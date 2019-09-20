Попробуйте свои силы в фотоконкурсе «Смотри на мир шире»

Фотоконкурс Prophotos.ru «Смотри на мир шире» — это конкурс по съемке на широкоугольные объективы и камеры смартфонов. Самое время запечатлеть на них уникальный пейзаж, который может стать заставкой на вашем новом дисплее.

Присылайте на конкурс свои лучшие фотопейзажи — закаты над морем, сочные лужайки, дремучий лес или городские джунгли. Сюжет зависит только от вас!

Взгляните на мир шире, ловите уникальные моменты и делитесь ими на странице фотоконкурса.