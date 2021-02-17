Помечтаем о майских: 7 туристических маршрутов вместе с Viatti

Еще одна яркая величина Золотого кольца — Ярославль, расположенный в 264 км от Москвы. Город, история которого насчитывает более 1000 лет, располагает огромным количеством достопримечательностей, а его исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославль — россыпь исторической, в том числе древнерусской архитектуры: Спасо-Преображенский монастырь, Церковь Ильи Пророка, ансамбль в Коровницкой слободе и многие другие. Здесь можно не только полюбоваться храмами, но и прогуляться по многоуровневой Волжской набережной, а также посетить планетарий.

При наличии времени можно продумать многодневный маршрут по нескольким городам, не боясь сложных дорог и погодных сюрпризов — легковые шины Viatti Strada Asimmetrico отлично показывают себя при температуре +2 °С до +55 °С и оснащены технологией безопасного движения по мокрой дороге.