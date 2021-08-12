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Планета Clarins
Партнёрский материал

Какие ингредиенты вправе именоваться органическими? Разбираем на примере средств Clarins

National Geographic Россия
12 августа 2021
Биоферма Clarins
Собственный участок Domain Clarins
Соблюсти правила экологичного земледелия для получения косметических ингредиентов – еще не все. Важно целиком превратить свое хозяйство в органическое, и об этом готовы говорить далеко не все производители.

Сегодня пометка «органический» на самых разных продуктах стала своеобразным знаком качества. Спрос на экологические товары вырос как никогда, и особенно в косметике. Этому есть объяснение: растения, выращенные в соответствии с принципами органического земледелия, не содержат остатков химикатов. Их происхождение, как и все этапы производства ингредиентов, строго контролируется.

Но вот что интересно: даже если правила экоземледелия соблюдены, это еще значит, что продукция может быть помечена соответствующим знаком. Дело в том, что для превращения обычного хозяйства в органическое необходим переходный период, в течение которого происходит полное очищение почвы. Он длится в среднем три года. Не каждый производитель готов об этом говорить. Но только не Clarins: компания исповедует принцип «открытых формул», гарантирующий их безвредность, – и не только отдает предпочтение растениям органического происхождения, но и способствует появлению новых поставщиков органического сырья.

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Линия очищения Clarins

В 2019 году в Clarins запустили масштабную программу оптимизации выращивания растений. В ее рамках компания либо реорганизует фермы, руководствуясь принципами органического земледелия, либо меняет поставщиков. Усилиями бренда к концу этого года еще 40 хозяйств в мире станут органическими.

Сегодня в базу ингредиентов Clarins входят 208 растений со всех континентов. От их качества напрямую зависит качество средств марки. Система его контроля здесь выстроена безупречно. 

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В базу ингредиентов Clarins входит сапонария (Saponaria Officinalis)
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В базу ингредиентов Clarins входит рододендрон (Rhododendron ferrugineum)
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В базу ингредиентов Clarins входит каменная роза (Sempervivum tectorum)

«Мы действительно живем с нашими средствами. Каждый день. Мы постоянно тестируем их на эффективность и безопасность», – слова, которые много лет назад произнес еще Жак Куртен-Кларанс, основатель бренда. Этим постулатам в Clarins следуют по сей день.

Прозрачность происхождения ингредиентов – важнейшее условие для создания максимально действенных и надежных формул. 40% растений в составе средств Clarins уже сегодня имеют органическое происхождение. И, разумеется, это не предел. Очередная цель – 80%. Достичь ее вполне реально, ведь при выборе новых активных компонентов ученые Clarins отдают предпочтение растительным ингредиентам органического происхождения. Переход на органику – естественный шаг на пути защиты почв и биоразнообразия, о сохранении которого Clarins заботится на протяжении всей своей истории.

Domaine Clarins, Альпы
Domaine Clarins, Альпы

Некоторые обязательства Clarins к 2025 году:

  • 80% органических  ингредиентов в составе
  • 100% ответственных поставщиков сырья
  • 100% перерабатываемой  упаковки средств ухода
  • –30% сокращение углеродного следа. При том, что 2020 году компания достигла углеродной нейтральности.
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Кристиан Куртен-Кларанс

председатель наблюдательного совета Clarins

«Мой отец был настоящий провидец: он раньше всех понял, что мы должны защищать свои ингредиенты. Наш бизнес начинался с шести продуктов, все они были стопроцентно чистыми растительными экстрактами. Сегодня мы работаем более чем с 200 растениями. И с первого дня существования компании мы ощущали зависимость от природы и приучались любить природу».
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