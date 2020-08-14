По мотивам Хаксли: гуляем по Лондону XXVI века

Каждый вечер нью-лондонцы отправляются в ночные клубы на открытом воздухе, и одно из таких мест — Сад наслаждений. Под большим шатром в свете неоновых огней они не только танцуют, но и устраивают всевозможные оргии, которым позавидовал бы сам Босх. Кажется, что создатели сериала намеренно отсылают зрителей к одному из самых известных клубов современного Лондона, Roof Gardens. Попасть в него можно только по пропускам и в откровенных нарядах. Кстати, на его крыше расположены целых три сада: английский засажен деревьями, где ходят фламинго; испанский напоминает пальмовую плантацию, а в саду в стиле Тюдоров есть фонтан и небольшое озеро.