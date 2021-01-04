Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий
Любой путешественник подтвердит: ничто так не омрачает впечатления от прекрасной поездки, чем когда во время разбора отснятого видео выясняется, что из гигабайтов материала не стыдно показать публике лишь малую его часть. А все остальное — невразумительные кадры с обилием шумов, жутко трясущейся картинкой и невнятным дальним планом.
Чтобы избежать подобных разочарований, важно заранее выбрать камеру для съемок в пути, которая будет способна справиться со всеми задачами — нам в работе не хватает возможностей даже самых технологичных смартфонов. Поэтому мы провели целую неделю в компании самой компактной полнокадровой камеры со сменной оптикой Sony Alpha 7C — рассказываем и показываем, что из этого получилось.
Вес и эргономика
И профессионалы вроде фотографов National Geographic, и заядлые путешественники знают: в любой поездке очень важен каждый грамм веса. И дело не в грабительских тарифах на авиаперевозки багажа — попробуйте-ка пройти трекинговый маршрут по горным тропам, когда с одной стороны вас так и норовит опрокинуть тяжеленный рюкзак, а с другой тянет к земле висящая на шее камера. Да и в условиях обычной прогулки по городу тяжеленную «пушку» хочется скорее оставить в отеле, чем весь день наслаждаться красивыми ракурсами.
Все это не про Alpha 7C: компактная камера весит всего 509 граммов, легко умещается в любой рюкзак и совершенно не тянет при ношении на шее. При этом аппарат исключительно удобен в использовании — значительную роль в этом играет открытый по бокам ЖК-монитор с разрешением около 921 тыс. точек, который можно поворачивать на 176 градусов и наклонять на 270, что дает возможность выстроить кадр с любого ракурса как для видео, так и для фотосъемки.
Защита от пыли и влаги
В путешествиях задачи и условия съемки могут быть самыми разными, поэтому к «физической» выносливости камеры приходится предъявлять повышенные требования, даже если изначально она не заточена под экшн-съемки. В нашем случае в один из съемочных дней начал накрапывать дождь, а в другой нашего фотографа обдал тучей пыли проезжавший мимо грузовик, когда мы снимали в поле. В обоих случаях влаго- и пылезащита Sony Alpha 7C с честью выдержала натиск стихии, и камера продолжала работать как ни в чем ни бывало.
Энергопотребление
Иногда в путешествии бывает сложно предугадать, когда от камеры потребуется работа на износ, и столкнуться с севшими в самом разгаре съемки аккумуляторами особенно обидно. Но мы-то были в курсе, что Alpha 7C обладает способностью заряжаться прямо во время съемки, поэтому прихватили с собой заряженный пауэрбанк, чтобы на протяжении всего съемочного дня не зависеть от аккумуляторов и розетки. Впрочем, подзарядка и не понадобилась: аккумулятор с повышенной емкостью отлично выдержал все испытания.
Стабилизация
Даже самому талантливому оператору будет сложно снять видео в условиях тряски без дополнительного стабилизатора. Но Alpha 7C, несмотря на свои компактные размеры, выручит и тех, кто пока с камерой на «вы»: механизм стабилизации тут на высоте. Как бы мы ни снимали — на ходу, во время бега, из окна автобуса и автомобиля — на выходе у нас получалась ровная и качественная картинка, а не страдающий от похмельного тремора нечеткий пейзаж. Плюс механизм 5-осевой стабилизации Alpha 7C дает возможность приближать объекты без потери качества и с исключительной четкостью снимать детализированные крупные планы и ночные сцены, обходясь без штатива.
Функционал
Безусловно, никакие опции не сделают за оператора его работу, однако серьезно ее облегчить им вполне под силу, давая возможность сосредоточиться не на технической, а на творческой составляющей съемочного процесса. Нашим незаменимым помощником стал автофокус с искусственным интеллектом, который способен фокусироваться по глазам людей и животных, отслеживать движущиеся объекты в реальном времени и срабатывать в условиях уменьшения освещенности. Гибкость настроек автофокуса неописуема, а управлять им удобно как с помощью кнопки затвора, так и через ЖК-экран.
Еще одна полезная опция Alpha 7C — оперативная передача данных по Wi-Fi, благодаря которой мы могли тут же перекинуть отснятые материалы коллегам в редакцию или запостить фотографии в Инстаграм. В стремительно несущемся современном мире, согласитесь, это имеет значение.
И, конечно, же, камера превосходно справляется с видео: помимо возможности записи видеороликов в 4K, в камере реализован новый профиль изображений HLG, поддерживающий съемку в формате HDR. Alpha 7C оборудована разъемами для микрофона и наушников, с помощью которых можно записать качественное видео с прекрасным звуком прямо на ходу.
Совокупность всех характеристик делает Alpha 7C незаменимым гаджетом для заядлых путешественников, желающих сохранить впечатления о своих поездках не только в памяти, но и в великолепных кадрах. Новая камера, оснащенная 24,2-мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей Exmor R с тыловой подсветкой и процессором BIONZ X, обеспечивает высокую чувствительность, замечательное разрешение, широкий 15-шаговый динамический диапазон и высокую скорость обработки данных изображения. Добавляем сюда уникальные возможности автофокусировки и широкий набор функций съемки видео при компактности и легкости, и получаем камеру, отвечающую всем требованиям как съемок в городских условиях, так и во время вылазок на природу. Ну, а сногсшибательный технологичный внешний вид делает Sony Alpha 7C настоящим украшением своего владельца.