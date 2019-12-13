«Природа в квадрате»: жизнь вокруг нас

Жизнь большого города бывает сера и тосклива. Развеселить человека может разнообразие — прогулка по цветущей аллее или тропе хвойного перелеска. Однако не каждый живет с видом на Центральный парк или в принципе около какого-либо парка. Скупость насаждений в центре удручает, а жизнь на окраине имеет свою специфику, отличную от темпа мегаполиса и порой даже несовместимую с ней. Что делать, если вы просто жаждете отвлечься от серых пятиэтажек и, отвлекшись от рутины, устремить свой взгляд на что-то яркое и по-настоящему живое?

Маленьким (или большим — на вкус каждого) открытием может стать «Природа в квадрате», разработанная компанией EDECCO. Задумка проекта состоит в создании зоны комфорта для всех желающих — чистой среды и красоты естественной природы в привычных всем условиях мегаполиса. Реализация проста, но нетривиальна — не нужно переезжать на окраину большого города или в дорогую квартиру с видом на парк (который зимой так же сер, как и большинство окружающих его строений). Не нужно и довольствоваться скучным фикусом или кактусом в горшке, взгляд на который вызывает скорее жалость, чем радость. Достаточно просто заказать сад — буквально.