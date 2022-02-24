Полтора миллиона человек открыли для себя музеи благодаря TikTok

В 2021 году TikTok активно поддерживал пользователей в стремлении расширить кругозор и открыть для себя разные грани культуры и искусства.

Одним из самых ярких и масштабных проектов на площадке стала кампания #МузейныйТикТок, благодаря которой сообщество платформы смогло по-новому взглянуть на классическое искусство, а музеи смогли с помощью новых подходов привлечь внимание широкой аудитории. В инициативе #МузейныйТикТок приняли участие крупнейшие комплексы страны: Русский Музей, Музей Фаберже, Государственный Эрмитаж, Музей транспорта Москвы, Музей современного искусства «Гараж» и Государственный исторический музей.

Музеи проводили оригинальные экскурсии, запускали челленджи и видеогиды. В общей сложности музеи провели более 30 виртуальных экскурсий в TikTok, а суммарное количество просмотров трансляций составило более 1,5 млн. Музеи не просто рассказывали пользователям об искусстве, но создавали яркие активации, соответствующие интересам креативного сообщества платформы.

Первым к проекту присоединился Русский музей, который совместно с TikTok разработал офлайн и онлайн активации для посетителей. В самом музее рядом с избранными картинами появился QR-код, при сканировании которого открывалось видео с участием известных актеров, блогеров, музыкантов, которые в формате коротких видеороликов раскрывали сюжет и смысл произведения. Кроме того, Русский музей провёл «Путешествие по Русскому музею» — серию экскурсий в формате интерактивной игры, хедлайнерами которой выступили популярные креаторы платформы — Артём Марьин, коллектив Piterville, солист группы «Марсель» Степан Ледков и Пластилиновая Лена.

Государственный Эрмитаж провел серию прямых эфиров, в которых экскурсоводом по легендарному музею стал один из амбассадоров музея кот Сигизмунд. Музей современного искусства «Гараж» смог интересно обыграть выставку «Спекуляции, фейки, прогнозы», предложив пользователям платформы посмотреть виртуальную экскурсию по выставке и вычислить настоящего куратора среди ведущих трансляцию.

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Для большей вовлеченности сообщества TikTok музеи организовывали хэштег-челленджи, участвуя в которых пользователи могли проявить свои творческие способности. В рамках хэштег-челленджа #идувмузей от Русского Музея пользователи выкладывали ролики о своем перевоплощении в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах музея. Суммарное количество просмотров роликов с хэштегом #идувмузей составило 95 млн.

Эрмитаж предложил аудитории платформы изобразить любой экспонат из своей коллекции, представив его максимально креативно. Суммарное количество просмотров роликов с хэштегом #ОживиШедеврЭрмитажа составило более 27 млн.

Музеи активно развивали собственные TikTok-аккаунты, где делились с сообществом платформы последними новостями, занимательными фактами и историями из мира искусства.