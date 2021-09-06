Как пройти по планете, не оставляя следов?

Выражение «углеродный след» перекочевало в русский язык из английского, на котором оно звучит максимально конкретно: carbon footprint — «след» здесь буквально отпечаток ноги. Яркий образ: в последние десятилетия человечество сумело здорово наследить на планете.

В различной форме углерод содержится повсюду — от недр до воздуха. В атмосфере — в виде углекислого газа (CO 2 ), играя важную роль в мировом климате. Углекислый газ — один из так называемых парниковых газов, создающих парниковый эффект: не будь их в атмосфере, средняя глобальная температура поверхности Земли составляла бы –18 °С. Но у парникового эффекта есть и оборотная сторона: чем больше в атмосфере парниковых газов, тем сильнее нагревается наша планета.