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Polaris PVC 1834 Silent: пылесос для тех, кто ценит тишину

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11 сентября 2021
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Все чаще при покупке бытовой техники люди обращают внимание на модели с низким уровнем шума: для дома мы предпочитаем «тихую» технику, которая обеспечивает спокойный отдых. Что неудивительно, ведь снижение уровня звукового давления способствует эффективной перезагрузке после работы, метро и шумных дорог.

Тихая бытовая техника Polaris из коллекции Silent поможет снизить уровень шума в доме. Кроме низкого уровня шума во время работы, линейку объединяет продуманный дизайн и высокие эргономические свойства.

Пылесос Polaris PVC 1834 Silent работает в 4 раза тише по сравнению с другими моделями производителя (<71 Дб). Циклоническая система сбора пыли с высокой мощностью всасывания (420 аВт) позволяет собрать самый мелкий мусор и сократить время уборки. Встроенный фильтр НЕРА 12 собирает до 99,5% аллергенов.

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Компактный корпус модели (всего 26/34/30 см) не займет много места.

Для удобства пользования предусмотрен гибкий армированный шланг с эргономичной ручкой и телескопическая выдвижная труба. Манёвренности пылесосу добавляют прорезиненные колеса и длинный шестиметровый шнур.

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В комплектацию PVC 1834 Silent входят три насадки для разных типов поверхностей: пол/ковер, щелевая и насадка для мебели.

Гарантия на модель Polaris PVC 1834 Silent – 3 года.

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