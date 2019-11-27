«Петровские мастерские»: награды от мастеров своего дела

28 ноября в Москве пройдет церемония награждения National Geographic Traveler Awards 2019 — ежегодного всероссийского голосования за все лучшее в мире туризма и путешествий. В этом году за участников 24 номинаций было отдано более 450 тысяч голосов — и это лучший показатель за все годы существования премии.

Награждение будут проводить звезды российской тревел-индустрии, руководители «National Geographic Россия», знаменитые фотографы, актеры и даже космонавты. Каждый из них вручит победителям номинаций мини-шедевр — индивидуальную награду, изготовленную мастерами из «Петровских мастерских».

Наш выбор пал на «петровцев» не случайно. Эта компания уже больше 20 лет занимается тем, что придумывает и изготавливает оригинальные награды для больших мероприятий — и каждый год находит новые решения. В зависимости от типа награды, стекло, дерево, акрил и металл предстают в разных комбинациях, создавая стильный микс с выбранным дизайнерами цветовым решением.