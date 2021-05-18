Премия радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза»: голосование началось

Каждый желающий станет участником музыкальной истории и самостоятельно сможет выбрать лучшего из лучших за 2020 год в следующих номинациях:
- «Восходящая звезда»
- «Открытие года»
- «Фестиваль года»
- «Площадка года»
- «Релиз года»
- «Музыкант года»
- «За вклад в развитие джазовой культуры в России»
Открытое голосование продлится на сайте radiojazzfm.ru с 10 по 23 мая. Проголосовать может любой желающий не чаще одного раза в сутки.
30 мая на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, который продемонстрирует все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE, потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, заслуженный артист России Сергей Мазаев, один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин.
Ведущей концерта станет Мариам Мерабова. Главным событием предстоящего праздника станет объявление победителя «За вклад в развитие джазовой музыки».
История
Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.
Приглашаем Вас стать частью яркой музыкальной палитры «Все цвета джаза»!
Подробности на сайте radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции