«Петровские мастерские»: награды от мастеров своего дела

28 ноября в Москве пройдет церемония награждения National Geographic Traveler Awards 2019 — ежегодного всероссийского голосования за все лучшее в мире туризма и путешествий. В этом году за участников 24 номинаций было отдано более 450 тысяч голосов — и это лучший показатель за все годы существования премии.
Награждение будут проводить звезды российской тревел-индустрии, руководители «National Geographic Россия», знаменитые фотографы, актеры и даже космонавты. Каждый из них вручит победителям номинаций мини-шедевр — индивидуальную награду, изготовленную мастерами из «Петровских мастерских».
Наш выбор пал на «петровцев» не случайно. Эта компания уже больше 20 лет занимается тем, что придумывает и изготавливает оригинальные награды для больших мероприятий — и каждый год находит новые решения. В зависимости от типа награды, стекло, дерево, акрил и металл предстают в разных комбинациях, создавая стильный микс с выбранным дизайнерами цветовым решением.
Особое место в коллекции отведено великолепным изделиям итальянских мастеров — наградным плакеткам и тарелкам в багетных рамах.
«Петровские мастерские» с 1997 года держат лидирующие позиции на российском рынке корпоративной наградной продукции. Компании принадлежит множество разработок и новых направлений в индустрии. В частности, «петровцы» были в числе пионеров лазерной гравировки металлических изделий (в частности, первыми в мире начали гравировать ручки Parker, Cross, Sheaffer, зажигалки Zippo, фонари MagLight и ножи Victorinox); в 2003 году внедрили технологию термопечати полноцветных изображений с использованием сублимационных чернил и струйных принтеров, а еще через четыре года предложили технологию полноцветной цифровой УФ-печати изображений, а также пескоструйной обработки стекла.
В 2010 же году «Петровские мастерские» получили статус представителя каталога Bright Awards.
Узнайте больше на petmas.ru или по телефону +7 (495) 240-50-55.