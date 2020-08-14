По мотивам Хаксли: гуляем по Лондону XXVI века

Представить, как будет выглядеть мир будущего, пытаются многие режиссеры. Кто-то вдохновляется оруэлловским «1984», а кто-то экранизирует культовый роман Замятина «Мы». Недавно на КиноПоиск HD вышел главный сай-фай сериал этого лета — «Дивный новый мир» по антиутопии Олдоса Хаксли: здесь люди рождаются в инкубаторах, заранее делятся на касты и живут в постоянном блаженстве благодаря синтетическому наркотику сома. Предлагаем отправиться на прогулку по мотивам сериала и узнать, каким может стать Лондон через 500 лет.
Ракеты вместо самолетов
В Нью-Лондоне на обычном транспорте уже не прокатишься — машины бесшумно и плавно передвигаются по воздуху (во время поездки из окон открывается потрясающий панорамный вид), а на смену знаменитым даблдекерам, двухэтажным красным автобусам, пришли комфортабельные передвижные апартаменты. Путешествуют на дальние расстояния лондонцы и вовсе на ракете, но доступен такой вид транспорта только привилегированным сословиям.
Район Совершенства
Светлые и широкие улицы, аккуратная каменная кладка, массивные и воздушные строения из стекла и металла… Все это — район Совершенства, в котором нью-лондонцы могут искупаться в течение дня и выпить прохладительные напитки. Здесь идеально все: от образа жизни до архитектуры. Однако именно в этом районе в первом эпизоде сериала происходит страшный инцидент, который заставляет главного героя взглянуть на реальность по-новому.
Сад наслаждений
Каждый вечер нью-лондонцы отправляются в ночные клубы на открытом воздухе, и одно из таких мест — Сад наслаждений. Под большим шатром в свете неоновых огней они не только танцуют, но и устраивают всевозможные оргии, которым позавидовал бы сам Босх. Кажется, что создатели сериала намеренно отсылают зрителей к одному из самых известных клубов современного Лондона, Roof Gardens. Попасть в него можно только по пропускам и в откровенных нарядах. Кстати, на его крыше расположены целых три сада: английский засажен деревьями, где ходят фламинго; испанский напоминает пальмовую плантацию, а в саду в стиле Тюдоров есть фонтан и небольшое озеро.
Парк развлечений «Дикие острова»
Всего в 11 минутах от Нового Лондона расположен парк развлечений «Дикие острова». Добраться до него можно только на ракете, а вместо аттракционов гостям из будущего предлагают взглянуть на жизнь людей XXI века. Они по-прежнему рожают детей, испытывают чувства и верят в бога. Подобное зрелище приводит нью-лондонцев в дикий восторг: привыкшие к тому, что понятия «мама» и «папа» считаются постыдными и даже запрещенными, они считают такой образ жизни варварским и приезжают сюда как в зоопарк. Интересно, что на территории «Диких островов» есть благоустроенные отели со всеми удобствами и специальными зонами для отдыха.
Архитектура: никаких Биг-Бенов и Букингемских дворцов
Над городом будущего возвышаются футуристические сооружения самых необычных форм. Вся архитектура выполнена из белого камня, а улицы буквально сверкают от чистоты. Несмотря на то, что повсюду господствуют передовые технологии, жители не теряют связи с природой. В этом царстве стекла и бетона сооружены небольшие сады, в которых растут апельсиновые деревья и цветы. По соседству с небоскребами эти маленькие оазисы смотрятся неестественно и даже скромно — синтетическая идиллия иногда все же трещит по швам.