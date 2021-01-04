Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Любой путешественник подтвердит: ничто так не омрачает впечатления от прекрасной поездки, чем когда во время разбора отснятого видео выясняется, что из гигабайтов материала не стыдно показать публике лишь малую его часть. А все остальное — невразумительные кадры с обилием шумов, жутко трясущейся картинкой и невнятным дальним планом.

Чтобы избежать подобных разочарований, важно заранее выбрать камеру для съемок в пути, которая будет способна справиться со всеми задачами — нам в работе не хватает возможностей даже самых технологичных смартфонов. Поэтому мы провели целую неделю в компании самой компактной полнокадровой камеры со сменной оптикой Sony Alpha 7C — рассказываем и показываем, что из этого получилось.