Полвека в России: как шведский автогигант начал путешествие по стране

Первые автомобили Volvo были привезены в СССР в 1971 году и предназначались для сотрудников посольства Швеции в Москве, Торговых палат различных стран и ряда частных клиентов. По данным на январь 1979 года в Москве и Ленинграде было зарегистрировано около 600 разных моделей Volvo. Наиболее значимый ввоз легковых автомобилей и автобусов был осуществлен для Олимпиады-1980. В 1989 году в Москве была открыта первая официальная сервисная станция.

Чуть позже, в 1993 открылись официальное представительство Volvo и первый в Восточной Европе сервисный учебный центр. С 1999 по 2009 гг. легковое подразделение Volvo входило в концерн Ford. В 2009 г. после своего отсоединения было сформировано отдельное официальное представительство Volvo Car Russia, генеральным директором которого на данный момент является Вим Маес.