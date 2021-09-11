Polaris PVC 1834 Silent: пылесос для тех, кто ценит тишину

Все чаще при покупке бытовой техники люди обращают внимание на модели с низким уровнем шума: для дома мы предпочитаем «тихую» технику, которая обеспечивает спокойный отдых. Что неудивительно, ведь снижение уровня звукового давления способствует эффективной перезагрузке после работы, метро и шумных дорог.

Тихая бытовая техника Polaris из коллекции Silent поможет снизить уровень шума в доме. Кроме низкого уровня шума во время работы, линейку объединяет продуманный дизайн и высокие эргономические свойства.