«Покорители холода» – экстремальная экспедиция на север

Участниками первой тест-экспедиции стали известные журналисты, блогеры и фотографы. Целью было проверить логистику, методы наблюдения температур, работу оленеводов-проводников, экипировку и снаряжение в условиях крайне низких температур при проживании в полевых условиях. Полученные данные позволяют более тщательно подготовиться и провести первый глобальный челлендж-тур по поиску самой низкой температуры 2021 года в обитаемой части Земли и получить титул «Покоритель Холода-2021».

Основной сюжет проекта — это одновременный экспедиционный поиск самых низких температур силами нескольких команд в определенных географических ареалах Якутии, схожих по своим ландшафтным и климатическим характеристикам с условиями Верхоянского и Оймяконского районов. Выбор конкретного ареала наблюдений для каждой экспедиции будет определяться методом лотереи, и все участники будут поставлены в равные условия.

Предполагается, что в 2021 году будут 2-4 экспедиционных партий, в зависимости от числа заявленных участников. В каждой из команд будут два путешественника, пара гидов-проводников из числа местного коренного населения с упряжкой оленей и один инструктор — представитель Штаба.

Обеспечение безопасности участников, как и приближение к традиционному быту и укладу, достигается путем участия местного коренного населения, постоянно проживающего в этих экстремальных условиях и использования оленьих упряжек, как более надежного, в отличие от мото-техники, вида транспорта.