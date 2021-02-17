Помечтаем о майских: 7 туристических маршрутов вместе с Viatti

Сергиев Посад
Города Золотого кольца остаются излюбленным автомобильным маршрутом для путешествий у россиян — изобилие исторической архитектуры, величественный среднерусский ландшафт, продуманные туристические удобства и качественные дороги из года в год радуют туристов. Географически первым городом кольца традиционно считается Сергиев Посад, расположенный всего в 55 км от Москвы. Точкой притяжения здесь служит знаменитая Троице-Сергиева Лавра. Помимо уникального архитектурного ансамбля с Троицким собором 1423 года постройки, на территории Лавры есть парк Пафнутьев сад, святой источник Саввы Сторожевского и сохранившиеся торговые ряды.
Ростов Великий
Один из древнейших городов России, место княжения Рюрика и Ярослава Мудрого, Ростов Великий смело претендует на место для весеннего уик-энда. Расстояние от Москвы — 208 км. В Ростове Великом нужно обязательно посетить кремль с сохранившимися до наших дней валами и рвами, Богоявленский Авраамиев монастырь, основанный в XI веке, и смотровую площадку с захватывающим панорамным видом. Осмотреть город можно не только с высоты смотровой площадки, но и с поверхности воды — к услугам туристов теплоходные экскурсии и аренда лодок на озере Неро.
Ярославль
Еще одна яркая величина Золотого кольца — Ярославль, расположенный в 264 км от Москвы. Город, история которого насчитывает более 1000 лет, располагает огромным количеством достопримечательностей, а его исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославль — россыпь исторической, в том числе древнерусской архитектуры: Спасо-Преображенский монастырь, Церковь Ильи Пророка, ансамбль в Коровницкой слободе и многие другие. Здесь можно не только полюбоваться храмами, но и прогуляться по многоуровневой Волжской набережной, а также посетить планетарий.
При наличии времени можно продумать многодневный маршрут по нескольким городам, не боясь сложных дорог и погодных сюрпризов — легковые шины Viatti Strada Asimmetrico отлично показывают себя при температуре +2 °С до +55 °С и оснащены технологией безопасного движения по мокрой дороге.
Тула
Привлекательные маршруты для майских автомобильных путешествий не ограничиваются городами Золотого кольца. В трех часах езды то Москвы расположена Тула. Этот город словно создан для туристов — помимо кремля здесь есть множество музеев, известных на всю страну — Тульский музей оружия, музей самоваров и, конечно, музей пряника, где можно не только узнать историю создания фирменного тульского лакомства, но и продегустировать его и купить в подарок близким. Неразрывно связано с упоминанием Тулы имение Ясная Поляна — родина Л. Н. Толстого. Одноименный музей «Ясная поляна» находится всего в 15 минутах езды от Тулы.
Калуга
Неповторимую атмосферу Калуги создает обилие купеческой архитектуры — в XVIII–XIX веках этот город был одним из крупнейших центров торговли в России, купеческие особняки по-прежнему украшают улицы города. Другой центр притяжения для туристов в Калуге — знаменитый Музей космонавтики. Первые экспонаты для музея прислал конструктор Сергей Королев, они составили основу музейного собрания. К музею прилегает планетарий, в котором можно совершить виртуальный космический полет.
Тверь
Некогда соперница Москвы на политической арене Руси, Тверь почти не сохранила древних памятников, но и ей есть, чем похвастаться. Гости Твери охотно посещают Императорский путевой дворец, построенный при Екатерине II, Музей тверского быта с богатой коллекцией предметов начала прошлого века. Кроме прочего, в Твери жил известнейший русский исполнитель шансона Михаил Круг. Сейчас в городе проводятся экскурсии по местам Круга, и работает музей, посвященный жизни и творчеству музыканта. Исторический символ Твери — козел, и в Твери ему посвятили целый музей. Его непременно стоит посетить, чтобы познакомиться с любопытной коллекцией связанных с животным предметов и городскими легендами о нем.
Кострома
Добраться до Костромы на автомобиле от Москвы можно за 5,5 часов. Для длительной езды по трассам подходят летние Viatti Strada Asimmetrico — нагрузка на шину остается равномерной даже при высоких скоростях за счет усиленных массивных ребер. Если вы выбрали для автомобильного путешествия Кострому, стоит посетить Музей деревянного зодчества, где собраны жемчужины русского плотницкого искусства, побывать на единственной в России лосиной ферме и, конечно, не обойти стороной «сердце» Костромы — Ипатьевский монастырь, где в 1613 г. был избран первый царь из династии Романовых Михаил.