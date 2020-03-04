Свободны лишь выходные, а путешествовать хочется до жути? Спасут электропоезда!
Для многих людей путешествия — это действо, происходящее буквально в отдельное «время года», также известное широкой общественности как «отпуск». Но что если и в выходные — или даже один выходной — решиться вылезти из своей обители, превратившись из «диванных развалин» в искателей приключений и исследователя других городов?
Так поступили и мы, поехав 1 марта в Коломну на экспрессе «Центральной Пригородной Пассажирской Компании» (ЦППК). Повод нашелся огненный: празднование Масленицы и первый день весны! Собравшись в 8 утра на Казанском вокзале, десятки путешественников приготовились к поездке в одно из лучших мест для проводов зимы — в древнерусский город Коломну.
Сюрприз поджидал любителей активного отдыха еще в поезде: всех пассажиров встречали песнями, плясками, да еще и блинами с вареньем — и это еще не приехав в пункт назначения! «Что же будем там?» — подумали мы в предвкушении. Праздничный задор в пути подогревался мелодичной гармонью и звонкими девичьими голосами, распевавшими масленичные частушки.
Приехав в Коломну с первых же шагов погружаемся в историю города: наш гид детально описал происходившие события в самых ярких красках, будто он сам жил в те времена. Идем к Коломенскому кремлю. Это — один из немногих сохранившихся памятников древнерусского оборонительного зодчества. Путь от станции был недолог — сам город не очень большой, но яркий: тут множество старинных аутентичных изб, красивейших монастырей и церквей, а также внушительных оборонительных сооружений, окружающих «сердце» города.
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В Коломенский кремль попадаем через парадный вход — Пятницкие ворота. Монументальному сооружению вскоре исполнится 500 лет, но оно до сих пор выглядит завораживающе. Башня находится на высоте 29 метров — это выше привычной нам «девятиэтажки», при том, что ее возвели, когда Ивану Грозному был лишь год.
Коломна меньше Москвы почти в 40 раз, а вот Коломенский кремль, напротив, занимает внушительную для города площадь в 24 гектара: при том, что жемчужина столицы — Московский Кремль — занимает 27,7 га!
На центральной площади города расположились четыре церкви — Никольская, Воскресенская, Тихвинская и Покровская, два собора — Троицкий и Успенский, Ново-Голутвин монастырь и Часовня Владимира и Анастасии. У каждого из святых мест хочется задержаться: величественные храмы, построенные искусными архитекторами, привлекают к себе внимание абсолютно всех!
После прогулки по Кремлю отправляемся на фабрику пастилы, где нас встречает «сам» купец Карп Фомич Чуприков, как будто на минуту оторвавшись от торговых дел своей конторы ради встречи дорогих гостей! Узнаем секреты приготовления пастилы, напиваемся чая и закупаем для близких свежайшей и полезнейшей пастилы!
Пообедав в одном из местных уютных кафе, все собираются на городской площади, где уже развернулись масленичные гуляния, сопровождаемые оркестром и певцами, разодетыми ряжеными и всевозможными забавами. Праздник идет полным ходом, приближаясь к своей кульминации — сожжению чучела Масленицы.
Хороводы, пляски и пения вокруг главной героини разжигают пыл собравшихся — в один голос и взрослые, и дети «прогоняют» зиму и с замиранием сердца следят за сожжением Масленицы!
Приезжать в Коломну можно почти каждые выходные: самое популярное направление среди экскурсий ЦППК привлекает туристов своей замысловатой архитектурой, духом древнерусского города и, конечно, калачами и пастилой, которую здешние «купцы» предложат вам в любое время года!
В любимую тройку среди экскурсионных направлений также входят Рязань и Истра — там тоже немало интересного, о чем вы можете узнать на сайте компании. А бывают и совсем экстравагантные предложения: давно мечтали увидеть альпака, но все никак не доедете до Перу? Тогда приезжайте в Серпухов! Скучать вам больше не придется — утром электропоезда унесут вас навстречу приключениям, а вечером вернут полными впечатлений в столицу!