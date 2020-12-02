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Парфюмерные маршруты: Калабрия, Италия

Guerlain
02 декабря 2020
Необыкновенный бергамот Guerlain по сей день остаётся важнейшей частью коллекции ароматов Дома. Соединяя эфирные масла из разных уголков земли и сочетая фруктовые, цветочные, зелёные и горьковатые ноты, парфюмер Тьерри Вассер создаёт свой собственный коммюнель, год за годом обеспечивая баланс компонентов и стабильно высокое качество. Каждый год он совершает путешествие на родину этого ингредиента — прекрасный итальянский регион Калабрия.

Экстракт бергамота придаёт аромату ту многогранность, которой не достичь, используя лимон. Бергамот не является излишне сильным, он лишь мягко приоткрывает завесу поистине восхитительного мира.

БЕРГАМОТ В АРОМАТАХ GUERLAIN

Этот фаворит Guerlain, обладающий искристыми, кислотными, цветочными, зелёными, пряными и лавандовыми оттенками, задействован в большинстве формул Дома. Являясь членом семьи цитрусовых нот, бергамот не имеет себе равных среди свежих оттенков, которые объединил в себе незаменимый аккорд Герлинады. Бергамот — это жемчужина коллекции свежих ароматов Aqua Allegoria, также сияющая в Shalimar, где его содержание достигает 30%.

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Бергамот – это растение из рода цитрусов, гибрид померанца и цитрона

ПРИРОДА – САМОЕ ЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ПАРФЮМЕРА

Парфюмер-путешественник Тьерри Вассер проводит треть своего времени в изыскательных поездках. Для него при создании партнёрских отношений необходимо личное знакомство с местностью. Помимо обеспечения стабильного качества ингредиентов, необходимых для Дома, он также способствует тому, чтобы производители вносили разнообразие в производство и оберегали его процесс.

Прежде всего, профессия парфюмера — это личный опыт. Мы говорим на языке ароматов. Исходные ингредиенты — это наши слова. Изучая их лично, можно контролировать элементы нашего «словаря». Любое обращение к природе происходит через людей, заботящихся о ней. В первую очередь, это история человека, история его отношений. Мы не можем ничего без любви и уважения людей.

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Тьерри Вассер за работой

В ПОИСКАХ ЗЕЛЁНОГО ЗОЛОТА

В большинстве своём бергамот выращивают в Калабрии на площади в 1500 гектаров, в южной части итальянского полуострова. Для того, чтобы получить бергамот наилучшего качества, Guerlain вступил в экологическое партнёрство с производителями и сборщиками региона. Наиболее известный из них — Джанфранко Капуа (Gianfranco Capua). В течение смены трёх поколений, на протяжении почти 60 лет Дом беспрерывно сотрудничал с Капуа. Его избранный сорт Fantastico Typico, искусно защищённый от ветра, может похвастаться исключительным качеством плодов и крупным урожаем. Цветение начинается в апреле, а сбор плодов происходит между серединой ноября и серединой февраля. Каждый собранный фрукт моют и помещают в большое устройство, счищающее кожуру и собирающее сырой зелёный экстракт. 

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Для производства одного килограмма экстракта требуется 200 кг плодов. Для создания своей парфюмерии Guerlain использует от шести до семи тонн экстракта в год.

У Джанфранко Капуа есть талант инженера, но он также имеет качества парфюмера: любопытство и юношеский энтузиазм, которые помогают оставаться заинтересованным и при этом всегда двигаться вперёд.

ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ, СОЗДАННАЯ ИЗ СТРАСТИ И ЧУВСТВ

Этот фермер — гораздо больше, чем просто производитель, и в этом можно убедиться — стоит лишь посмотреть, как он держит в руках плод бергамота и вдыхает его запах. «Лишь потерев фрукт в руках и оставив его аромат испаряться от тепла кожи, вы положите начало одеколону», — говорит он с чувством. Хотя качество сырья имеет важнейшее значение, для создания аромата необходима чистая креативная гениальность. «Творение — плод креативности — появляется лишь тогда, когда вы прекращаете без конца анализировать. Невозможно сознательно забыть полученный опыт. Творение начинается с воспоминания о моменте».

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Bergamote Calabria, аромат из коллекции Aqua Allegoria Guerlain
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