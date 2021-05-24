Первозданная вода: Coral-Mine

Фактор первый. Процесс очистки.
Существует несколько методов очистки воды:
- физическое очищение (кипячение, процеживание, отстаивание, заморозка), применяющееся для очистки от крупных твердых частиц;
- химическая очистка, позволяющая обезвредить токсичные компоненты и избавиться от примесей простых металлов;
- физико-химическая (например, ионизация), очищающая воду от тяжелых металлов, бактерий, нефтепродуктов и нитратов.
При этом многие методы очищают воду не только от опасных, но и от полезных элементов. Например, при кипячении важные для нас минералы (кальций, магний) оседают на дне и стенках чайника.
Фактор второй. Исходный уровень минералов.
На нашей планете есть всего несколько стран-везунчиков, на территории которых из крана течет по-настоящему полезная вода. Одна из таких стран — Швейцария.
В Швейцарской Женеве водопроводная вода на 80% поступает из Женевского озера — и, по словам SIS (Индустриальной ассоциации Женевы), по химическому составу сравнима с покупной минеральной водой.
Я живу не в Швейцарии. Что делать?
Спойлер: каждый день носить тяжелые бутылки из магазина совершенно не обязательно.
Существуют специальные минеральные добавки, которые помогут восстановить полезные свойства очищенной воды. Одна из таких добавок — Coral-Mine.
Coral-Mine создаётся из окаменелых глубоководных кораллов склерактиний (Scleractinia), собранных в Японском море близ островов Окинава и Токуносима. При взаимодействии с водой минералы переходят в воду, улучшая ее вкус и физиологическую полноценность. Окаменелые кораллы очищают воду и насыщают её важными для организма минералами.
Скелет коралла — это комплекс минеральных солей, в основном, солей кальция и магния. Кальций и магний регулируют сокращение и расслабление мышц, поддерживают здоровье костей и зубов, заботятся о нашем эмоциональном состоянии. В состав коралла также входят калий, натрий, железо, фосфор, сера, кремний, хром, марганец, цинк, — и другие необходимые нам элементы. Этот богатый комплекс природных солей помогает регулировать минеральный баланс в организме и деятельность жизненно важных органов и систем.
Исследованием влияния Coral-Mine на структуру воды занимался Институт Бион (Словения), применив метод BionEvapo®: структуры сухих неорганических остатков воды оценивали визуально и с помощью трех видов компьютерного анализа. Как визуальная оценка, так и компьютерный анализ подтвердили положительное влияние Coral-Mine на воду.
Анализ частотного распределения показал большее количество расстояний между частицами, а также смещение пика кривой вправо (по сравнению с контрольным песком и контрольной водой). Анализ последовательного уменьшения количества структур (размытие) показал быстрое уменьшение количества структур в воде с Coral-Mine, что указывает на меньшие структуры/частицы, которые также можно увидеть невооруженным глазом. Послойный анализ показал, что большинство этих частиц были расположены на краю капель, тогда как большинство частиц в контрольном песке или контрольной воде было распределено в центре капель.
Исследователи заключили, что при погружении Coral-Mine в воду, в нее переходят частицы (минералы из солей), которые делают структуру воды более упорядоченной.
Полезную и вкусную воду теперь можно буквально создать у себя дома, а не только в местах расположения окаменелых кораллов наподобие Окинавы. Одного пакета-саше хватит на 0,75−1,5 л воды. Постоянное употребление воды с Coral-Mine положительно скажется на водно-солевом балансе организма, поддержит работу почек, пищеварительной системы, сердечной деятельности, росту костной и соединительной ткани, и вместе с тем улучшит общее состояние организма.
Подводя итог: в поисках самой полезной воды важно не утонуть в море противоречивых данных, а использовать только проверенные источники информации — и воды.