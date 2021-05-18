Премия радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза»: голосование началось

Каждый желающий станет участником музыкальной истории и самостоятельно сможет выбрать лучшего из лучших за 2020 год в следующих номинациях:

«Восходящая звезда»

«Открытие года»

«Фестиваль года»

«Площадка года»

«Релиз года»

«Музыкант года»

«За вклад в развитие джазовой культуры в России»

Открытое голосование продлится на сайте radiojazzfm.ru с 10 по 23 мая. Проголосовать может любой желающий не чаще одного раза в сутки.

30 мая на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, который продемонстрирует все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE, потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, заслуженный артист России Сергей Мазаев, один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин.

Ведущей концерта станет Мариам Мерабова. Главным событием предстоящего праздника станет объявление победителя «За вклад в развитие джазовой музыки».