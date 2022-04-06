Спасаем мангровые леса вместе с кремом Clarins

На протяжении уже более 40 лет крем рук Jeunesse des Mains остается одним из бестселлеров Clarins. В этом году марка выпускает его лимитированную версию, призванную привлечь внимание к теме защиты природы, а именно к программе восстановления мангровых лесов в Южном Таиланде.

Мангровые леса: оплот биоразнообразия, нуждающийся в защите

Мангровые леса или мангры, распространенные в основном во влажных тропиках, – одна из самых продуктивных экосистем на планете. Она объединяет вечнозеленые деревья, кустарники, несколько видов пальм и лиан. Это идеальная среда обитания, особенно для редких и исчезающих видов флоры и фауны, так как она отличается богатством и разнообразием пищевых ресурсов, а также обеспечивает надежную защиту от стихийных бедствий. Кроме того, мангровые леса уменьшают негативный эффект климатических изменений, поглощая большое количество углерода.

Богатые морепродуктами, древесиной, волокнами и лекарственными растениями мангры также обеспечивают выживание местных прибрежных сообществ. Их защита и восстановление представляется Clarins задачей первостепенной важности, полностью отвечающей политике устойчивого развития.

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Clarins: Ответственная Красота

Сохранение биоразнообразия – один из главных принципов философии Ответственной Красоты, которую исповедуют в Clarins. В компании прикладывают все усилия для защиты растений, поддержания экологического равновесия и помощи местным сообществам. Все ингредиенты для формул, а также сырье для упаковок выбираются с заботой о природе и в соответствии с миссией бренда «Делать жизнь прекраснее, создавать лучший мир для будущих поколений».

Вернуть природе то, что она нам дает

Лимитированный выпуск крема для рук Jeunesse des Mains призван поддержать программу восстановления мангровых лесов в Южном Таиланде. Она проводится ассоциацией Pur Projet, давним партнером Clarins в деле сохранения биоразнообразия.

Программа восстановления лесов Pur Projet

Знаете ли вы? Clarins способствует сохранению биоразнообразия, поддерживая более 10 проектов по высаживанию деревьев в разных странах. Совместно с ассоциацией Pur Projet, основанной в 2008 году Тристаном Лекомтом, компания Clarins разработала программу восстановления лесов Seeds of Beauty («Семена красоты»). С 2012 года в рамках этой программы уже было высажено более 524 000 деревьев по всему миру.

Экологичная упаковка содержит переработанный пластик и на 100% подлежит вторичной переработке. Clarins отказались от использования дополнительного вкладыша – вся информация о средстве напечатана на коробке с двух сторон. Сама коробка изготовлена из картона на основе древесины из устойчиво управляемых лесов. Крышка с откидной верхней частью стала легче и содержит на 16% меньше пластика (по сравнению с классической откручивающейся крышкой).

Клэр Куртен, художница, графический дизайнер и внучка основателя компании Clarins Жака Куртена-Кларанса, подержала проект, разработав для оформления лимитированного выпуска принт в виде мангровых зарослей.

Что касается формулы, она осталась неизменной. Нежный крем с насыщенной, но при этом быстро впитывающейся текстурой обволакивает руки словно невидимые перчатки красоты, дарит коже увлажнение и ощущение комфорта, смягчает и успокаивает ее.