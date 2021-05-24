Первозданная вода: Coral-Mine

На нашей планете есть всего несколько стран-везунчиков, на территории которых из крана течет по-настоящему полезная вода. Одна из таких стран — Швейцария.

В Швейцарской Женеве водопроводная вода на 80% поступает из Женевского озера — и, по словам SIS (Индустриальной ассоциации Женевы), по химическому составу сравнима с покупной минеральной водой.