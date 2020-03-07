«Покорители холода» – экстремальная экспедиция на север

Участниками первой тест-экспедиции стали известные журналисты, блогеры и фотографы. Целью было проверить логистику, методы наблюдения температур, работу оленеводов-проводников, экипировку и снаряжение в условиях крайне низких температур при проживании в полевых условиях. Полученные данные позволяют более тщательно подготовиться и провести первый глобальный челлендж-тур по поиску самой низкой температуры 2021 года в обитаемой части Земли и получить титул «Покоритель Холода-2021».
Основной сюжет проекта — это одновременный экспедиционный поиск самых низких температур силами нескольких команд в определенных географических ареалах Якутии, схожих по своим ландшафтным и климатическим характеристикам с условиями Верхоянского и Оймяконского районов. Выбор конкретного ареала наблюдений для каждой экспедиции будет определяться методом лотереи, и все участники будут поставлены в равные условия.
Предполагается, что в 2021 году будут 2-4 экспедиционных партий, в зависимости от числа заявленных участников. В каждой из команд будут два путешественника, пара гидов-проводников из числа местного коренного населения с упряжкой оленей и один инструктор — представитель Штаба.
Обеспечение безопасности участников, как и приближение к традиционному быту и укладу, достигается путем участия местного коренного населения, постоянно проживающего в этих экстремальных условиях и использования оленьих упряжек, как более надежного, в отличие от мото-техники, вида транспорта.
Эти экспедиции, доставляются из Якутска в 2-4 геолокации, находящиеся в разных районах Якутии, за пределами населенных пунктов, где никогда не велись метеонаблюдения.
Конкретные локации будут выбраны специалистами метеорологами и названы в срок не позднее 6 месяцев до начала Проекта. В этих пунктах будут созданы базовые лагеря с палатками и печным отоплением, запасами дров, топлива, питания, со спутниковой связью и выходом в интернет, необходимой техникой и оборудованием.
Каждая экспедиция будет ежедневно, несколько раз в день, в определенные часы по единому графику, одинаковыми приборами и по одинаковой методике, замерять температуру в базовом лагере и его окрестностях в радиусе 15-20 км. Передвижение для поиска низких температур в окрестностях лагеря будет осуществляться одним из участников на оленьей упряжке в сопровождении гида-проводника. Замеры температуры в полевых условиях будут производиться также по единой утвержденной методике, одинаковыми приборами. Результаты исследований будут фиксироваться на видео и сообщаться по спутниковой связи в штаб, который ведет всю координаторскую работу и собирает все поступающие данные от участников экспедиций. Ни одна из экспедиций не будет знать о предварительных результатах других исследователей.
Кроме того, в рамках проекта, параллельно для участников будет проведена «Школа выживания». Это курс испытаний в условиях низких температур, основанный на опыте коренных народов Севера, пройдя который, участник экспедиции должен набрать определенное количество очков.
В итоге, победителями глобального челенджа с титулом «Покоритель Холода» за текущий год, становятся те участники, которые наберут наибольшее количество очков и зафиксируют самую низкую температуру. Безопасность участников будет обеспечиваться постоянным контролем представителей МЧС России в штабе Проекта. Все участники экспедиции обязательно будут иметь при себе все необходимые средства спутниковой связи и вызова спасательных служб.
Официальные партнеры проекта — Русское географическое общество, Правительство Республики Якутия (Саха), Федеральное агентство по туризму.
Миссия проекта — привлечение внимания мировой общественности к проблемам изменения климата на планете; укрепление позиций России как дестинации арктического туризма; поддержание традиционного уклада и этнических традиций коренных народов Якутии.
Полученные результаты позволят участникам не только зафиксировать самую низкую температуру обитаемой части Земли, но и получить новейшие метеоданные в местах, где никогда не велись метеонаблюдения.
Участниками этого уникального челлендж-тура может стать любой человек, который хочет поймать самую низкую температуру на Земле за 2021 г и, возможно, она станет последней самой низкой температурой, если учитывать, что климат становится все теплей и теплей. Условия участия можно посмотреть на сайте coldconquerors.com.