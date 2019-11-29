«Порто Миконос»: настоящая греческая кухня в Москве

Своим появлением в Москве ресторан «Порто Миконос» обязан греческой предпринимательнице Элени Гианнулату, работавшей над концепцией нового для столицы заведения на протяжении нескольких лет и презентовавшей его в 2016 году. Своим названием «Порто Миконос» обязан одноименному греческому острову, визитной карточкой которого является розовый пеликан Петрос, запечатленный на логотипе таверны.
Элени Гианнулату в стенах своего детища
Шеф-поваром стал молодой гастропредприниматель Стефанос Семертзидис, владелец нескольких ресторанов в Афинах. Под его началом было разработано меню, в котором соседствуют традиционные критские деревенские блюда и изысканные яства греческой кухни. Самый большой акцент Стефанос делает на качественные продукты, как это принято у него на родине.
За три года «Порто Миконос» снискал славу среди москвичей (в частности, яхтсменов и всех, кто просто влюблен в Грецию) и завоевал доверие греческих экспатов. Здесь проходят занятия по греческому языку, истории Греции и танцам, организуемые совместно с Греческим Культурным Центром. Ресторан постоянно участвует в мероприятиях Посольства и Консульства Греции, Греческой Организации по Туризму и Посольства Кипра. А с 2018 года яства от «Порто Миконос» можно попробовать на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади.
Ещё одна визитная карточка — регулярные «живые» выступления артистов из Греции.
Летом 2019 года Элени Гианнулату презентовала новый формат греческого стрит-фуда «Порто Миконос Гриль», но уже на территории «Гастрогалереи» в обновлённом пространстве легендарного Центрального Детского Магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Здесь каждый может попробовать знаменитый греческий гирос!
Узнайте больше на portomykonos.ru.
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