Почему бегуны из Кении чаще всех побеждают на длинных дистанциях

Пять из семи последних мужских мировых рекордов принадлежат кенийцам. Лучший на сегодня результат — 2:01:39 — показал Элиуд Кипчоге на Берлинском марафоне в 2018 году. Спустя год он впервые в истории выбежал из двух часов. Но время 1:59:40 не было зафиксировано официально, потому что Кипчоге ставил рекорд в одиночестве.

Среди женщин тоже выделяются кенийки. В десятке лучших результатов четыре принадлежат представительницам этой страны, а мировой рекорд 2:14:04 установила Бриджид Косгей.

С 2000 года на Бостонском марафоне 12 раз побеждали спортсмены из Кении, на Лондонском — 14, на Берлинском — тоже 14. За этот же период кенийцы выиграли четыре олимпийских золота. Ни одна страна в мире не может похвастаться столь впечатляющими результатами.