Подарки по любому поводу: оригинальная подборка

Новый год, 23 февраля, 8 марта, дни рождения и много других праздников, к которым нужно выбрать подарок. В этой подборке мы собрали идеи практичных подарков, которые будет приятно получить каждому!

Мойка воздуха Starwind SAW5522

Поддержание правильной влажности воздуха способствует нормализации сна, предотвращению сухости носоглотки, глаз и кожи, а также в целом снижает связанные с этим риски. Мойка воздуха Starwind SAW5522 сочетает в себе сразу 3 климатических прибора: увлажнитель воздуха, дезинфектор и ароматизатор. Используя традиционный принцип увлажнения, устройство поддерживает оптимальный уровень влажности для текущей температуры в комнате или офисе.

Ирригатор Hyundai H-OI710

Ежедневная и регулярная гигиена полости рта позволит стать обладателем красивой и здоровой улыбки. Стационарный ирригатор Hyundai H-01710 – это удобный и эффективный помощник в уходе за ротовой полостью и очищении зубов от налета и остатков пищи. В комплекте с прибором идет семь насадок, включая вращающуюся на 360 градусов для тщательного удаления налета. Дополнительные насадки хранятся в специальном отсеке с УФ-лампой, которая дезинфицирует и уничтожает бактерии и вирусы, оставшиеся после ирригации полости рта. Ёмкость резервуара - 1000 мл, ее хватит на несколько применений.

Автомобильный пылесос Starwind Ember Edition VC

Компактная модель Ember Edition VC не займет много места в машине, а за 22 минуты своей автономности поможет быстро навести порядок. В комплекте две насадки, которыми можно почистить обивку салона и удалить мусор из труднодоступных мест. Очищающие ворсинки сделаны из тонкой и мягкой, но упругой лески, поэтому можно не переживать, что они испортят обивку или пластик интерьера автомобиля. Их длина составляет 12 мм, а значит есть возможность удалить пыль в щелях и углубления.

Телевизор Hyundai H-LED65FU7002

Современный дизайн телевизора прекрасно дополнит любой интерьер, усилив приятные впечатления от просмотра, а иновационная операционная система Салют ТВ, разработанная командой SberDevices, превратит экран в настоящую мультимедиа-платформу. Она полностью адаптирована под голосовое управление, а виртуальные ассистенты, готовы помочь в решении разных задач: переключить канал, записать в салон красоты или ко врачу, сделать заказ в Самокате и многое другое! Каждый из ассистентов: Сбер, Афина и Джой, отличаются характером и манерой речи, можно выбрать помощника, который понравится больше всех. Телевизор Hyundai H-LED65FU7002 организует досуг ваших детей с помощью интересного и полезного контента для всех возрастов.