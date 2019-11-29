«Порто Миконос»: настоящая греческая кухня в Москве

Своим появлением в Москве ресторан «Порто Миконос» обязан греческой предпринимательнице Элени Гианнулату, работавшей над концепцией нового для столицы заведения на протяжении нескольких лет и презентовавшей его в 2016 году. Своим названием «Порто Миконос» обязан одноименному греческому острову, визитной карточкой которого является розовый пеликан Петрос, запечатленный на логотипе таверны.



Элени Гианнулату в стенах своего детища

Шеф-поваром стал молодой гастропредприниматель Стефанос Семертзидис, владелец нескольких ресторанов в Афинах. Под его началом было разработано меню, в котором соседствуют традиционные критские деревенские блюда и изысканные яства греческой кухни. Самый большой акцент Стефанос делает на качественные продукты, как это принято у него на родине.