Передай домашние заботы умной технике Polaris IQ Home

Коллекция умной техники Polaris IQ Home предназначена для людей, которые ценят комфорт и свое свободное время. Управляйте роботом-пылесосом со смартфона, подогревайте воду в чайнике, возвращаясь с мороза, готовьте ужин лежа на диване — Polaris IQ Home возьмет на себя все домашние заботы.

Роботы-пылесосы, увлажнители, мультиварки, чайники, весы — каждое устройство из линейки IQ Home позволит насладиться современными технологиями и порадует лаконичным дизайном.

Вы можете управлять роботом-пылесом Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua через приложение в телефоне из любой точки мира, где есть интернет, например, включить его, возвращаясь с работы. Отслеживайте статус уборки, месторасположение прибора на карте, настраивайте расписание или просто отдыхайте, пока робот-пылесос наводит чистоту.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 9105 IQ Home вы можете включить одной командой с помощью голосовых помощников. Увлажнитель оснащен 4 автоматическими режимами и неограниченным количеством индивидуальных режимов в приложении, имеет функцию ионизации и ароматизации, а также может работать в режиме «теплый пар», который идеально подойдет для детской комнаты. Настраивайте в приложении график работы увлажнителя на неделю вперед и наслаждайтесь увлажненным воздухом.

В линейку входят и умные напольные весы Polaris PWS 1883DGFI, которые синхронизируются с вашим смартфоном и проанализируют информацию после заполнения профиля. В весы интегрирована система датчиков ITO для точной диагностики массы тела. В приложении вы сможете не только контролировать вес, но и следить за процентным содержанием жировой, мышечной, костной массы и воды в организме.

Благодаря управлению через Wi-Fi вы также можете приготовить ужин в мультиварке Polaris удаленно. Пока мультиварка готовит, вы можете играть с ребенком или принимать ванну. Удобное управление через приложение позволит выбрать нужную программу или запустить подогрев пищи. В приложение также включена книга рецептов, где можно сохранять собственные идеи и делиться ими с друзьями. В модель wi-fi мультиварки Polaris PMC 0526 IQ Home встроена 21 автоматическая программа приготовления и функционал сохранения программы при сбое электропитания.

Также в коллекцию включены чайники с дистанционным управлением, например, модель Polaris PWK 1725CGLD WIFI IQ Home. Вы можете включить подогрев воды для детской смеси, зеленого чая или растворимого кофе, либо настроить любую температуру нагрева от 30 до 100 градусов. Также в приложении можно посмотреть рецепты приготовления чая с фотографиями, включить разогрев воды с удержанием или настроить работу чайника по расписанию.