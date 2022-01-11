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Калейдоскоп

Полвека в России: как шведский автогигант начал путешествие по стране

11 января 2022
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В декабре в Петровском путевом дворце прошло празднование 50-летия присутствия бренда Volvo на российском рынке. Гости окунулись в атмосферу шведского Рождества, созданного театральным действом «Фантазии Астрид Линдгрен в Рождество 1913 года», а также смогли увидеть ряд винтажных автомобилей Volvo: PV444, Amazon 121, Bertone 262C, Bertone 780.

Первые автомобили Volvo были привезены в СССР в 1971 году и предназначались для сотрудников посольства Швеции в Москве, Торговых палат различных стран и ряда частных клиентов. По данным на январь 1979 года в Москве и Ленинграде было зарегистрировано около 600 разных моделей Volvo. Наиболее значимый ввоз легковых автомобилей и автобусов был осуществлен для Олимпиады-1980. В 1989 году в Москве была открыта первая официальная сервисная станция.

Чуть позже, в 1993 открылись официальное представительство Volvo и первый в Восточной Европе сервисный учебный центр. С 1999 по 2009 гг. легковое подразделение Volvo входило в концерн Ford. В 2009 г. после своего отсоединения было сформировано отдельное официальное представительство Volvo Car Russia, генеральным директором которого на данный момент является Вим Маес.

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«Наше путешествие в России началось в 1971 году. Иногда оно было крайне вдохновляющим – мы наблюдали высокий рост продаж и видели, как бренд Volvo укрепляет свои позиции. Порой мы сталкивались с трудностями рынка и внешними факторами, но преодолевали их и становились сильнее. Сегодня все это стало историей. Мы уверенно целимся в будущее и намерены выстраивать максимально прочные и доверительные отношения с нашими партнерами и клиентами. Нам предстоит сделать еще многое, но самое интересное только впереди», – говорит Вим Маес, генеральный директор Volvo Car Russia.

На протяжении многих десятилетий Volvo Cars является лидером в области автомобильной безопасности. Компания постоянно совершенствует свои технологии, внедряет инновационные решения помощи водителю и защиты пассажиров, устанавливает высокие стандарты качества и разрабатывает новые передовые материалы.

Сегодня Volvo Cars стремится полностью электрифицировать свою линейку к 2030 году и трансформировать бизнес, чтобы минимизировать углеродный след от своей деятельности. В планах компании вывести в 2022 году на российский рынок электрические модели XC40 Recharge и C40 Recharge, за которыми последуют следующие.

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