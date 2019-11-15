Приключения не за горами: 7 cамых увлекательных фильмов

Согласно исследованиям, остросюжетные картины нравятся 93% аудитории онлайн-кинотеатра tvzavr: эти 7 фильмов приключенческого жанра среди главных захватывающих и увлекательных картин, которые уже были выпущены в кинотеатрах РФ и получили наивысшие оценки на сайте tvzavr.ru.
Мультипликационная новинка от Уэса Андерсона. Маленький Отари отправляется в необычное путешествие на собачий остров. По приказу мэра туда были сосланы все собаки, в том числе и любимец мальчика пес Спотс. Именно его Отари хочет найти. На острове он встретит множество собак и вместе с ними спасет свой город. Андресон за картину в этом году получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.
Дженнифер Лоуренс и Крисс Пратт отправляются в длительное путешествие – не на другой конец Земли, а на другую планету. Их герои погружены в сон, но из-за технической ошибки они просыпаются. Впереди – 90 лет полета. Мечты о покорении новых миров рушатся о реальность, но красота происходящего в космосе, возможно, стоит всей остальной жизни. Кто из нас не мечтал о таком путешествии!
Еще одна французская лента о семейной вылазке. На этот раз родственники едут из Парижа в маленький городок за причитающимся им наследством. Во время поездки они будут выяснять отношения, ведь на кону их благосостояние. Сдружит ли их это путешествие или, наоборот, они рассорятся окончательно? Выяснит только внимательный зритель.
«Каникулы»
Путешествие всей семьей – всегда весело. Мама, папа и два сына отправляются в поездку по Америке. Впереди их ждут невероятные и комические ситуации, из которых они будут выбираться с присущим оптимизмом. Во время просмотра то и дело поражаешься, сколько же у них этого оптимизма. Главные роли исполнили Эд Хелмс и Кристина Эпплгейт, в эпизодических, но незабываемых образах появились Крис Хемсворт, Лесли Манн и Чарли Дэй.
Эта экстремальная комедия рассмешит зрителей своим безостановочным юмором во всех смыслах. Глава семейства решает удивить своих домашних и для путешествия арендует модную дорогую машину. Семья загружается и отправляется в дорогу. Но неожиданно выясняется, что у автомобиля сломаны тормоза, остановить его невозможно. Отличная смесь экшна и неповторимого французского юмора.
«Убийство в «Восточном экспрессе»
Знаменитую историю, пусть даже кто-то из зрителей знаком с финалом, смотреть интересно: красивые и талантливые актеры, отличный сюжет и потрясающие виды! Роскошный поезд отправляется из Константинополя в Париж, проезжая всю Европу. Экзотичные виды Турции XIX века, заснеженные горы Югославии и все удобства класса «люкс». Правда, по дороге происходит страшное – один из пассажиров найден мертвым. Под подозрение – все путешествующие. Сесть бы в такой «Восточный экспресс», только без убийств, пожалуйста.
«Шпион»
Работа шпиона – мечта! Аферы, опасности, путешествия по миру. Для Сьюзан Купер это так бы и оставалось мечтой, если бы не случайность. Героиня работала в ЦРУ, постоянно находясь за компьютером, но ей хотелось приключений. Она их получила, а попутно увидела красивейшие европейские города. В комедии снялись Мелисса МакКарти, Роуз Бирн, Джейсон Стэйтем и Джуд Лоу в роли секретного агента.