Прогулки по воде
Что наша жизнь? Курорт!
Поплескаться в бассейне, понежиться в сауне или взбодриться под струями оздоровительного душа — Германия просто создана для любителей водных процедур. Природа наградила её множеством источников, и о том, что вода в них обладает целительной силой, было известно с самых давних времен.
Ещё римляне, которые пришли на эти земли более двух тысяч лет назад, ценили благотворное действие местных подземных вод. Как курорт для легионеров на горячих ключах выросло селение Аквисгранум, будущий Ахен, а несколько веков спустя большой поклонник купаний Карл Великий, превратив город в свою столицу, позаботился не только о строительстве грандиозного собора, но и об устройстве при дворце бани в античном вкусе. На курорте Аквэ-Аурелиэ, ставшем впоследствии Баден-Баденом, поправляли здоровье жители всех римских колоний. В этом городе, а также в Трире, Баденвайлере, Вайсенбурге и сейчас можно увидеть развалины римских терм.
Второй расцвет немецких «вод» наступил уже в Новое время. С начала XVIII века на курорты Германии — Бад-Пирмонт, Бад-Киссинген, Висбаден, Бад-Эмс и многие другие — съезжалась европейские монархи и аристократия, а затем и просто состоятельные люди. Туристы принимали ванны, попивали минеральную воду и прогуливались по прекрасным галереям. А ещё наслаждались концертами и театральными представлениями в курзалах, вели бурную светскую жизнь, улаживали политические и торговые и дела, и если речь шла о писателях, художниках и музыкантах — активно вдохновлялись и энергично творили.
Поездки на водные курорты для кого-то были необходимы, а для многих служили, «чтобы сколько-нибудь веселее профинтить время», — так в 1836 году описывал свои впечатления от Баден-Бадена Николай Гоголь. То, что рождалось как безделица на «дачах Европы», сегодня — бесценное культурное наследие. К примеру, великий Иоганн Вольфганг Гёте, который ездил на воды без малого 40 лет, основал в курортном Бад-Лаухштедте театр, чем и прославил городок, — кстати, спектакли в нем идут по сей день. А знаменитый ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне, автор королевских садов в Берлине и Потсдаме, создал чудесные курортные парки в Бад-Хомбурге, Бад-Энхаузене и Бад-Нойенаре. Неудивительно, что отдых в таких местах избавляет не только от хворей, но и от хандры под действием особой атмосферы, искусства и природной красоты.
Рецепты здоровья доктора Кнейппа
Здоровье человека — благосостояние, дарованное свыше. В этом был убежден католический священник Себастьян Кнейпп, во второй половине XIX века разработавший авторскую методику исцеления водой. Сын ткача, в ранней юности он столь усердно готовился к гимназии, что подорвал жизненные силы и заболел чахоткой. Когда врачи не смогли помочь, в руки Кнейппа — тогда уже студента — попал некий трактат по водолечению. Систематически пробуя на себе довольно суровые рекомендации вроде погружений в зимний Дунай с последующими пробежками юноша смог восстановить пошатнувшееся здоровье. Водотерапия той эпохи заслуженно считалась «лошадиным лечением», однако Кнейпп на собственном опыте подтвердил её разумное начало — он считал, что вода способна «растворять» болезнь, очищать от неё кровь и укреплять тело.
Приняв сан священника, Кнейпп продолжил практику водных процедур, врачуя равно бедняков и богачей — причём без всякого гонорара. С 1855 года в монастыре в деревушке Бад-Верисхофен он усовершенствовал методы лечения водой, прибавив к ним фитотерапию и здоровый образ жизни. К большому неудовольствию докторского сообщества, всё вместе это творило чудеса, заставляя пациентов позабыть про порошки и микстуры. Признание Кнейппа ширилось, и к концу века в числе тех, кто обращался к нему за советом, были и австрийские эрцгерцоги, и даже папа римский Лев XIII. Необычайно популярные книги, написанные священником, повествовали о принципах лечения водой и о том, как следует жить. Из «пяти столпов» терапии Кнейппа основным считается именно водолечение — более 120 различных процедур с применением горячей и холодной воды, подбираемых индивидуально для каждого пациента: от компрессов и обёртываний до обливаний, «полуванн» и ванн, а также прогулок босиком по росе или снегу. Немалую роль играют в его методике целебные растения, а также физические упражнения на свежем воздухе, прекрасное средство для того, чтобы «усилить радость жизни». Ещё один кнайповский «столп» — здоровое питание: простая и «удобоваримая» еда, не жирная и не слишком пряная. И, наконец, пятый принцип учения Кнейппа — «внутренний порядок», или равновесие: гармония тела и души, баланс всех аспектов жизни.
Спасение – в водах
Идеи Себастьяна Кнейппа сегодня звучат, словно придуманы и сформулированы специально для нас, измученных тревогой за здоровье и порой с трудом сохраняющих присутствие духа. Не случайно его уникальный метод провозглашен памятником нематериального наследия ЮНЕСКО, а более 80 санаториев и курортов Германии специализируются на терапии знаменитого натуропата. Она особенно эффективна при ослаблении иммунитета, болезнях суставов и сердечно-сосудистой системы, расстройствах обмена веществ, кожных недугах, неврозах и стрессах, и, не конкурируя с официальной медициной, оказывается для неё большим подспорьем.
Применяют её также в детских садах, школах, в работе со взрослыми и со старшим поколением — для закаливания и общего укрепления.
Во многих городах страны можно найти публичные «сады Кнейппа». В них обустроены неглубокие бассейны, по которым полагается вдумчиво шагать, высоко поднимая ноги, дорожки с покрытием различной жесткости для массажных прогулок босиком, чаши с холодной водой, куда нужно на полминуты погружать предплечья — эта процедура придает бодрости не хуже чашки кофе!
В Бад-Верисхофене, который в этом году с размахом празднует 200-летие священника-доктора, гостей встречает бронзовый Себастьян Кнейпп. Здесь верны его заветам — многочисленные санатории, включая те, что были открыты при его личном участии, предлагают отдыхающим различные терапевтические программы, курортные парки благоухают цветами и травами из Кнейпповых пособий, лесные тропы зовут пройтись, пробежаться, прокатиться на велосипеде и наполниться энергией, а в музее при доминиканском монастыре рассказывают о том, как доктор жил и работал. Даже если у вас совсем не много времени и вы в городке проездом, просто снимите обувь, закатайте брюки и пройдитесь по лечебной «дорожке Кнейппа». Сделайте для своего здоровья что-то хорошее. Вода поможет.
Подробности на сайте German.Spa.Tradition.
#SeeYouSoon