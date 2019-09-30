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Калейдоскоп

Почти налегке, но с музыкой: JBL Flip 5

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30 сентября 2019
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Многие привыкли к тому, что нас окружает музыка. В дороге мы слушаем наушники, дома работает телевизор или играют колонки, в заведениях почти всегда есть музыкальный фон. Но когда мы отправляемся в путешествие, будь это пикник на берегу, или дикий пляж, имеет смысл взять портативную акустическую систему – для этого их и придумали. Рассказываем про последнюю новинку в ряду подобных устройств.

Идее портативного звука более 15 лет, но на то, чтобы перейти от огромных бумбоксов, магнитофонов на батарейках, к компактным колонкам, потребовалось немало времени. Когда технология Bluetooth сделала возможным стриминг музыки с телефона, а аккумуляторы стали размерами напоминать спичечный коробок, встал вопрос наиболее удобного форм-фактора, который можно было бы брать с собой куда угодно. В 2012 году бренд JBL выпустил колонку JBL Flip, которая стала на долгое время эталоном. Форма банки из-под газировки великолепна всем: легко помещается в багаж, её можно поставить вместо бутылки в велосипедный держатель, или на место стакана в автомобиле. На столе она устойчива, если положить горизонтально – получается вполне приличный стереоэффект, который подойдёт для просмотра фильма в номере. Спустя семь лет была представлена уже пятая итерация этой модели, и форм-фактор до сих пор остаётся неизменным. Возможно, это самый оптимальный формат из всех доступных. Но что же изменилось конструктивно за эти годы?

Модельный ряд JBL Flip 5

Во-первых, конечно же, звук – теперь акустическая система в несколько раз громче, это полноценный драйвер небольшой вечеринки на свежем воздухе. За счёт фирменных пассивных излучателей в торцах устройства, низкие частоты не просто ощутимы, но видны даже физически. Кроме того, в новой версии производитель оснастил модель уникальным динамиком в форме суперэллипса, который ранее использовался только в звуковых панелях для домашнего кинотеатра. Таким образом средние и высокие частоты, за которые отвечает этот драйвер, распространяются максимально широко.

JBL_Flip5

Во-вторых, время работы – оно теперь составляет до 12 часов без подзарядки. Хватит практически на любое мероприятие, а если вы используете колонку только для просмотра фильмов в отеле – то, возможно, подключать её к сети до конца поездки и не потребуется. А даже если всё-таки возникнет необходимость подзарядки – аккумулятор ёмкостью 4800 мАч подключается через USB Type-C, который поставляется в комплекте, а у многих всегда есть с собой.

JBL_Flip5

Кроме прочего, появились совершенно новые функции, которых не было в первом поколении. Теперь JBL Flip 5 защищена от воды по стандарту IPX7 – это значит, что колонку можно не просто брать с собой к бассейну, но она выдержит даже погружение под воду на глубину до метра не более чем на полчаса. Дождь и грязь ей, соответственно, не страшны совсем. Любителей больших компаний порадует функция JBL PartyBoost – она позволит объединить практически неограниченное количество колонок с этой технологией в одну сеть.

JBL Flip5 Partyboost
JBL Flip5 Partyboost

Подводя итог: JBL Flip 5 остаётся одной из самых универсальных и удобных акустических систем для путешественников. Не важно, собираетесь вы на природу, или в поездку по другому городу – если вы из тех людей, кто любит музыку, у вас точно найдётся работа для этого гаджета.

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