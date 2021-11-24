Подмосковный уикенд: куда стоит отправиться на автомобиле

Так жители Москвы и других крупных городов центрального региона могут найти для себя много интересного в радиусе пары сотен километров на любой вкус и кошелек. Представляем вашему вниманию несколько подмосковных мест северо-западного направления, куда без труда можно выбраться на день или уикенд.
Ярополецкая ГЭС
К сожалению, не действующая, но от этого не менее привлекательная. Провинциальная электростанция расположена на реке Лама в селе Ярополец. Ее запустили в 1919 году, а в 1980-е превратили в музей. Уютное место для прогулок и не очень типичное для Московской области.
Можно совместить поездку на ГЭС с посещением других знаковых мест Яропольца: усадьбы Гончаровых, усадьбы Чернышевых и краеведческого музея. Если остановиться на выходные в Волоколамске, будет время осмотреться в городе и посетить Волоколамский кремль. Там же можно заказать экскурсию в Ярополец, в Осташево или в музей Героев-панфиловцев. Все эти места находятся в радиусе 5-20 км от Волоколамска. Поэтому, перемещаясь на автомобиле, вы объедете все за выходные.
Координаты GPS: 56.141917, 35.83328
Истринская сыроварня Олега Сироты
Сыроварня запущена совсем недавно — в 2015 году, однако уже набрала немалый оборот на создании твердых и полутвердых сыров. Сорта, которые производят здесь, уже успели завоевать несколько российских и европейских наград.
Посетить сыроварню и посмотреть на процесс производства сыра можно на бесплатной экскурсии (проводится сотрудниками каждый час в рабочее время), либо записаться на платную, но с дегустацией. Впрочем, отведать сырные лакомства можно и самостоятельно в кафе рядом. Территория сыроварни открыта для прогулок, здесь содержится часть коров и несколько вольеров с домашними животными.
Приобщившись к сельскому быту и порадовав вкусовые рецепторы, смело отправляйтесь в соседнюю Истру за культурным просвещением. Вы найдете его в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».
Ну, а если хочется выбраться на природу, на Истринском водохранилище вас ждет огромный выбор загородных домов и централизованных курортов — загрузите в багажник Suzuki Vitara всё необходимое для активного отдыха (375 литров с установленными задними сиденьями или 1120 литров максимально) и отправляйтесь в путь!
Координаты GPS: 55.87414, 36.71779
Киногород Piligrim Porto
Это необычное место в 15 километрах от Москвы — не только отличная площадка для фотосессий и мероприятий, но и для отдыха всей семьей. Визуально декорации парка выполнены в стиле европейского городка XIII века. На территории располагается квестовый комплекс, мангальная зона, кафе, пневматический тир и другие объекты. Построенный для съемок художественного фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии» Олега Ряскова, теперь этот «город» доступен для посещения всех желающих. Хватайте свои камеры и приезжайте сюда, чтобы прочувствовать дух кинематографа.
Продолжить творческий уикенд можно неподалеку, в усадьбе Середниково. Она ведет свою историю с 1775 года. Это место знаменательно тем, что здесь с детства гостил и творил Михаил Юрьевич Лермонтов. Огромная территория усадьбы располагает к неспешным прогулкам, по ней и парадному дому также водят организованные экскурсии.
Координаты GPS: 55.92581, 37.23327
Вот несколько идей, как с пользой и с интересом провести выходные в Подмосковье. Если учесть расстояние от Москвы и средний расход топлива 6-7 литров в смешанном цикле, как у Suzuki Vitara, то с полным баком можно объехать все перечисленные локации. Это те возможности, за которые мы как раз и любим автопутешествия: мобильность, доступность и как ни крути, экономия.
А поездка выходного дня на автомобиле хороша ещё тем, что для этого совсем не обязательно брать отпуск на неделю-две и уезжать далеко от дома. Главное, чтобы она была безопасной, и Suzuki Vitara в этом смысле — образцовый автомобиль. Все комплектации оснащены 7 подушками безопасности, системами помощи водителю (ABS, ESP и другими), травмобезопасным педальным узлом и фирменной технологией Suzuki ТЕСТ (Total Effective Control Technology). Ну что, отправляемся в путь?