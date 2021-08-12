Какие ингредиенты вправе именоваться органическими? Разбираем на примере средств Clarins
Сегодня пометка «органический» на самых разных продуктах стала своеобразным знаком качества. Спрос на экологические товары вырос как никогда, и особенно в косметике. Этому есть объяснение: растения, выращенные в соответствии с принципами органического земледелия, не содержат остатков химикатов. Их происхождение, как и все этапы производства ингредиентов, строго контролируется.
Но вот что интересно: даже если правила экоземледелия соблюдены, это еще значит, что продукция может быть помечена соответствующим знаком. Дело в том, что для превращения обычного хозяйства в органическое необходим переходный период, в течение которого происходит полное очищение почвы. Он длится в среднем три года. Не каждый производитель готов об этом говорить. Но только не Clarins: компания исповедует принцип «открытых формул», гарантирующий их безвредность, – и не только отдает предпочтение растениям органического происхождения, но и способствует появлению новых поставщиков органического сырья.
В 2019 году в Clarins запустили масштабную программу оптимизации выращивания растений. В ее рамках компания либо реорганизует фермы, руководствуясь принципами органического земледелия, либо меняет поставщиков. Усилиями бренда к концу этого года еще 40 хозяйств в мире станут органическими.
Сегодня в базу ингредиентов Clarins входят 208 растений со всех континентов. От их качества напрямую зависит качество средств марки. Система его контроля здесь выстроена безупречно.
«Мы действительно живем с нашими средствами. Каждый день. Мы постоянно тестируем их на эффективность и безопасность», – слова, которые много лет назад произнес еще Жак Куртен-Кларанс, основатель бренда. Этим постулатам в Clarins следуют по сей день.
Прозрачность происхождения ингредиентов – важнейшее условие для создания максимально действенных и надежных формул. 40% растений в составе средств Clarins уже сегодня имеют органическое происхождение. И, разумеется, это не предел. Очередная цель – 80%. Достичь ее вполне реально, ведь при выборе новых активных компонентов ученые Clarins отдают предпочтение растительным ингредиентам органического происхождения. Переход на органику – естественный шаг на пути защиты почв и биоразнообразия, о сохранении которого Clarins заботится на протяжении всей своей истории.
Некоторые обязательства Clarins к 2025 году:
- 80% органических ингредиентов в составе
- 100% ответственных поставщиков сырья
- 100% перерабатываемой упаковки средств ухода
- –30% сокращение углеродного следа. При том, что 2020 году компания достигла углеродной нейтральности.