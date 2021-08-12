Какие ингредиенты вправе именоваться органическими? Разбираем на примере средств Clarins

Сегодня пометка «органический» на самых разных продуктах стала своеобразным знаком качества. Спрос на экологические товары вырос как никогда, и особенно в косметике. Этому есть объяснение: растения, выращенные в соответствии с принципами органического земледелия, не содержат остатков химикатов. Их происхождение, как и все этапы производства ингредиентов, строго контролируется.

Но вот что интересно: даже если правила экоземледелия соблюдены, это еще значит, что продукция может быть помечена соответствующим знаком. Дело в том, что для превращения обычного хозяйства в органическое необходим переходный период, в течение которого происходит полное очищение почвы. Он длится в среднем три года. Не каждый производитель готов об этом говорить. Но только не Clarins: компания исповедует принцип «открытых формул», гарантирующий их безвредность, – и не только отдает предпочтение растениям органического происхождения, но и способствует появлению новых поставщиков органического сырья.