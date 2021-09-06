Как пройти по планете, не оставляя следов?

Выражение «углеродный след» перекочевало в русский язык из английского, на котором оно звучит максимально конкретно: carbon footprint — «след» здесь буквально отпечаток ноги. Яркий образ: в последние десятилетия человечество сумело здорово наследить на планете.
В различной форме углерод содержится повсюду — от недр до воздуха. В атмосфере — в виде углекислого газа (CO2), играя важную роль в мировом климате. Углекислый газ — один из так называемых парниковых газов, создающих парниковый эффект: не будь их в атмосфере, средняя глобальная температура поверхности Земли составляла бы –18 °С. Но у парникового эффекта есть и оборотная сторона: чем больше в атмосфере парниковых газов, тем сильнее нагревается наша планета.
В последние десятилетия человечество делает всё, чтобы усилить парниковый эффект. В первую очередь, сжигая ископаемое топливо. Автомобильные выхлопы, продукты сгорания авиационного горючего, выбросы промышленных предприятий, дым от лесных пожаров и сжигания мусора — всюду содержится CO2. Он поступает в атмосферу, естественный углеродный цикл нарушается, планета нагревается всё сильнее — наступает катастрофическое глобальное потепление.
Вклад углекислого газа в усиление парникового эффекта составляет, по оценке WWF, около 80%.
Сегодня большинство компаний стремится уменьшить свой углеродный след, а в идеале — стать углеродно нейтральными, то есть довести выбросы углекислого газа и его аналогов при до нуля либо компенсировать их за счет других проектов.
Выбросы компаний принято делить на три уровня. К первому (Scope 1) относятся выбросы при производстве — образно говоря, дым из заводской трубы. Второй (Scope 2) — это выбросы, связанные с тем, из каких источников компания берет электроэнергию. Третий уровень (Scope 3) — самый сложный с точки зрения контроля: он охватывает всю цепочку жизненного цикла товара от закупки сырья до доставки готового продукта к покупателю и утилизации упаковки.
Компания Clarins впервые произвела оценку своего углеродного следа в 2008 году. Начал эстафету главный офис во Франции и постепенно ее подхватили филиалы компании в Азии, США и Европе. Задача сократить выбросы СО2 поставлена и перед российским офисом.
Clarins разработала собственный эко-калькулятор, принимающий во внимание целый ряд факторов: выбросы CO2, потребление воды, процент переработанных материалов, возможность вторичной переработки упаковки и ее повторного использования, выбор доступных материалов, а также материалов, способствующих наименьшему загрязнению окружающей среды.
В 2020 году компания Clarins достигла углеродной нейтральности на первых двух уровнях (Scope 1 и Scope 2). Два промышленных предприятия компании имеют международные экологические сертификаты ISO14001 и ISO50001. Вся энергия, которую потребляет компания, получена из возобновляемых источников. Новое здание офиса Clarins в 17-м округе Парижа построено с учетом критериев экологичности, подтвержденных двумя сертификатами — HQE и BREEAM. На крыше здания установлено три улья с 160 000 пчел — и чувствуют себя они прекрасно!
Многие компании, заявляющие о своей углеродной нейтральности, умалчивают о третьем уровне (Scope 3), включающем контроль за поставщиками, логистикой и утилизацией продукта. Clarins последовательно продвигается в этом направлении и уже достигла серьезного прогресса. Транспортировка средств со склада в Амьене осуществляется преимущественно наземным или водным путем, воздушные перевозки применяются в исключительных случаях и покрывают не более 2% отправлений. А доля пригодных для вторичной переработки материалов в упаковке средств Clarins составляет уже 63%.
К 2025 году компания обязуется сократить углеродный след компании еще на 30%, доведя при этом долю ингредиентов ответственного происхождения до 100%. Вся упаковка станет пригодна для переработки на 100%, а 50% упаковок будет изготавливаться на основе переработанного сырья. А весной этого года было объявлено о партнерстве Clarins с «зеленой» транспортной компанией Neoline, которая специализируется на перевозках грузов с помощью современных высокотехнологичных парусных судов. Еще один эффективный и красивый способ снизить углеродный след.