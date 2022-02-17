Презентация капсульной коллекции «Доброта» от Универмага Хлебный

Презентация пройдет 18 февраля в 20:00

Что такое Хлебный? Универмаги Хлебный сфокусированы на уличной одежде. Шире — на субкультурных движениях и своем видении и высказываниях, в том числе выраженных через продукт. Ребята находят, отбирают, придумывают сами, производят, а с помощью сайта и доставляют изделия российских брендов. Хлебный появился в июле 2017 года, а весной 2019 его создатели придумали и выпустили первые вещи под эгидой Универмага.



Летом прошлого года создатели осознали, что хотят подойти к проекту собственной одежды в рамках Универмага по-новому. Так и появилась концепция базовой одежды, где слово «Доброта» играет значительную роль. Это отразилось и в естественности материалов — для вещей выбран 100 % хлопок, — и в новом, визуально закодированном логотипе коллекции, и в цветовой гамме — она спокойная, природных оттенков.

В коллекции несколько айтемов: оверширт, свободные брюки, худи, футболка и сумка.

Вот что рассказывают создатели проекта:

«Большую часть из вещей коллекции мы сконструировали, используя опыт предыдущих своих коллекций. Можно сказать — годы сконвертировались в сокращенное время производства. При этом мы начали в октябре а завершили вот только что, в середине февраля.



Для брюк, рубашек и сумок использовали пакистанский достаточно плотный твил. Для футболок и худи — турецкое полотно из 100 % хлпока.

Сумки шили у себя на специализированном производстве (там же мы производим аксессуары Якорь), брюки, рубашки и трикотаж — в контрактном цеху в Москве.

Самое, пожалуй, сложное — это крашение. Футболки и худи окрашены по принципу garment dyed. Причем разными технологиями, так как, например, темный графитовый цвет требует особого внимания.

Вышивку нам сделали профессионалы в Москве. Работаем уже давно, доверяем и консультируемся с ними — что важно и комфортно.



В процессе подготовки коллекции мы обсуждали, как хотим о ней рассказать. Осознали — необходима своя атмосфера. Для этого в пятницу 18-го февраля в пространстве нашего Универмага на Хлебозаводе № 9 готовим мероприятие. Будет функциональная арт-инсталляция, dj-сэты, сами вещи и, конечно, гости. В эти же дни проходит съемка видео-истории. Хочется создать эффект и новизны, и стиля, и уюта одновременно».

Зарегистрироваться на презентацию можно тут

Приходите! Будет звук, свет и приятная атмосфера. А главное – классная одежда.