Почему бегуны из Кении чаще всех побеждают на длинных дистанциях

Безусловное лидерство
Пять из семи последних мужских мировых рекордов принадлежат кенийцам. Лучший на сегодня результат — 2:01:39 — показал Элиуд Кипчоге на Берлинском марафоне в 2018 году. Спустя год он впервые в истории выбежал из двух часов. Но время 1:59:40 не было зафиксировано официально, потому что Кипчоге ставил рекорд в одиночестве.
Среди женщин тоже выделяются кенийки. В десятке лучших результатов четыре принадлежат представительницам этой страны, а мировой рекорд 2:14:04 установила Бриджид Косгей.
С 2000 года на Бостонском марафоне 12 раз побеждали спортсмены из Кении, на Лондонском — 14, на Берлинском — тоже 14. За этот же период кенийцы выиграли четыре олимпийских золота. Ни одна страна в мире не может похвастаться столь впечатляющими результатами.
Генетическая теория
Учёные пытались исследовать преимущества спортсменов из Кении на физиологическом уровне. Некоторые данные говорят, что различия действительно есть. Кенийцы обладают более длинными и тонкими ногами, короткими телами и особой структурой костей. Вместе эти факторы способны влиять на скорость бега.
Географическая теория
Другая возможная причина — место проживания. Большинство кенийских спортсменов родились в Восточно-Африканской рифтовой долине на высоте около 2 000 метров над уровнем моря в условиях нехватки кислорода. Более развитые лёгкие помогают им контролировать дыхание в низовьях Бостона или Берлина. В пользу географической теории говорит и тот факт, что другой поставщик знаменитых марафонцев — Эфиопия — тоже располагается на площади долины.
Социальная теория
В Кении сильны тысячелетние традиции. Например, некоторые племена до сих пор охотятся без оружия, изматывая будущую добычу. В таких условиях неудивительно развитие скорости и выносливости.
Детям, которые ходят в школу, тоже приходится много перемещаться. Чтобы попасть на урок, некоторые из них каждый день пробегают десятки километров.
Наконец, для Кении, не отличающейся особыми богатствами, спорт — одна из немногих возможностей вырваться из нищеты. Элиуд Кипчоге, в юности не знавший, что такое мужские джоггеры и нормальные кроссовки, за свой неофициальный рекорд заработал несколько миллионов долларов. Это ли не мечта ребёнка из пригорода Найроби?
Как часто бывает в спорте, успехи кенийских марафонцев — это совокупность причин. Генетика, география, условия жизни и, конечно, талант и упорство помогают спортсменам ставить новые рекорды.