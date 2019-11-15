Приключения не за горами: 7 cамых увлекательных фильмов

«Каникулы»

Путешествие всей семьей – всегда весело. Мама, папа и два сына отправляются в поездку по Америке. Впереди их ждут невероятные и комические ситуации, из которых они будут выбираться с присущим оптимизмом. Во время просмотра то и дело поражаешься, сколько же у них этого оптимизма. Главные роли исполнили Эд Хелмс и Кристина Эпплгейт, в эпизодических, но незабываемых образах появились Крис Хемсворт, Лесли Манн и Чарли Дэй.