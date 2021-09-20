Прогулки по воде

Поплескаться в бассейне, понежиться в сауне или взбодриться под струями оздоровительного душа — Германия просто создана для любителей водных процедур. Природа наградила её множеством источников, и о том, что вода в них обладает целительной силой, было известно с самых давних времен.

Ещё римляне, которые пришли на эти земли более двух тысяч лет назад, ценили благотворное действие местных подземных вод. Как курорт для легионеров на горячих ключах выросло селение Аквисгранум, будущий Ахен, а несколько веков спустя большой поклонник купаний Карл Великий, превратив город в свою столицу, позаботился не только о строительстве грандиозного собора, но и об устройстве при дворце бани в античном вкусе. На курорте Аквэ-Аурелиэ, ставшем впоследствии Баден-Баденом, поправляли здоровье жители всех римских колоний. В этом городе, а также в Трире, Баденвайлере, Вайсенбурге и сейчас можно увидеть развалины римских терм.

Второй расцвет немецких «вод» наступил уже в Новое время. С начала XVIII века на курорты Германии — Бад-Пирмонт, Бад-Киссинген, Висбаден, Бад-Эмс и многие другие — съезжалась европейские монархи и аристократия, а затем и просто состоятельные люди. Туристы принимали ванны, попивали минеральную воду и прогуливались по прекрасным галереям. А ещё наслаждались концертами и театральными представлениями в курзалах, вели бурную светскую жизнь, улаживали политические и торговые и дела, и если речь шла о писателях, художниках и музыкантах — активно вдохновлялись и энергично творили.

Поездки на водные курорты для кого-то были необходимы, а для многих служили, «чтобы сколько-нибудь веселее профинтить время», — так в 1836 году описывал свои впечатления от Баден-Бадена Николай Гоголь. То, что рождалось как безделица на «дачах Европы», сегодня — бесценное культурное наследие. К примеру, великий Иоганн Вольфганг Гёте, который ездил на воды без малого 40 лет, основал в курортном Бад-Лаухштедте театр, чем и прославил городок, — кстати, спектакли в нем идут по сей день. А знаменитый ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне, автор королевских садов в Берлине и Потсдаме, создал чудесные курортные парки в Бад-Хомбурге, Бад-Энхаузене и Бад-Нойенаре. Неудивительно, что отдых в таких местах избавляет не только от хворей, но и от хандры под действием особой атмосферы, искусства и природной красоты.