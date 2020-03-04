Свободны лишь выходные, а путешествовать хочется до жути? Спасут электропоезда!

Для многих людей путешествия — это действо, происходящее буквально в отдельное «время года», также известное широкой общественности как «отпуск». Но что если и в выходные — или даже один выходной — решиться вылезти из своей обители, превратившись из «диванных развалин» в искателей приключений и исследователя других городов?

Так поступили и мы, поехав 1 марта в Коломну на экспрессе «Центральной Пригородной Пассажирской Компании» (ЦППК). Повод нашелся огненный: празднование Масленицы и первый день весны! Собравшись в 8 утра на Казанском вокзале, десятки путешественников приготовились к поездке в одно из лучших мест для проводов зимы — в древнерусский город Коломну.