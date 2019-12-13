«Природа в квадрате»: жизнь вокруг нас
Жизнь большого города бывает сера и тосклива. Развеселить человека может разнообразие — прогулка по цветущей аллее или тропе хвойного перелеска. Однако не каждый живет с видом на Центральный парк или в принципе около какого-либо парка. Скупость насаждений в центре удручает, а жизнь на окраине имеет свою специфику, отличную от темпа мегаполиса и порой даже несовместимую с ней. Что делать, если вы просто жаждете отвлечься от серых пятиэтажек и, отвлекшись от рутины, устремить свой взгляд на что-то яркое и по-настоящему живое?
Маленьким (или большим — на вкус каждого) открытием может стать «Природа в квадрате», разработанная компанией EDECCO. Задумка проекта состоит в создании зоны комфорта для всех желающих — чистой среды и красоты естественной природы в привычных всем условиях мегаполиса. Реализация проста, но нетривиальна — не нужно переезжать на окраину большого города или в дорогую квартиру с видом на парк (который зимой так же сер, как и большинство окружающих его строений). Не нужно и довольствоваться скучным фикусом или кактусом в горшке, взгляд на который вызывает скорее жалость, чем радость. Достаточно просто заказать сад — буквально.
Один из продуктов EDECCO это, по сути, живая стена — вертикальный сад, который можно разместить даже в небольшой квартире-студии площадью 40 квадратных метров. При помощи современных технологий компания может создать природный оазис в квартире, офисе, загородном доме и других местах, где требуются здоровая творческая атмосфера, уютный отдых и позитив. Вертикальный сад — это живая природная система растений, построенная на технологии озеленения «без грунта». Это обеспечивает легкость и компактность конструкции при экономии окружающего пространства — сколько горшков с суккулентами и фикусами потребовалось бы, чтобы воспроизвести подобную атмосферу жизни в комнате?..
Сад с желанными вами растениями — разноцветными петуниями, фиолетовой вербеной, лазурной лобелией или зеленым, «классическим» плющом — прост в уходе, так как оборудован системой автополива. Вертикальный сад — надежное и чистое решение. Толщина вертикальной панели, на которой закреплены растения, составляет лишь 3 сантиметра — это сравнимо с картиной или иным настенным украшением. Даже мастерски нарисованный лес не заменит настоящий, который можно также повесить на стену и созерцать с удовольствием. К тому же, пейзажные полотна вы, наверняка, видели — а что насчет настоящего можжевельника или туи на стене?..
Помимо вертикальных садов, фито-модулей, фито-картин из живых растений, EDECCO использует живой «стабилизированный» мох для декорирования помещений. Уникальная технология обработки позволяет сохранить все полезные природные свойства растения, в том числе влажность и мягкость. Многообразие цветов и оттенков мха дает массу возможностей для разнообразия дизайна. Мох антистатичен и гипоаллергенен, не нуждается в обслуживании, не требует полива и специального освещения.
Для ознакомления с продукцией EDECCO доступна ссылка: edecco.ru. Если есть желание взять на работу кактус или поставить у кровати фикус, сперва подумайте — а даст ли это чувство жизни и ощущение близозти к природе?