убедиться — стоит лишь посмотреть, как он держит в руках плод бергамота и вдыхает его запах. «Лишь потерев фрукт в руках и оставив его аромат испаряться от тепла кожи, вы положите начало одеколону», — говорит он с чувством. Хотя качество сырья имеет важнейшее значение, для создания аромата необходима чистая креативная гениальность. «Творение — плод креативности — появляется лишь тогда, когда вы прекращаете без конца анализировать. Невозможно сознательно забыть полученный опыт. Творение начинается с воспоминания о моменте».