Подмосковный уикенд: куда стоит отправиться на автомобиле

Сыроварня запущена совсем недавно — в 2015 году, однако уже набрала немалый оборот на создании твердых и полутвердых сыров. Сорта, которые производят здесь, уже успели завоевать несколько российских и европейских наград.

Посетить сыроварню и посмотреть на процесс производства сыра можно на бесплатной экскурсии (проводится сотрудниками каждый час в рабочее время), либо записаться на платную, но с дегустацией. Впрочем, отведать сырные лакомства можно и самостоятельно в кафе рядом. Территория сыроварни открыта для прогулок, здесь содержится часть коров и несколько вольеров с домашними животными.

Приобщившись к сельскому быту и порадовав вкусовые рецепторы, смело отправляйтесь в соседнюю Истру за культурным просвещением. Вы найдете его в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Ну, а если хочется выбраться на природу, на Истринском водохранилище вас ждет огромный выбор загородных домов и централизованных курортов — загрузите в багажник Suzuki Vitara всё необходимое для активного отдыха (375 литров с установленными задними сиденьями или 1120 литров максимально) и отправляйтесь в путь!

Координаты GPS: 55.87414, 36.71779